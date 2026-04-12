Xuyên đêm giải cứu tài xế xe tải lao xuống vực sâu

TPO - Đêm 11/4, một chiếc xe tải chở vật liệu xây dựng lao xuống vực sâu tại thôn Cốc Pú, xã Pà Vầy Sủ. Lực lượng cảnh sát PCCC và CNCH, công an tỉnh Tuyên Quang nhanh chóng có mặt, xuyên đêm giải cứu tài xế mắc kẹt trong cabin.

Ngày 12/4, công an tỉnh Tuyên Quang thông tin Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH đã giải cứu một tài xế mắc kẹt trong cabin sau vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra tại khu vực thôn Cốc Pú, xã Pà Vầy Sủ.

Khoảng 19h30 cùng ngày, một xe chở vật liệu xây dựng lao xuống vực sâu khoảng 80 m, có người bị mắc kẹt trong cabin. Sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng đã điều động một xe chuyên dụng cùng 20 cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng lên đường cứu nạn.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh MXH.

Do địa hình núi cao, hiểm trở, trời tối, việc tiếp cận hiện trường gặp nhiều khó khăn. Đến khoảng 23h30, tổ công tác mới tiếp cận được vị trí chiếc xe gặp nạn dưới vực sâu.

Nạn nhân được xác định là anh N.M.C. (SN 1980, trú tại xã Vĩnh Chân, tỉnh Phú Thọ), thời điểm được phát hiện vẫn còn tỉnh táo nhưng bị mắc kẹt phần thân trong cabin bị biến dạng nghiêm trọng.

Trong điều kiện đêm tối, địa hình phức tạp, lực lượng chức năng đã nhanh chóng triển khai phương án cứu nạn, sử dụng thiết bị cắt, tách thủy lực chuyên dụng để tiếp cận nạn nhân.

Sau nhiều giờ nỗ lực, đến rạng sáng, lực lượng cứu hộ đã đưa nạn nhân ra ngoài an toàn và đưa đi cấp cứu kịp thời.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra, làm rõ.