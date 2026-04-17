Phải 'gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh' giúp cán bộ, đảng viên vượt qua cám dỗ

TPO - Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhấn mạnh, việc tuyên truyền phải gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh, cảnh báo mạnh mẽ, làm cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động tự soi, tự sửa, khép mình vào tổ chức, vượt qua cám dỗ, không vướng vào tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam Hoàng Công Thủy vừa ký ban hành kế hoạch của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tham gia công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực năm 2026.

Theo kế hoạch, hệ thống MTTQ tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức trong hệ thống MTTQ Việt Nam đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; gắn việc thực hiện nhiệm vụ này với việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng ngừa tiêu cực trong hoạt động của cơ quan, đơn vị.

Kế hoạch cũng lưu ý, hệ thống MTTQ cần tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến và vận động Nhân dân tham gia phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp chủ trì, phối hợp với các tổ chức thành viên tăng cường tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân tích cực tham gia phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, khuyến khích Nhân dân tham gia giám sát, phản ánh, phát hiện, tố giác các hành vi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Gắn công tác tuyên truyền với việc thực hiện các nhiệm vụ giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận; chủ động nắm bắt tình hình Nhân dân, dư luận xã hội liên quan đến các vấn đề tham nhũng, lãng phí, tiêu cực để kịp thời phản ánh, kiến nghị với cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý.

“Tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, tạo sự đồng thuận cao trong toàn xã hội về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Việc tuyên truyền phải gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh, cảnh báo mạnh mẽ, làm cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động tự soi, tự sửa, khép mình vào tổ chức, vượt qua cám dỗ, không vướng vào tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Đồng thời tăng cường đấu tranh với các quan điểm, luận điệu sai trái, thù địch, lợi dụng phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực để gây chia rẽ nội bộ, chống phá Đảng, Nhà nước”, kế hoạch nêu rõ.

Kế hoạch của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cũng yêu cầu các cơ quan báo chí, truyền thông của Mặt trận tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các chuyên trang, chuyên mục, tin, bài, phóng sự về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; kịp thời phản ánh những vấn đề dư luận xã hội quan tâm; góp phần đấu tranh, phê phán các hành vi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, đồng thời phát hiện, tuyên truyền, biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, qua đó tạo sự lan tỏa tích cực trong xã hội.

Tập trung giám sát việc quản lý, kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ

Một nội dung nữa, kế hoạch nêu, cần phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam, các tổ chức thành viên và Nhân dân trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm trong giám sát việc thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; chú trọng giám sát việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước, đất đai, tài nguyên và trong triển khai các chương trình, dự án đầu tư công.

“Trong năm 2026, tập trung giám sát việc quản lý, kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ, việc thực hiện các quy định về kê khai và kiểm soát tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức; việc quản lý và sử dụng đất đai, tài nguyên, khoáng sản; việc quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước và tài sản công; việc triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia; việc phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số và các lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, lãng phí, tiêu cực”, kế hoạch nêu.

Cùng với đó, hệ thống MTTQ cũng tăng cường tổ chức các hoạt động phản biện xã hội đối với các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, chương trình, đề án, dự án quan trọng của Trung ương và địa phương; chú trọng các chính sách liên quan đến quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên, khoáng sản, đầu tư công, tài chính - ngân sách và công tác cán bộ. Thông qua hoạt động phản biện xã hội, kịp thời tổng hợp ý kiến của các chuyên gia, nhà khoa học, các tổ chức thành viên và Nhân dân; kiến nghị cơ quan có thẩm quyền nghiên cứu, tiếp thu, hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật nhằm khắc phục những sơ hở, bất cập, phòng ngừa tham nhũng, lãng phí, tiêu cực ngay từ khâu xây dựng và ban hành chính sách.