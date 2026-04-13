Trước 20/4, các bộ phải trình phương án cắt giảm thủ tục hành chính

TPO - Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu, đến ngày 20/4, các bộ phải đề xuất với Thường trực Chính phủ, Chính phủ phương án cắt giảm, cải cách thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

Chiều 13/4, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ bàn về giải pháp, cách thức thực hiện cải cách, cắt giảm thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, phân cấp giải quyết thủ tục hành chính theo Kết luận số 18 của Trung ương.

Theo các báo cáo, ý kiến tại cuộc họp, hiện còn 198 ngành nghề kinh doanh có điều kiện và 4.603 điều kiện kinh doanh. Kết luận số 18 của Trung ương đã yêu cầu các bộ, cơ quan phải tiếp tục rà soát, cắt giảm tiếp 30% ngành nghề kinh doanh có điều kiện hiện nay, đồng thời cắt giảm 100% điều kiện kinh doanh không cần thiết.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: VGP

Phát biểu kết luận, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh yêu cầu bắt tay ngay vào việc, nhất là nhóm nhiệm vụ theo Kết luận số 18 với yêu cầu rất cao.

Kết luận số 18 đã đề cập rất rõ các nhóm nhiệm vụ để đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số, gồm các nhóm nhiệm vụ góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, giảm thời gian, chi phí tuân thủ cho người dân, doanh nghiệp.

Dù Kết luận 18 yêu cầu triển khai các nhiệm vụ này trong quý II nhưng theo Thủ tướng, các cơ quan phải làm rất nhanh, hoàn thành sớm nhất có thể, thực hiện có kết quả, bảo đảm chất lượng, thực chất, đúng tiến độ.

Cụ thể, Thủ tướng yêu cầu, đến ngày 20/4, các bộ phải đề xuất với Thường trực Chính phủ, Chính phủ phương án cắt giảm, cải cách thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, ngành nghề kinh doanh có điều kiện; Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp tổng hợp, rà soát trình Chính phủ thông qua phương án trong tháng 4.

Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Nội vụ, Văn phòng Chính phủ chủ động đề xuất những nội dung liên quan thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý của bộ ngành phải cắt giảm, đơn giản hóa, những nội dung cần đẩy mạnh áp dụng công nghệ mới, chuyển đổi số để tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.

Các bộ trưởng phải trực tiếp chỉ đạo rà soát kỹ lưỡng các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết để đơn giản hóa, cắt giảm và phân cấp giải quyết; đồng thời cắt giảm danh mục 198 ngành nghề kinh doanh có điều kiện và 4.603 điều kiện kinh doanh hiện nay; để người dân, doanh nghiệp dễ hiểu, dễ làm, dễ thực hiện.

"Những điều kiện kinh doanh không cần thiết thì đương nhiên phải cắt giảm, nhưng những điều kiện kinh doanh khác cũng phải rà soát. Mặt khác, số lượng là quan trọng, nhưng bản chất, nội hàm bên trong các điều kiện còn quan trọng hơn; phải thực sự cắt giảm được thời gian và chi phí tuân thủ", Thủ tướng lưu ý.