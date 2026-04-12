Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ký ban hành quy định mới về thi hành điều lệ Đảng

TPO - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm vừa ký ban hành Quy định số 20 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về thi hành điều lệ Đảng. Theo đó, Quy định số 20 quy định rõ về phân cấp việc giới thiệu cán bộ để bầu hoặc bổ nhiệm vào cơ quan Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể chính trị - xã hội.

Thí điểm lập đảng bộ khối doanh nghiệp ngoài nhà nước cấp cơ sở



Quy định số 20 nêu nhiều quy định cụ thể: về tuổi đời và trình độ học vấn của người vào Đảng; về quyền của Đảng viên; về giới thiệu và kết nạp người vào Đảng; về phát thẻ và quản lý thẻ đảng viên, quản lý hồ sơ đảng viên và thủ tục chuyển sinh hoạt đảng…; về một số quy định về thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ…

Về hệ thống tổ chức của Đảng, quy định nêu rõ, hệ thống tổ chức của Đảng được lập tương ứng với hệ thống tổ chức hành chính của Nhà nước. Hệ thống tổ chức của Đảng được tổ chức theo đơn vị hành chính cấp xã (gồm: xã, phường, đặc khu); cấp tỉnh, thành phố và cấp Trung ương. Đây là hệ thống tổ chức cơ bản của Đảng có chức năng lãnh đạo toàn diện ở mỗi cấp và của toàn Đảng.

Quy định cũng nêu thí điểm tổ chức các đảng bộ xã, phường trực thuộc tỉnh ủy, thành ủy là đảng bộ cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở đảng. Cấp ủy tỉnh, thành phố quyết định tổ chức đảng ở đặc khu là cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở đảng hoặc là tổ chức cơ sở đảng sau khi có ý kiến thống nhất bằng văn bản của Ban Tổ chức Trung ương.

Về việc thành lập tổ chức đảng trong cơ quan đảng, nhà nước, MTTQ và đoàn thể chính trị - xã hội, quy định nêu rõ, ở cấp Trung ương, thành lập Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương; Đảng bộ Quốc hội; Đảng bộ Chính phủ; Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương trực thuộc Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Bộ Chính trị quyết định thành lập và quyết định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của các Đảng bộ: Các cơ quan Đảng Trung ương; Quốc hội; Chính phủ; MTTQ, các đoàn thể Trung ương trực thuộc Trung ương. Ban Tổ chức Trung ương giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý về hoạt động, hướng dẫn về tổ chức và biên chế cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc của các đảng ủy trực thuộc Trung ương.

Ở các tỉnh, thành phố (gọi chung là cấp tỉnh), thành lập đảng bộ các cơ quan đảng tỉnh, thành phố và đảng bộ UBND tỉnh, thành phố, trực thuộc cấp ủy cấp tỉnh.

Cấp ủy cấp tỉnh quyết định thành lập; ban thường vụ tỉnh ủy, thành ủy quyết định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của đảng ủy các cơ quan đảng tỉnh, thành phố và đảng ủy UBND tỉnh, thành phố theo quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn về tổ chức và biên chế cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc của đảng ủy các cơ quan đảng tỉnh, thành phố và đảng ủy UBND tỉnh, thành phố.

Quy định cũng nêu: Thí điểm lập đảng bộ khối doanh nghiệp ngoài nhà nước cấp cơ sở ở xã, phường, đặc khu theo quy định của Ban Bí thư và hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương.

Số lượng ủy viên ban thường vụ cấp ủy không quá 1/3 tổng số cấp ủy viên

Quy định số 20 cũng quy định về việc bầu cử trong Đảng được thực hiện theo quy định của Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Về số lượng cấp ủy viên, số lượng ủy viên ban thường vụ và số lượng ủy viên ủy ban kiểm tra của cấp ủy các cấp, theo quy định, sẽ căn cứ vào nhiệm vụ chính trị, vị trí, đặc điểm của mỗi cấp, vào số lượng đơn vị trực thuộc và số lượng đảng viên của mỗi đảng bộ.

“Số lượng ủy viên ban thường vụ cấp ủy mỗi cấp không quá một phần ba tổng số cấp ủy viên theo quy định và đã được đại hội thông qua. Đối với các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương mới thành lập (không bao gồm Quân ủy Trung ương, Đảng ủy Công an Trung ương) trong nhiệm kỳ 2025 – 2030 thì số lượng ủy viên ban thường vụ có thể nhiều hơn một phần ba nhưng dưới một phần hai tổng số cấp ủy viên và do Bộ Chính trị quyết định. Đối với các đảng ủy xã, phường, đặc khu theo quy định của Bộ Chính trị”, quy định nêu.

Cũng theo quy định, trước mỗi kỳ đại hội đảng bộ các cấp, căn cứ nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị ra chỉ thị, Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn cụ thể về việc chuẩn bị và tiến hành đại hội đảng bộ các cấp, có quy định về số lượng (tối đa, tối thiểu) cấp ủy viên, ủy viên ban thường vụ, ủy viên ủy ban kiểm tra của cấp ủy mỗi cấp.

Quy định số 20 cũng quy định về phân cấp việc giới thiệu cán bộ để bầu hoặc bổ nhiệm vào cơ quan nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể chính trị - xã hội.

Trên cơ sở đó, cấp ủy từng cấp tiến hành công tác chuẩn bị nhân sự khóa mới trình đại hội đảng bộ cấp mình xem xét, quyết định số lượng cấp ủy viên trước khi tiến hành công tác bầu cử. Sau khi được bầu, cấp ủy khóa mới thảo luận và quyết định số lượng ủy viên ban thường vụ và số lượng ủy viên ủy ban kiểm tra cấp mình trước khi tiến hành bầu cử các chức vụ đó theo quy định hiện hành.

Phân cấp việc giới thiệu cán bộ để bầu hoặc bổ nhiệm

Quy định số 20 cũng quy định về phân cấp việc giới thiệu cán bộ để bầu hoặc bổ nhiệm vào cơ quan nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể chính trị - xã hội.

Ở Trung ương, Ban Chấp hành Trung ương Đảng giới thiệu 3 chức danh: Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ để Quốc hội bầu; tham gia ý kiến về nhân sự Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Quốc hội, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội - Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm các Uỷ ban của Quốc hội, Tổng Kiểm toán Nhà nước và các thành viên Chính phủ.

Bộ Chính trị giới thiệu các chức danh thuộc diện Bộ Chính trị quản lý để Chính phủ trình Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội bầu.

Ban Bí thư giới thiệu các chức danh thuộc diện Ban Bí thư quản lý để Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm; Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội bầu.

Ở địa phương, ban chấp hành đảng bộ các cấp giới thiệu chức danh chủ tịch HĐND, chủ tịch UBND để HĐND bầu (hoặc cấp có thẩm quyền quyết định); tham gia ý kiến về nhân sự phó chủ tịch HĐND, phó chủ tịch UBND trước khi ban thường vụ cấp ủy quyết định giới thiệu để HĐND bầu (hoặc cấp có thẩm quyền quyết định).

Ban thường vụ cấp ủy các cấp giới thiệu các chức danh thuộc diện ban thường vụ quản lý để UBND các cấp xem xét, bổ nhiệm; HĐND, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội bầu.