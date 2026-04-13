Hành trình Từ Trái Tim lan tỏa khát vọng nơi tuyến đầu biên cương

Trong cái nắng cuối xuân nơi “con sông Hồng chảy vào đất Việt”, Hành trình Từ Trái Tim mang theo những cuốn sách quý dừng chân ở Đồn Biên phòng Pha Long (tỉnh Lào Cai). Ở đó, quá khứ và hiện tại gặp nhau, một bên là bản hùng ca bi tráng của những ngày chiến đấu anh dũng, một bên là những bước chân bền bỉ giúp dân dựng xây cuộc sống.

Tiếp thêm bản lĩnh cho người lính

Ngày 12/4, tiếp nối hành trình “Hành trình Từ Trái Tim – Hành trình Lập chí Vĩ đại – Khởi nghiệp Kiến quốc cho 30 triệu Thanh niên Việt” do Tập đoàn Trung Nguyên Legend khởi xướng, đoàn đã đến với Đồn Biên phòng Pha Long.

Hành trình Từ Trái Tim trao tặng những cuốn sách quý cho các chiến sỹ Đồn biên phòng Pha Long.

Trời cuối xuân, nắng đã bắt đầu gắt, cái nóng ẩm đặc trưng của miền Bắc khiến không ít người cảm thấy khó chịu. Nhưng dường như cái nắng ấy không làm chậm lại bước chân của đoàn trên chặng đường gian khó đến với một địa điểm đặc biệt, nơi những người lính đã làm nên những kỳ tích và dệt nên bản hùng ca bất tử. Khi đến đây, những cuốn sách trong Tủ sách đổi đời được các thành viên Hành trình Từ Trái Tim nâng niu mang theo, gửi đến những người lính đang ngày đêm canh giữ biên cương.

Pha Long, theo tiếng người Mông, nghĩa là “Rồng Hoa”, đây không chỉ là cách gọi mà còn gợi lên hình ảnh đẹp, nên thơ về mảnh đất biên cương nơi đây. Ngay khi đến đồn, các thành viên trong đoàn dừng lại trước văn bia trấn ải. Những dòng chữ khắc trên đá như vang lên giữa không gian yên tĩnh: “Nguyên thần được giao sứ mệnh giữ núi non/ Núi nam bốn cõi đã quy định trong sách trời/ Nghìn nghìn mặt trời, mặt trăng linh thiêng và ứng nghiệm/ Có rồng phượng tuyệt vời bảo vệ an nguy Tổ quốc/ Đất Việt Nam yên bình nhất là ở đây”.

Thành viên đoàn Hành trình Từ Trái Tim cùng các chiến sỹ lưu dấu trước văn bia trấn ải Đồn biên phòng Pha Long.

Không ai nói nhiều, mọi người chỉ trao nhau những ánh mắt và những phút lặng im. Ở nơi biên cương, từng câu chữ ấy không còn là những dòng chữ khắc trên bia đá, mà là lời nhắc về trách nhiệm, về chủ quyền thiêng liêng.

Trung tá Lục Mạnh Hùng, Chính trị viên Đồn Biên phòng Pha Long, cho biết, với những chiến công của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ đã không tiếc máu xương cống hiến, bảo vệ từng tấc đất biên cương, năm 1979, Đồn Biên phòng Pha Long đã được Nhà nước trao tặng danh hiệu đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; năm 2012, đơn vị được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ hai.

Thúc đẩy hành trình đổi thay nơi vùng biên

Ngày nay, Trung tá Hùng cho biết, Đồn Biên phòng Pha Long quản lý hơn 16 km đường biên giới. Địa bàn xã Pha Long sau sáp nhập gồm các xã Tả Ngài Chồ, Dìn Chin, Tả Gia Khâu và Pha Long, với quy mô dân số hơn 14 nghìn người, trong đó khoảng 80% là đồng bào dân tộc thiểu số; tỷ lệ hộ nghèo còn cao, chiếm 26,46%.

“Để giúp người dân khu vực biên giới, chúng tôi triển khai nhiều chương trình, mô hình phát triển kinh tế - xã hội, hỗ trợ bà con chuyển đổi cơ cấu cây trồng, xóa đói giảm nghèo”, Trung tá Hùng cho hay.

Hiện đơn vị đang thực hiện chương trình “Con nuôi đồn Biên phòng”, dự án “Cán bộ, chiến sĩ Quân đội nâng bước em tới trường”, hỗ trợ 17 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; trong đó có 7 em mồ côi được nuôi dưỡng trực tiếp tại đồn đến khi đủ 16 tuổi. Bên cạnh đó, đơn vị còn huy động nguồn lực xóa nhà tạm cho người dân, tặng lợn, dê giống cho 20 hộ gia đình, lắp đặt hệ thống nước nóng cho 2 trường học trên địa bàn.

Trung tá Lục Mạnh Hùng, Chính trị viên Đồn Biên phòng Pha Long phát biểu, đánh giá cao ý nghĩa của những cuốn sách quý Hành trình trao tặng cho các chiến sỹ.

Trong chuyến đi lần này, những cuốn sách Hành trình Từ Trái Tim được trao không chỉ là quà tặng mà còn mang tri thức đến với nơi biên giới xa xôi. Trung tá Lèng Văn Trai, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Pha Long, chia sẻ: “Cán bộ, chiến sĩ đơn vị rất phấn khởi khi đón đoàn Hành trình Từ Trái Tim. Những cuốn sách trong Tủ sách đổi đời và các phần quà không chỉ nâng cao đời sống tinh thần mà còn giúp chúng tôi yên tâm công tác, giữ vững tay súng bảo vệ biên cương”.

Trung tá Trai cho hay, các cuốn sách được trao tặng có ý nghĩa thiết thực khi Đoàn Thanh niên đồn phối hợp với Đoàn Thanh niên xã tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn người trẻ ở biên giới về khởi nghiệp – kiến quốc và những cách làm kinh tế theo khoa học, kỹ thuật, thay đổi tư duy sản xuất truyền thống.

Tri thức từ những cuốn sách quý tiếp động lực để cán bộ, chiến sĩ ngày càng vững vàng và sáng tạo trong công tác bảo vệ biên giới cũng như giúp người dân địa phương phát triển sinh kế.

Ngoài nhiệm vụ bảo vệ biên giới, cán bộ, chiến sĩ còn tích cực tham gia củng cố hệ thống chính trị cơ sở, xây dựng chi bộ thôn, bản vững mạnh. Đặc biệt, mô hình “Đảng viên đồn Biên phòng phụ trách hộ gia đình ở khu vực biên giới” giúp củng cố mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa bộ đội Biên phòng với nhân dân trên địa bàn, góp phần xây dựng thế trận Biên phòng toàn dân ngày càng vững chắc.

Theo Trung tá Nguyễn Khắc Thành, nhân viên kiểm soát hành chính, hiện nay đơn vị đang thực hiện mô hình mỗi đảng viên trong đơn vị phụ trách, giúp đỡ một hộ dân khu vực biên giới thoát nghèo. “Những cuốn sách trong Tủ sách đổi đời sẽ được nghiên cứu, chắt lọc để áp dụng vào thực tiễn, từ đó tìm ra cách làm hiệu quả, giúp người dân phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo”, Trung tá Thành chia sẻ.