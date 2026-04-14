Lật xe khách ở Quảng Ngãi, 9 người thoát nạn

Nguyễn Ngọc
TPO - Đang lưu thông trên Quốc lộ 14, đoạn qua xã Đăk Tô (tỉnh Quảng Ngãi), xe khách bất ngờ mất lái, tông vào lan can rồi lao xuống mương và lật nghiêng...

Tối 14/4, UBND xã Đăk Tô (tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến một xe khách lao xuống mương nước và lật nghiêng, rất may toàn bộ hành khách trên xe đều an toàn.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 18h30 cùng ngày, xe khách mang BKS 47H-048.xx lưu thông trên Quốc lộ 14 theo hướng từ Đắk Lắk đi Đà Nẵng. Khi di chuyển đến đoạn qua thôn 1 (xã Đăk Tô, tỉnh Quảng Ngãi), chiếc xe bất ngờ mất lái, tông vào lan can bên đường.

Hiện trường vụ tai nạn.

Phương tiện tiếp tục lao xuống rãnh thoát nước trước khu vực cổng UBND xã Diên Bình (cũ) và lật nghiêng. Thời điểm xảy ra sự việc, trên xe có 9 hành khách. Rất may mắn, tất cả đều an toàn.

Ngay sau đó, đơn vị vận tải đã điều động phương tiện khác đến hiện trường để đón hành khách tiếp tục hành trình.

Rất may các hành khách trên xe đều an toàn.

Nhận được tin báo, lực lượng Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Ngãi phối hợp cùng Công an xã Đăk Tô đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để hỗ trợ, tổ chức cứu hộ, đồng thời triển khai phân luồng giao thông, đảm bảo an toàn cho các phương tiện qua khu vực.

Lãnh đạo UBND xã Đăk Tô cho biết, vào thời điểm xảy ra tai nạn, khu vực có mưa lớn, mặt đường trơn. Đây có thể là nguyên nhân dẫn đến việc tài xế mất lái.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Nguyễn Ngọc
Xem thêm

Cùng chuyên mục