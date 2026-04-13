Hà Nội: Nữ tài xế ô tô gây tai nạn liên hoàn trên phố Doãn Kế Thiện

TPO - Tối 13/4, xe ô tô màu trắng mang BKS Hà Nội do một phụ nữ điều khiển, di chuyển trên phố Doãn Kế Thiện (Hà Nội) đã va chạm với 2 ô tô, 2 xe máy.

Theo thông tin từ người dân, vụ việc kể trên xảy ra vào khoảng 18h58 ngày 13/4, tại phố Doãn Kế Thiện (phường Phú Diễn, Hà Nội).

Vào thời điểm trên, ô tô mang BKS 30L-221.20 (do phụ nữ điều khiển) di chuyển trên phố Doãn Kế Thiện hướng về phố Trần Vỹ, khi đến trước số nhà 52 phố Doãn Kế Thiện, đã va chạm với 2 xe máy.

Tiếp đó, ô tô của người phụ nữ đã húc vào đuôi xe tải mang BKS 29H-746.XX, và va chạm với ô tô BKS 30E-393.XX đi ngược chiều.

Sau vụ tai nạn, nữ tài xế có biểu hiện hoảng loạn, hơn 10 phút sau mới xuống xe. Vụ tai nạn khiến 1 người đi xe máy bị thương.

Tiếp nhận tin báo, cán bộ, chiến sĩ Đội CSGT đường bộ số 6 (Phòng CSGT Công an Hà Nội) có mặt tại hiện trường phối hợp với các đơn vị liên quan giải quyết vụ việc.

Lực lượng chức năng đưa nữ tài xế ô tô gây tai nạn đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe, chất kích thích.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được làm rõ.