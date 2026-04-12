Tàu cá của ngư dân Quảng Ngãi bị thiêu rụi trong đêm

TPO - Một tàu cá của ngư dân đang neo đậu tại vùng biển Phước Thiện (xã Vạn Tường, tỉnh Quảng Ngãi) thì bất ngờ bốc cháy dữ dội. Phải mất hơn 2 giờ lực lượng chức năng mới khống chế được đám cháy.

Sáng 12/4, ông Ung Đình Hiền - Chủ tịch UBND xã Vạn Tường (tỉnh Quảng Ngãi), xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ cháy tàu cá khi đang neo đậu tại vùng biển thôn Phước Thiện.

Theo đó, vào khoảng 21h30 ngày 11/4, người dân khu vực biển Phước Thiện (xã Vạn Tường) phát hiện một tàu cá của ngư dân địa phương bốc cháy dữ dội. Ngọn lửa đỏ rực bao trùm toàn bộ thân tàu, những cột khói đen cuộn cao, lan rộng trên mặt biển.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng phòng cháy chữa cháy nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp với người dân địa phương triển khai các biện pháp dập lửa.

Hiện trường vụ cháy tàu cá QNg 55376 TS đang neo đậu tại vùng biển thôn Phước Thiện (xã Vạn Tường, tỉnh Quảng Ngãi).

Tuy nhiên, do gió mạnh, ngọn lửa bùng phát dữ dội, khiến công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn. Đến khoảng 23h55 cùng ngày, đám cháy mới được khống chế hoàn toàn.

Theo thông tin ban đầu, tàu cá bị cháy mang số hiệu QNg 55376 TS dài gần 15 m, công suất 450 CV, do ông Võ Thanh Phấn (58 tuổi, trú ở thôn Phước Thiện 2, xã Vạn Tường) làm chủ. Trước đó, tàu vừa cập bến và neo đậu từ khoảng 15h ngày 11/4.

“Rất may vụ cháy không gây thiệt hại về người. Tuy nhiên thiệt hại về con tàu khá lớn. Hiện cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ cháy”, ông Hiền nói thêm.