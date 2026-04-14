Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Ô tô Mercedes GLK 250 đâm liên hoàn nhiều xe máy trong khu đô thị ở Hà Nội

Thanh Hà
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Tối 14/4, ô tô Mercedes GLK 250 di chuyển trong khu đô thị Times City bất ngờ đâm vào vòng xuyến và 3 xe máy khiến một số người bị thương.

tp-c_1000034700.jpg
Ô tô gây tai nạn.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 20h cùng ngày tại khu vực đường nội khu khu đô thị Times City (Vĩnh Tuy, Hà Nội).

Vào thời điểm trên, ô tô Mercedes GLK 250 BKS 30K - 366.41 di chuyển trên đường rẽ vào khu vực tòa T5 thì bất ngờ đâm vào vòng xuyến giữa ngã ba.

Lúc này, ô tô va chạm với 3 xe máy đang đi cùng chiều. Vụ việc khiến một số người bị thương được đưa đi kiểm tra sức khỏe.

tp-c_1000034703.jpg
tp-c_1000034701.jpg

Ông Nguyễn Thành Huân - nạn nhân kể lại, lúc đó ông đang chở vợ đi vào hầm gửi xe. Sau đó, vợ ông phát hiện xe ô tô di chuyển nhanh phía sau.

"Vợ tôi nghe thấy tiếng ô tô tông vào vòng xuyến phát ra tiếng rất lớn. Tôi chưa kịp định hình là chuyện gì thì bị ô tô đâm trúng văng ra xa" - ông Huân kể.

Theo ông Huân, tài xế là nam giới. Sau khi gây tai nạn người này có xuống hỏi thăm nạn nhân sau đó rời đi.

tp-c_1000034702.jpg

Tại hiện trường, ô tô gây tai nạn bung 2 túi khí, lốp trước bên trái bị nổ sau va chạm với vòng xuyến bê tông.

Hiện lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường giải quyết vụ việc.

Thanh Hà
Xem thêm

Cùng chuyên mục