Hình ảnh cây cầu trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai

TPO - Dự án mở rộng cao tốc Nội Bài - Lào Cai chuẩn bị lắp ráp, thi công bản mặt cầu đầu tiên ở Ngòi Bục, tại Km150. Cây cầu có 6 nhịp, 2 mố, với chiều dài gần 200 m.
Ngày 10/4, công trường thi công cầu Ngòi Bục, thuộc Dự án mở rộng cao tốc Nội Bài - Lào Cai, tại Km150, thuộc địa phận xã Mậu A, không khí thi công khẩn trương.
Công nhân tất bật hoàn thiện những hạng mục cuối như gia cố ván khuôn, đúc dầm, kiểm tra kết cấu thép, lao lắp dầm, thi công bản mặt để chuẩn bị lắp đặt ván khuôn mặt cầu, lắp đặt cốt thép và đổ bê tông mặt cầu.
"Mọi người xác định đây là công việc quan trọng, cũng là niềm tự hào khi được thi công tại một công trình trọng điểm của đất nước", anh Tuấn cho biết thêm.
Kỹ sư Trần Ngọc Dương cho biết hiện trên toàn gói thầu từ Km142 - Km152 có khoảng 200 công nhân, nhân viên cùng với hơn 60 đầu máy đang "3 ca, 4 kíp" để thi công các phần việc theo nhiệm vụ phân công.
"Đơn vị đang hoàn thiện nốt đổ bệ thân trụ, xà mũ nhịp 6. Sau đó, khi kết cấu ổn định dự kiến tiến hành lắp đặt hệ thống dầm cầu, khuôn mặt cầu đã được đúc sẵn tại các nhịp cầu số 2 - số 3 - số 4, điểm tại giữa dòng Ngòi Bục. Nhà thầu triển khai theo phương án cuốn gói, làm đến đâu xong tới đó, trước tiên hoàn thiện phần trụ dưới để ổn định trước mùa mưa lũ, tiếp đến đúc dầm, lao lắp dầm, lắp đặt bản mặt cầu tại các nhịp giữa trước mùa mưa lũ. Phần còn lại 2 trụ và 2 mố sẽ triển khai đồng bộ theo đúng tiến độ", kỹ sư Dương nói.
Đây là cây cầu đầu tiên tiến hành lắp ráp và hoàn thiện trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai mở rộng. Cùng với cầu Ngòi Bục, gần chục hạng mục cầu, hầm chui khác cũng đang được khẩn trương thi công đúng tiến độ đề ra.
Ông Trần Ngọc Hải - Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án các đường cao tốc phía Bắc, thuộc Tổng Công ty Đầu tư và phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) - cho biết: “Sau hơn 5 tháng triển khai, Dự án mở rộng cao tốc Nội Bài - Lào Cai đã đạt trên 40% khối lượng. Hiện nay, việc thi công phần nền đường đã cơ bản hoàn thành (trừ các điểm cống chui, cầu vượt suối). Nền đường đã được rải lớp đá CTB gia cố xi măng, riêng đoạn thuộc gói thầu XL1-NBLC từ Km 123+080 - Km 190+420 có nhà thầu đã rải lớp bê tông nhựa. Nhiều đoạn nền đường thẳng tắp đã được phủ lớp nhựa đầu tiên, các cây cầu, cống chui, taluy, rãnh thoát nước đang từng ngày hoàn thiện”.