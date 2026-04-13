Việt Nam và Slovakia nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược

TPO - Sáng 13/4, tại trụ sở Chính phủ, sau khi hội đàm, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Thủ tướng Cộng hòa Slovakia Robert Fico đã chứng kiến Lễ trao các văn kiện hợp tác giữa hai nước, gặp gỡ báo chí chung thông báo kết quả hội đàm.

Tại cuộc gặp gỡ báo chí, Thủ tướng Lê Minh Hưng một lần nữa nhiệt liệt chào đón Thủ tướng Robert Fico và Đoàn đại biểu cấp cao nước Cộng hòa Slovakia sang thăm chính thức Việt Nam.

Chuyến thăm của Thủ tướng Slovakia tới Việt Nam lần này diễn ra vào thời điểm có ý nghĩa hết sức quan trọng, ngay sau khi Việt Nam kiện toàn bộ máy lãnh đạo cấp cao.

Thủ tướng Slovakia Robert Fico là vị khách đầu tiên mà Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp đón trên cương vị Thủ tướng Chính phủ; cũng là nhà Lãnh đạo cấp cao EU đầu tiên thăm Việt Nam sau khi Việt Nam - EU nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện.

Hai Thủ tướng đã có cuộc hội đàm rất thành công và đạt được sự nhất trí cao trên nhiều phương diện.

Đặc biệt, hai Thủ tướng đã thông qua Tuyên bố chung về việc nâng cấp quan hệ Việt Nam - Slovakia lên Đối tác Chiến lược.

Theo đó, hai Thủ tướng thống nhất chỉ đạo Bộ Ngoại giao hai nước khẩn trương xây dựng Kế hoạch hành động triển khai khuôn khổ Đối tác Chiến lược Việt Nam - Slovakia để tạo bước chuyển mới về chất trong hợp tác song phương, thật sự mang lại lợi ích thiết thực cho người dân và doanh nghiệp hai nước.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Slovakia Robert Fico tại cuộc gặp gỡ báo chí hai nước. (Ảnh: Như Ý)

Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết, để đưa quan hệ Đối tác Chiến lược giữa hai nước đi vào chiều sâu trong thời gian tới, hai Thủ tướng đã thống nhất cao về việc thúc đẩy hiệu quả các nhóm giải pháp về: tăng cường tin cậy chính trị, cùng hỗ trợ nhau phát huy vai trò, vị thế quốc tế của mỗi nước; tạo chuyển biến thực chất trong hợp tác kinh tế - thương mại - đầu tư; tăng cường hợp tác quốc phòng - an ninh tương xứng với mức độ tin cậy chính trị cao giữa hai nước; đẩy mạnh hợp tác khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; mở rộng hợp tác giáo dục - đào tạo, lao động, giao lưu nhân dân, văn hóa và du lịch.

Thay mặt Chính phủ và nhân dân Việt Nam, Thủ tướng Lê Minh Hưng cảm ơn Slovakia đã công nhận cộng đồng người Việt là dân tộc thiểu số thứ 14, tạo cơ sở pháp lý vững chắc để bà con an tâm hội nhập và vun đắp cho tình hữu nghị hai nước.

Thủ tướng Lê Minh Hưng tin tưởng, với quyết tâm chính trị mạnh mẽ của hai Chính phủ, cùng sự đồng lòng của cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân hai nước, quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Slovakia sẽ góp phần mang lại sự phồn vinh cho hai dân tộc và đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định và thịnh vượng của khu vực và thế giới.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại cuộc họp báo. (Ảnh: Như Ý)

Về phần mình, Thủ tướng Cộng hòa Slovakia Robert Fico cảm ơn sự tiếp đón nồng hậu mà Thủ tướng Lê Minh Hưng và nhân dân Việt Nam dành cho đoàn.

Nhắc lại chuyến thăm Việt Nam vào năm 2016, Thủ tướng Robert Fico bày tỏ ngưỡng mộ sâu sắc và chúc mừng bước phát triển vượt bậc và những thành tựu to lớn của Việt Nam đạt được; cho biết phía Slovakia rất chú ý theo dõi Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, bày tỏ ngưỡng mộ các nghị quyết, kế hoạch phát triển của Việt Nam với định hướng chuyển mạnh từ "lượng" sang "chất".

Thủ tướng Slovakia Robert Fico khẳng định, Việt Nam không chỉ là bạn, mà là đối tác thương mại lớn nhất của Slovakia tại Đông Nam Á. Tuy nhiên quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại giữa hai nước vẫn chưa tương xứng với tiềm năng. Do đó, thời gian tới hai bên thống nhất thúc đẩy quan hệ, hợp tác trên tất cả các lĩnh vực, nhất là kinh tế, thương mại, tương xứng với quan hệ Đối tác Chiến lược mà hai bên vừa nhất trí nâng cấp, cũng như quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Liên minh châu Âu.

Thủ tướng Slovakia Robert Fico phát biểu tại cuộc họp báo. (Ảnh: Như Ý)

Trong chuyến thăm Việt Nam lần này, phía Slovakia có đoàn doanh nghiệp lớn cùng đi và sẽ cùng dự Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam - Slovakia. Thủ tướng Slovakia cho biết hai Chính phủ ủng hộ và tạo điều kiện để doanh nghiệp hai nước hợp tác, đầu tư, kinh doanh, biến cam kết chính trị thành những kết quả hợp tác cụ thể, đóng góp vào quan hệ giữa hai nước.

Thủ tướng Robert Fico khẳng định, Slovakia sẵn sàng hợp tác, chia sẻ với Việt Nam trong các lĩnh vực ưu tiên như phát triển điện nguyên tử, công nghiệp quốc phòng, tài chính, giáo dục đào tạo…

Thủ tướng Robert Fico cho biết, người dân Slovakia rất thích du lịch Việt Nam; cảm ơn Việt Nam đã miễn visa cho công dân Slovakia du lịch Việt Nam; bày tỏ mong muốn có đường bay thẳng giữa Slovakia và Việt Nam để thúc đẩy hợp tác du lịch, giao lưu nhân dân.

Thủ tướng Slovakia trân trọng mời Thủ tướng Lê Minh Hưng sớm thăm chính thức Slovakia vào thời gian sớm nhất, cũng như tăng cường trao đổi đoàn các cấp giữa Việt Nam và Slovakia.