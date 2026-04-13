Chi tiết điều kiện được xét đặc xá năm 2026

Luân Dũng
TPO - Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc - Chủ tịch Hội đồng tư vấn đặc xá vừa ký Hướng dẫn số 33 về việc triển khai thực hiện Quyết định số 457 ngày 7/4 của Chủ tịch nước về đặc xá năm 2026.

Theo hướng dẫn, đối tượng xét đặc xá gồm: Người bị kết án phạt tù có thời hạn, tù chung thân đã được giảm xuống tù có thời hạn đang chấp hành án phạt tù tại trại giam, trại tạm giam (phạm nhân); người đang được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù.

Về điều kiện được đề nghị đặc xá, phạm nhân phải được xếp loại khá hoặc tốt đối với từng mức án và thời gian tiếp theo từ ngày 1/3 đến ngày Hội đồng họp xét, đề nghị đặc xá được nhận xét, đánh giá kết quả chấp hành án phạt tù khá hoặc tốt.

134dx.jpg
Tổ chức tha người được đặc xá vào ngày 1/6. (Ảnh minh họa)

Thời gian được giảm thời hạn chấp hành án phạt tù được tính để trừ vào phần thời hạn chấp hành án phạt tù còn lại. Ví dụ, Nguyễn Văn A bị kết án 12 năm tù, bị bắt ngày 31/5/2017, tính đến ngày 31/5/2026, Nguyễn Văn A đã thực sự chấp hành được 9 năm, đã được giảm thời hạn chấp hành án phạt tù 3 lần, tổng cộng là 2 năm, thì thời hạn chấp hành án phạt tù còn lại là 1 năm.

Phạm nhân hoặc người đang được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù chưa thực hiện xong hình phạt bổ sung là phạt tiền hoặc nộp án phí nhưng được Toà án quyết định miễn hình phạt tiền, miễn nộp án phí thì cũng đủ điều kiện về đặc xá.

Với trường hợp khi phạm tội là người dưới 18 tuổi, trong bản án, quyết định của Tòa án giao trách nhiệm thi hành bồi thường thiệt hại, nghĩa vụ dân sự khác cho bố, mẹ hoặc người đại diện hợp pháp thì phải có tài liệu để chứng minh đã thi hành xong bồi thường thiệt hại hoặc nghĩa vụ dân sự khác.

Về thời gian thực hiện, từ ngày 22/4 đến ngày 2/5, các Tổ thẩm định liên ngành đến trực tiếp các đơn vị, địa phương để kiểm tra, thẩm định hồ sơ, danh sách đề nghị xét đặc xá.

Từ ngày 26/4 đến 10/5, Thường trực Hội đồng tư vấn đặc xá tổng hợp hồ sơ, danh sách chuyển đến các thành viên Hội đồng tư vấn đặc xá nghiên cứu, thẩm tra.

Tiếp đó, từ 10/5 đến 20/5, Thường trực Hội đồng tư vấn đặc xá, Tòa án nhân dân tối cao tổng hợp ý kiến của các thành viên Hội đồng tư vấn đặc xá và chuẩn bị hồ sơ, danh sách người đủ điều kiện đề nghị đặc xá, danh sách người không đủ điều kiện đề nghị đặc xá để trình Hội đồng tư vấn họp xét duyệt.

Sau đó, Hội đồng tư vấn đặc xá sẽ họp xét; tổng hợp, hoàn chỉnh danh sách đặc xá trình Chủ tịch nước quyết định. Sau khi tổ chức họp báo công bố Quyết định đặc xá của Chủ tịch nước vào ngày 30/5, việc tổ chức tha người được đặc xá được thực hiện vào ngày 1/6.

