Thượng tướng Lê Đức Thái giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa

Bộ Chính trị điều động, phân công, chỉ định Thượng tướng Lê Đức Thái tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa nhiệm kỳ 2025-2030.

Chiều 13/4, tại Thanh Hóa diễn ra Hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Theo TTXVN, tại Hội nghị, thay mặt Bộ Chính trị, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Hoàng Trung Dũng đã công bố quyết định của Bộ Chính trị về việc điều động, phân công, chỉ định Thượng tướng Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa XVI tỉnh Thanh Hóa thôi tham gia Quân ủy Trung ương; điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa nhiệm kỳ 2025-2030.

Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương trao quyết định của Bộ Chính trị điều động, chỉ định đồng chí Lê Đức Thái giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa. Ảnh: Báo Thanh Hóa

Phát biểu tại hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc cho biết trên cơ sở xem xét toàn diện về phẩm chất chính trị, năng lực, trình độ chuyên môn, kinh nghiệm công tác và uy tín của cán bộ, Bộ Chính trị đã giới thiệu để Quốc hội khóa XVI bầu đồng chí Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa giữ chức Phó Chủ tịch Quốc hội.

Xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ và tình hình thực tiễn, để bảo đảm sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện, thường xuyên, liên tục của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đối với địa phương, trên cơ sở thảo luận kỹ lưỡng, khách quan, chặt chẽ, toàn diện, Bộ Chính trị đã thống nhất điều động, chỉ định đồng chí Thượng tướng Lê Đức Thái, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa nhiệm kỳ 2025-2030.

Đồng chí Lê Đức Thái được Bộ Chính trị đánh giá là cán bộ có năng lực, có bản lĩnh chính trị vững vàng, tư duy đổi mới, phương pháp làm việc khoa học, dân chủ, giữ vững nguyên tắc.

Trên các cương vị công tác, đồng chí luôn nỗ lực rèn luyện, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đóng góp quan trọng vào thành tích, kết quả chung của Đảng bộ Quân đội.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương bày tỏ tin tưởng, ở cương vị công tác mới, đồng chí Lê Đức Thái sẽ nhanh chóng tiếp cận công việc, nắm tình hình của địa phương, tiếp tục phát huy kinh nghiệm, năng lực, bản lĩnh, cùng Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc đề nghị Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, lãnh đạo các cấp, ngành của Thanh Hóa tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, chia sẻ, ủng hộ đồng chí Lê Đức Thái trên cương vị Bí thư Tỉnh ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XX, tiếp tục đưa địa phương phát triển hơn nữa trong thời gian tới.

Thượng tướng Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa nhiệm kỳ 2025-2030 phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: Báo Thanh Hóa

Tại hội nghị, đồng chí Lê Đức Thái cảm ơn Bộ Chính trị và Ban Bí thư Trung ương Đảng đã tin tưởng phân công làm Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa; đồng thời cam kết gương mẫu, nỗ lực, phát huy sức mạnh đoàn kết, sáng tạo nắm bắt thời cơ, quyết tâm vượt qua khó khăn tổ chức thực hiện thắng lợi và cố gắng hoàn thành các mục tiêu đã đề ra tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XX (nhiệm kỳ 2025-2030), góp phần cùng cả nước quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV.

Trên cương vị công tác mới, đồng chí Lê Đức Thái mong muốn tiếp tục được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo, giúp đỡ của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan, ban, ngành Trung ương; đặc biệt là sự ủng hộ, giúp đỡ, chia sẻ, đồng sức, đồng lòng của Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, các cấp ủy Đảng, hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Qua đó từng bước hiện thực hóa nhiệm vụ xây dựng Thanh Hóa phát triển nhanh, bền vững, sớm trở thành tỉnh kiểu mẫu như sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh hằng mong muốn.