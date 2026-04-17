Thói quen nhiều người mắc khiến nam sinh suýt mất khả năng đi lại

TPO - Từ một tư thế nhiều người cho là vô hại, người bệnh đã bị tổn thương dây thần kinh ngoại biên, ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng đi lại.

Các bác sĩ cảnh báo, việc duy trì tư thế sai quá lâu có thể gây ra những biến chứng không ngờ nếu người bệnh chủ quan với các dấu hiệu ban đầu.

Một nam sinh 19 tuổi ở Thái Nguyên phải nhập viện sau khi xuất hiện tình trạng tê bì, yếu chân trái và không thể nhấc bàn chân lên bình thường chỉ vì thói quen ngồi khoanh chân trong thời gian dài khi học tập.

Nam sinh bị "bàn chân rủ" vì thói quen hằng ngày.

Trước khi nhập viện, nam sinh hoàn toàn khỏe mạnh, không có tiền sử chấn thương hay bệnh lí nền. Tuy nhiên, sau nhiều ngày liên tục ngồi khoanh chân trong lúc học và sử dụng máy tính, người bệnh bắt đầu cảm thấy tê bì ở bàn chân trái. Ban đầu, triệu chứng xuất hiện thoáng qua nên không được chú ý. Chỉ trong thời gian ngắn sau đó, chân trái yếu dần, bàn chân không thể gấp lên, khiến việc di chuyển trở nên khó khăn.

Mỗi bước đi, người bệnh phải nhấc cao đầu gối để tránh mũi chân quệt xuống đất. Dáng đi thay đổi rõ rệt, việc sinh hoạt hằng ngày bị đảo lộn, đồng thời tăng nguy cơ vấp ngã. Lo lắng trước biểu hiện bất thường, gia đình đã đưa người bệnh đến cơ sở y tế kiểm tra.

Kết quả điện cơ cho thấy người bệnh bị tổn thương thần kinh mác sâu bên trái. Đây là dây thần kinh giữ vai trò quan trọng trong việc điều khiển động tác gấp mu bàn chân và nghiêng bàn chân vào trong. Khi dây thần kinh này bị chèn ép, người bệnh có thể rơi vào hội chứng “bàn chân rủ”, khiến bàn chân không thể nâng lên khi bước đi.

BSCKI Hoàng Kim Chung, Khoa Y học cổ truyền, Bệnh viện Bạch Mai cho biết dây thần kinh mác là một trong những dây thần kinh dễ bị tổn thương do nằm ở vị trí nông, sát đầu trên xương mác. Những người có thói quen ngồi vắt chéo chân, ngồi khoanh chân hoặc giữ nguyên một tư thế trong thời gian dài có nguy cơ cao bị chèn ép dây thần kinh này.

Bác sĩ Hoàng Kim Chung châm cứu cho bệnh nhân.

Theo bác sĩ, nhiều người thường nghĩ cảm giác tê chân khi ngồi lâu chỉ là hiện tượng tạm thời nên bỏ qua. Tuy nhiên, nếu sự chèn ép kéo dài, dây thần kinh có thể bị tổn thương, gây yếu cơ và làm giảm chức năng vận động. Trong một số trường hợp, nếu không điều trị sớm, người bệnh có thể đối mặt với nguy cơ phục hồi chậm hoặc để lại di chứng kéo dài.

Ngoài nguyên nhân từ thói quen sinh hoạt, liệt dây thần kinh mác còn có thể liên quan đến chấn thương vùng cẳng chân, sai khớp gối, tổn thương dây chằng, biến chứng thần kinh ở người mắc đái tháo đường hoặc do khối u chèn ép. Tuy nhiên, trong trường hợp của nam sinh này, nguyên nhân được xác định chủ yếu là do tư thế ngồi không phù hợp trong thời gian dài.

Sau khi được chẩn đoán, người bệnh được điều trị bằng phương pháp kết hợp giữa y học hiện đại và y học cổ truyền. Phác đồ gồm thuốc chống viêm, bổ sung vitamin nhóm B, châm cứu, điện châm, xoa bóp bấm huyệt vùng cẳng chân và tập phục hồi chức năng. Bên cạnh điều trị thể chất, đội ngũ y bác sĩ cũng hỗ trợ tâm lí để người bệnh giảm lo lắng và tự tin hơn trong quá trình hồi phục.

Sau gần hai tuần điều trị, tình trạng của người bệnh cải thiện rõ rệt. Cảm giác tê bì gần như biến mất, biên độ gấp cổ chân tăng lên đáng kể, dáng đi trở lại gần bình thường và người bệnh đã có thể chạy quãng ngắn.

Các bác sĩ khuyến cáo người dân không nên ngồi khoanh chân hoặc vắt chéo chân trong thời gian dài. Khi học tập hoặc làm việc liên tục, nên thay đổi tư thế thường xuyên, đứng dậy vận động sau mỗi 30 đến 60 phút để giảm áp lực lên mạch máu và dây thần kinh. Khi xuất hiện các dấu hiệu như tê bì kéo dài, yếu cơ hoặc đi lại bất thường, cần đi khám sớm để được chẩn đoán và điều trị kịp thời.

Trường hợp của nam sinh 19 tuổi là lời cảnh báo rằng những thói quen nhỏ trong đời sống hằng ngày cũng có thể trở thành nguyên nhân dẫn tới các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng nếu không được nhận diện đúng mức.

