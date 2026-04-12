Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Xuyên đêm giải cứu tài xế xe tải lao xuống vực sâu

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Đêm 11/4, một chiếc xe tải chở vật liệu xây dựng lao xuống vực sâu tại thôn Cốc Pú, xã Pà Vầy Sủ. Lực lượng cảnh sát PCCC và CNCH, công an tỉnh Tuyên Quang nhanh chóng có mặt, xuyên đêm giải cứu tài xế mắc kẹt trong cabin.

Ngày 12/4, công an tỉnh Tuyên Quang thông tin Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH đã giải cứu một tài xế mắc kẹt trong cabin sau vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra tại khu vực thôn Cốc Pú, xã Pà Vầy Sủ.

Khoảng 19h30 cùng ngày, một xe chở vật liệu xây dựng lao xuống vực sâu khoảng 80 m, có người bị mắc kẹt trong cabin. Sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng đã điều động một xe chuyên dụng cùng 20 cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng lên đường cứu nạn.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh MXH.

Do địa hình núi cao, hiểm trở, trời tối, việc tiếp cận hiện trường gặp nhiều khó khăn. Đến khoảng 23h30, tổ công tác mới tiếp cận được vị trí chiếc xe gặp nạn dưới vực sâu.

Nạn nhân được xác định là anh N.M.C. (SN 1980, trú tại xã Vĩnh Chân, tỉnh Phú Thọ), thời điểm được phát hiện vẫn còn tỉnh táo nhưng bị mắc kẹt phần thân trong cabin bị biến dạng nghiêm trọng.

Sau nhiều giờ nỗ lực, rạng sáng cùng ngày tài xế được đưa ra khỏi cabin.

Trong điều kiện đêm tối, địa hình phức tạp, lực lượng chức năng đã nhanh chóng triển khai phương án cứu nạn, sử dụng thiết bị cắt, tách thủy lực chuyên dụng để tiếp cận nạn nhân.

Sau nhiều giờ nỗ lực, đến rạng sáng, lực lượng cứu hộ đã đưa nạn nhân ra ngoài an toàn và đưa đi cấp cứu kịp thời.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra, làm rõ.

