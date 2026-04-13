Công tác tư tưởng trong Đảng, chuyển từ 'khuyến khích' sang 'ràng buộc trách nhiệm'

TPO - "Việc ban hành Quy định về công tác chính trị, tư tưởng trong Đảng là yêu cầu khách quan, cấp thiết, có ý nghĩa chiến lược lâu dài nhằm thể chế hóa đầy đủ, đồng bộ, toàn diện các quan điểm của Đảng về công tác chính trị, tư tưởng trong tình hình mới; chuyển mạnh từ “định hướng” sang “quy định bắt buộc”, từ “khuyến khích” sang “ràng buộc trách nhiệm..." , Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết nói.

Sáng 13/4, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết. Ảnh: Như Ý.

Tại hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết trình bày chuyên đề “Những nội dung cơ bản của quy định về công tác chính trị, tư tưởng trong Đảng”.

Theo ông Trịnh Văn Quyết, Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đã ban hành Quy định số 19-QĐ/TW ngày 08/4/2026 về công tác chính trị, tư tưởng trong Đảng. Đây là lần đầu tiên, Đảng ta ban hành một quy định mang tính hệ thống, toàn diện, khẳng định bước phát triển mới về tư duy lý luận và quyết tâm chính trị rất cao trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng.

“Việc ban hành Quy định về công tác chính trị, tư tưởng trong Đảng là yêu cầu khách quan, cấp thiết, có ý nghĩa chiến lược lâu dài nhằm thể chế hóa đầy đủ, đồng bộ, toàn diện các quan điểm của Đảng về công tác chính trị, tư tưởng trong tình hình mới; chuyển mạnh từ “định hướng” sang “quy định bắt buộc”, từ “khuyến khích” sang “ràng buộc trách nhiệm”; xác lập rõ nguyên tắc, nội dung, chủ thể, phương thức và cơ chế kiểm tra, giám sát; khắc phục căn bản tình trạng hành chính hóa trong công tác tư tưởng; tạo cơ sở để lượng hóa, đánh giá thực chất hiệu quả công tác chính trị, tư tưởng”, ông Trịnh Văn Quyết nêu.

Ông Trịnh Văn Quyết nêu, quy định xác lập hệ thống nguyên tắc kiên định là bất biến, đổi mới là yêu cầu tất yếu, chủ động dẫn dắt là phương thức hành động, chi phối toàn bộ công tác chính trị, tư tưởng.

Trong đó, nổi bật là việc giữ vững “bốn kiên định”, như trong phát biểu kết luận bế mạc Hội nghị Trung ương 2 của Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhấn mạnh “4 kiên định” về chính trị, tư tưởng để giữ vững bản sắc, bứt phá trong kỷ nguyên mới.

Kiên định, vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh;

Kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội;

Kiên định đường lối đổi mới của Đảng;

Kiên định các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng.

“Đây chính là quan điểm chính trị, sự kiên định mục tiêu, lý tưởng, con đường mà Bác Hồ và Nhân dân ta đã lựa chọn”, ông Trịnh Văn Quyết nêu rõ.

Theo ông Trịnh Văn Quyết, quy định cũng nêu, cần thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình; kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống”, trong đó, “xây” là cơ bản, lâu dài, “chống” là cấp bách, thường xuyên.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương thông tin, theo quy định, cấp ủy chịu trách nhiệm toàn diện, trọng tâm là quán triệt cụ thể hóa quy định, đường lối, chủ trương của Đảng; kiên định với mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; lãnh đạo, chỉ đạo công tác chính trị, tư tưởng thường xuyên, thực chất; nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng; quản lý chặt chẽ thông tin, phát ngôn; chủ động xử lý tình huống tư tưởng phức tạp, khủng hoảng truyền thông.

Người đứng đầu chịu trách nhiệm trực tiếp và cao nhất; phải trực tiếp làm, trực tiếp chỉ đạo, trực tiếp chịu trách nhiệm đến cùng. Điểm then chốt là quyền hạn đến đâu, trách nhiệm đến đó; không có “vùng an toàn” cho người đứng đầu nếu buông lỏng lãnh đạo.

Cán bộ, đảng viên không chỉ là đối tượng, mà phải là chủ thể trực tiếp, “chiến sĩ tiên phong trên mặt trận tư tưởng”; chủ động học tập, nghiên cứu, tích cực tuyên truyền, lan tỏa những giá trị tốt đẹp, những thành tựu của công cuộc đổi mới và xây dựng đất nước; tích cực đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; không lan truyền, cổ súy cho thông tin xấu độc.

Về tổ chức thực hiện, theo ông Trịnh Văn Quyết cho biết, việc thực hiện quy định không phải là lựa chọn mang tính tự nguyện, mà là nhiệm vụ chính trị bắt buộc đối với mọi tổ chức đảng và từng cán bộ, đảng viên. Mỗi cấp ủy, tổ chức đảng và từng cán bộ, đảng viên phải chuyển hóa yêu cầu của quy định thành nhận thức tự giác, hành động cụ thể và kiên quyết khắc phục tình trạng hình thức, đối phó.

“Cấp ủy cấp trên có trách nhiệm tổ chức quán triệt cho cấp dưới; người đứng đầu chủ trì tổ chức học tập, quán triệt và đề cao trách nhiệm nêu gương trong quá trình thực hiện. Mỗi cán bộ, đảng viên phải nắm vững nội dung cốt lõi, xác định rõ trách nhiệm, chuyển mạnh từ “học nghị quyết” sang “làm theo nghị quyết”; thực hiện nghiêm phương châm: “hiểu sâu - làm đúng - làm đến cùng - làm có kết quả”.

Một vấn đề nữa, cần kiểm tra, giám sát thường xuyên, định kỳ, chuyên sâu và đột xuất có trọng tâm, trọng điểm; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những biểu hiện lệch lạc, xử lý nghiêm các vi phạm về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, kỷ luật phát ngôn, nhất là trên không gian mạng.

“Cán bộ, đảng viên phải tự giác rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, ý thức tổ chức kỷ luật; thực hiện nghiêm việc “nghe - nói - viết - làm theo nghị quyết của Đảng” và phải trở thành chuẩn mực hành vi, danh dự và trách nhiệm chính trị, nét văn hóa của người cán bộ, đảng viên. Phải là hình mẫu để lan tỏa, truyền cảm hứng cho quần chúng noi theo”, ông Trịnh Văn Quyết nêu.