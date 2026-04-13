Vĩnh Long: Thống nhất phương án đầu tư tuyến cao tốc ven biển 65.000 tỷ đồng

TPO - Tỉnh Vĩnh Long thống nhất chọn phương án đầu tư tuyến cao tốc ven biển CT.33 theo phương thức đối tác công - tư. Dự kiến khởi công dự án cuối năm 2026, hoàn thành cuối năm 2030, vốn dự kiến khoảng 65.000 tỷ đồng.

Ngày 13/4, Tỉnh ủy Vĩnh Long họp nghe báo cáo về đề xuất Dự án đầu tư đường bộ cao tốc CT.33 theo phương thức đối tác công tư (PPP). Tuyến cao tốc CT.33 nối TPHCM - Tây Ninh - Đồng Tháp - Vĩnh Long và Cần Thơ, chiều dài khoảng 150km, quy mô 4 làn xe, tốc độ thiết kế 100km/h.

Tỉnh Vĩnh Long thống nhất phương án phân kỳ đầu tư tuyến cao tốc CT.33.

Qua nghe trình bày đề xuất các phương án đầu tư, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long thống nhất chọn phương án 2A, với chiều dài tuyến cao tốc 73km, kết nối thuận tiện với đường cao tốc CT.01 (cao tốc Bắc - Nam phía Đông), kết hợp mở rộng 16km quốc lộ 60 hiện hữu. Đây được xem là phương án có tính hài hòa tốt nhất, có phạm vi tác động kinh tế - xã hội trung bình, tổng vốn đầu tư cũng thấp nhất (khoảng 65.000 tỷ đồng).

Dự kiến, đến tháng 12/2026, dự án sẽ được hoàn thiện tất cả hồ sơ, thủ tục để khởi công, hoàn thành cuối năm 2030. Phương án đầu tư là 70% vốn ngân sách nhà nước, 30% nguồn vốn tư nhân.

Theo ông Trần Văn Lâu - Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long, phương án trên được lựa chọn bởi tính khả thi của dự án, vừa tận dụng và phát huy các công trình giao thông hiện có để thực hiện cao tốc CT.33, đồng thời phù hợp khả năng ngân sách của tỉnh. Ông Lâu giao Đảng ủy UBND tỉnh Vĩnh Long tiến hành các bước tiếp theo, nhanh chóng hoàn tất hồ sơ trình Trung ương, sớm khởi công dự án.

Theo phương án trước đó của nhà đầu tư đề xuất, tuyến cao tốc CT.33 có điểm đầu kết nối với cao tốc Bến Lức - Long Thành (TPHCM), điểm cuối kết nối với cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng. Dự kiến chiều dài khoảng 150 km, quy mô 4 làn xe, bề rộng nền đường gần 25m, tốc độ thiết kế 100km/h.

Nhà đầu tư đề xuất 3 phương án cho cao tốc CT.33, gồm: Xây dựng tuyến dài khoảng 150 km, tổng mức đầu tư hơn 90.000 tỷ đồng; hoặc tuyến dài 114 km, vốn gần 70.000 tỷ đồng; hoặc đầu tư mới tuyến cao tốc dài hơn 62 km, kết hợp mở rộng khoảng 39 km Quốc lộ 60, với tổng vốn gần 65.000 tỷ đồng.