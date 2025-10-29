Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Thủ tướng: Khắc phục ngay việc cán bộ ở cơ sở thiếu 4 loại kiến thức

Văn Kiên
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Trước tình trạng cán bộ cấp cơ sở thiếu kiến thức về quản lý, pháp lý, chuyên môn, công nghệ - chuyển đổi số, dẫn tới khó khăn trong giải quyết công việc cho người dân, doanh nghiệp, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu có các giải pháp để khắc phục ngay.

Chiều 29/10, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ về tình hình triển khai thực hiện các nghị quyết của Trung ương, Quốc hội về tổ chức, vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.

img4342-1761742370267279540692.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại cuộc họp.

Tại cuộc họp, Thủ tướng đánh giá, sau gần 4 tháng thực hiện, việc vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp từng bước đi vào nền nếp, mang lại hiệu quả, đặc biệt là đẩy mạnh thực hiện thủ tục trực tuyến và giảm khâu trung gian.

Đến nay, 99,99% cán bộ nghỉ việc đã được nhận chi trả chính sách; 100% xã, phường, đặc khu đã mở tài khoản và chi trả lương qua Kho bạc Nhà nước; 17.595 cơ sở nhà, đất dôi dư đã được xử lý; 3.143 đơn vị hành chính cấp xã đã đầy đủ trang thiết bị, cơ sở vật chất (chiếm 94,6%); hơn 83% các thủ tục hành chính được xử lý trực tuyến ở địa phương; cơ sở hạ tầng kỹ thuật và nhân sự cơ bản bảo đảm yêu cầu.

Về phân cấp, phân quyền, 56% nhiệm vụ đã được chuyển giao cho địa phương, góp phần rút ngắn quy trình, giảm tầng nấc trung gian, nâng cao tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm của chính quyền các cấp.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Thủ tướng cũng chỉ ra những hạn chế về thủ tục hành chính, hạ tầng số, kết nối dữ liệu. Đặc biệt, vẫn còn tình trạng cán bộ thiếu kiến thức về quản lý, pháp lý, chuyên môn, công nghệ - chuyển đổi số, dẫn tới khó khăn trong giải quyết công việc cho người dân, doanh nghiệp. “Đây là những vấn đề cần khắc phục ngay”, Thủ tướng lưu ý.

img4320-1761735616225546135733.jpg
Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình báo cáo tại phiên họp.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu Bộ Nội vụ chủ trì hướng dẫn, các bộ, ngành, địa phương, cơ quan theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền khẩn trương xây dựng vị trí việc làm cho chính quyền địa phương 2 cấp, nhất là cấp cơ sở, bảo đảm kịp thời, hiệu quả, phù hợp từng địa bàn cụ thể, hoàn thành trước 15/12.

Cùng với đó, Thủ tướng giao Bộ Nội vụ khẩn trương trình cấp có thẩm quyền ban hành Nghị quyết về tiêu chuẩn đơn vị hành chính, Nghị định về phân loại đô thị làm cơ sở cho việc bố trí biên chế; giao địa phương trên cơ sở khối lượng, tính chất công việc, linh hoạt điều chỉnh nhân lực phù hợp cho từng phường, xã và từng lĩnh vực.

Đặc biệt, Thủ tướng yêu cầu các đơn vị tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, nhân sự phù hợp từng địa bàn; rà soát, bố trí cán bộ, công chức cấp xã phù hợp vị trí việc làm. Các cơ quan tăng cường đào tạo, bồi dưỡng và cán bộ còn thiếu kiến thức cũng phải tự nâng cao năng lực, trình độ.

Bộ Tài chính được giao trách nhiệm chủ trì phối hợp với Bộ Nội vụ, Bộ Xây dựng, các địa phương tiếp tục rà soát, bố trí kinh phí để hoàn thiện trụ sở, trang thiết bị, phương tiện làm việc, bảo đảm cơ sở vật chất, chế độ, chính sách cho cán bộ, công chức.

Văn Kiên
