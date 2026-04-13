Gia Lai: Xác minh nguyên Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ tự ý khai thác rừng trái phép

Ngày 13/4, Chi cục Kiểm lâm (Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai) cho biết, đã yêu cầu Hạt Kiểm lâm khu vực Phù Mỹ làm việc với tổ chức, cá nhân có liên quan kiểm tra, xác minh làm rõ vụ việc ông Bùi Văn Thăng - nguyên Giám đốc BQLRPH huyện Phù Mỹ cũ tự ý khai thác rừng trồng phòng hộ khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép.

Qua đó có hình thức xử lý hoặc tham mưu cấp có thẩm quyền xử lý đúng theo quy định của pháp luật về lâm nghiệp.

Diện tích keo lai tại khoảnh 1a, tiểu khu 166, xã Phù Mỹ Tây bị khai thác.

Trước đó, theo thông tin phản ánh, ông Bùi Văn Thăng - nguyên Giám đốc BQLRPH huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định cũ (nay là BQLRPH Phù Mỹ, tỉnh Gia Lai) tự ý khai thác rừng phòng hộ. Hạt Kiểm lâm khu vực Phù Mỹ đã chủ trì, phối hợp với BQLRPH Phù Mỹ và chính quyền địa phương đi kiểm tra hiện trường.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện rừng trồng đã bị khai thác với diện tích 2.420m², loài cây keo lai, vị trí tại khoảnh 1a, tiểu khu 166, xã Phù Mỹ Tây.

Đáng chú ý, cán bộ địa bàn của BQLRPH phù Mỹ cũng phát hiện vào ngày 28/3, trong lúc tuần tra bảo vệ rừng và đã lập biên bản về hành vi khai thác rừng trồng tại cùng vị trí, với diện tích khoảng 2.000m². Dù đã phát hiện vụ việc, nhưng BQLRPH Phù Mỹ vẫn cố tình che giấu, không báo cáo cho Hạt Kiểm lâm khu vực Phù Mỹ để phối hợp xử lý.

Không thanh lý hợp đồng, giữ đất rừng để khai thác, hưởng lợi riêng

Năm 1996, thực hiện dự án 661, Nông lâm trường Đèo Nhông (nay là BQLRPH Phù Mỹ) trồng rừng phòng hộ bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước, loài cây trồng là cây điều, muồng đen và keo lá tràm tại khoảnh 1a, tiểu khu 166 xã Mỹ Trinh (cũ), nay là xã Phù Mỹ Tây.

Đến năm 2000, Nông lâm trường Đèo Nhông lập hồ sơ khoán và ký hợp đồng quản lý, bảo vệ rừng trồng phòng hộ với ông Phan Văn Hiền, hợp đồng từ ngày 1/6/2000 đến hết năm 2004. Do ông Hiền không chăm sóc, bảo vệ rừng theo hợp đồng đã ký kết, Nông lâm trường Đèo Nhông đã thanh lý hợp đồng với ông này.

Sau khi thanh lý hợp đồng với ông Hiền, Nông lâm trường Đèo Nhông ký hợp đồng giao khoán diện tích rừng nêu trên cho ông Nguyễn Đông Đào quản lý, bảo vệ. Đến năm 2007 ông Đào không thực hiện chăm sóc, bảo vệ rừng theo hợp đồng nên đơn vị cũng thanh lý hợp đồng.

Theo báo cáo kết quả làm việc với BQLRPH Phù Mỹ, việc cây điều, cây muồng đen và cây keo lá tràm trồng năm 1996 thuộc dự án 661 bị phá bỏ, chuyển đổi trồng cây keo lai vào thời gian nào thì đơn vị không biết.

Sau khi thanh lý hợp đồng với ông Nguyễn Đông Đào, từ năm 2008 đến năm 2012, diện tích rừng nêu trên do BQLRPH Phù Mỹ quản lý, bảo vệ, không giao khoán.

Dự án 661 đã kết thúc vào năm 2010, tuy nhiên ngày 5/1/2012, BQLRPH Phù Mỹ vẫn ký hợp đồng giao khoán cho ông Đinh Bá Trang (xã Phù Mỹ Nam) quản lý, bảo vệ đến khi rừng trồng được cho phép khai thác. Nhưng thực tế, ông Trang chỉ là người đứng tên trong hợp đồng, còn ông Thăng mới là người trực tiếp quản lý, bảo vệ, khai thác và hưởng lợi diện tích rừng trồng này.

Năm 2020, ông Trang đến gặp ông Thăng (lúc đó giữ chức Giám đốc BQLRPH huyện Phù Mỹ) để trả lại diện tích rừng phòng hộ đã nhận khoán. Tuy nhiên, ông Thăng không thực hiện thanh lý hợp đồng đối với ông Trang theo quy định, vẫn giữ nguyên hợp đồng, nhằm cố ý chiếm dụng các lô đất rừng để tiếp tục trồng, khai thác, hưởng lợi cho mình.

Kết quả làm việc với BQLRPH Phù Mỹ cũng cho thấy, diện tích rừng trồng đã khai thác do ông Thăng tự bỏ vốn để đầu tư trồng rừng, không phải nguồn vốn của Nhà nước đầu tư.