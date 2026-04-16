Chăm sóc sức khỏe trị liệu lâu dài cho người cao tuổi: Tại sao nên chọn ở nhà?

Dân số già hóa kéo theo nhu cầu chăm sóc y tế dài hạn tăng cao. Thay vì chọn viện dưỡng lão, nhiều gia đình Việt đang hướng tới xu hướng chăm sóc sức khỏe tại nhà, đặc biệt là tại những "ngôi nhà trị liệu" được tích hợp sẵn hệ sinh thái y tế và khoáng nóng.

Vì sao nhà là nơi phục hồi sức khỏe tốt nhất?

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), mặc dù một số thay đổi về sức khỏe của người lớn tuổi là do di truyền, nhưng hầu hết lại phụ thuộc vào môi trường tự nhiên và xã hội mà họ sinh sống, bao gồm cả không gian gia đình. Quan điểm này được củng cố bởi Hệ thống Y tế Canada khi quốc gia này coi môi trường gia đình như một "công cụ trị liệu và phòng ngừa nhập viện". Theo đó, việc được chăm sóc sức khỏe tại nhà mang lại nhiều lợi ích so với nhập viện truyền thống, giúp bệnh nhân giảm căng thẳng và tình trạng mất phương hướng khi được bao quanh bởi người thân và đồ dùng cá nhân.

Tại Mỹ, Hiệp hội Y khoa Hoa Kỳ (JAMA) công bố rằng hầu hết bệnh nhân báo cáo khả năng phục hồi nhanh hơn và an toàn hơn khi được chăm sóc tại nhà.

Môi trường quen thuộc như nhà ở đóng vai trò then chốt trong quá trình phục hồi sức khỏe của người lớn tuổi.

Ở Việt Nam, các chuyên gia y tế cho biết tuổi thọ trung bình của người Việt Nam hiện nay là khoảng 73,7 tuổi nhưng có tới 95% người cao tuổi mắc ít nhất một bệnh. Trung bình một người cao tuổi mắc ba bệnh, đa số là bệnh lý mạn tính, khiến nhu cầu chăm sóc y tế dài hạn ngày càng trở nên cấp thiết. Các nghiên cứu chỉ ra rằng, khoảng 75% người từ 45 tuổi trở lên mong muốn được sống tại nhà riêng càng lâu càng tốt khi về già.

Môi trường thân thuộc không chỉ mang lại sự thoải mái về thể chất mà còn tạo ra sự ổn định về tinh thần. Cơ thể con người thư giãn tốt nhất trong môi trường quen thuộc, từ đó đáp ứng tốt hơn với việc chăm sóc và đẩy nhanh quá trình hồi phục. Bên cạnh đó, việc điều trị tại nhà còn giúp người cao tuổi tránh được nguy cơ lây nhiễm chéo hay nhiễm trùng bệnh viện - vốn là những rủi ro lớn đối với hệ miễn dịch suy yếu.

Hơn thế nữa, chăm sóc tại nhà giúp người cao tuổi duy trì tính độc lập, tự chủ trong sinh hoạt, đồng thời tạo điều kiện để con cháu dễ dàng kề cận, gắn kết tình cảm gia đình. Về mặt kinh tế, đây cũng là giải pháp tiết kiệm đáng kể chi phí lưu trú so với việc điều trị nội trú tại bệnh viện hay các viện dưỡng lão cao cấp.

Từ khoảng trống thị trường đến mô hình “làng trị liệu” tích hợp y tế – an dưỡng

Dù mang lại vô vàn lợi ích, song một ngôi nhà thông thường khó đáp ứng các yêu cầu về y tế và phục hồi chuyên sâu. Đây chính là khoảng trống thị trường thúc đẩy sự xuất hiện của mô hình “làng trị liệu” Lynn Times Onsen Retreat Nam Hà Nội do Tập đoàn Onsen Fuji làm chủ đầu tư - được quy hoạch là một tổ hợp dịch vụ, trị liệu sức khỏe chuẩn 5 sao, nơi tích hợp hoàn hảo giữa không gian sống quen thuộc và hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp.

Không gian biệt thự Premier Villas tại Lynn Times Onsen Retreat Nam Hà Nội

Dự án tọa lạc tại xã Liêm Hà, tỉnh Ninh Bình, nằm ngay tâm điểm của trung tâm y tế mới tại cửa ngõ phía Nam Thủ đô. Dự án chỉ cách Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 khoảng 2 km và Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2 khoảng 4 km. Sự kết nối y tế 24/7 này giúp người cao tuổi an tâm tận hưởng cuộc sống tại nhà mà vẫn được đảm bảo an toàn về mặt y tế. Lynn Times Onsen Retreat Nam Hà Nội bao gồm 130 căn biệt thự, shoptel thương mại tại phân khu Premier Villas, 1040 căn hộ cao cấp và 82 căn shophouse khối đế tại phân khu Thera Home.

Tại đây, mỗi căn hộ không chỉ là nơi lưu trú, mà được thiết kế như một “phòng trị liệu mở rộng”. Từ không gian sống Thera Home, cư dân có thể tiếp cận ngay Sora Onsen Park với onsen khoáng nóng, sauna, ngâm lạnh, cafe, vườn thiền, hình thành chu trình phục hồi khép kín mỗi ngày. Trong khi đó, phân khu Premier Villas định hình phong cách sống nghỉ dưỡng riêng tư, gắn với hệ tiện ích cao cấp như Thera Retreat & Spa, vườn thiền 5 giác quan, hồ cảnh quan và không gian kết nối cộng đồng. Sự kết hợp giữa môi trường gia đình ấm cúng và hạ tầng trị liệu chuyên sâu giúp cơ thể thư giãn tốt nhất, từ đó đáp ứng tốt với các liệu pháp và đẩy nhanh quá trình hồi phục.

Chọn sức khỏe, vẹn dòng tiền

Không chỉ là lời giải hoàn hảo cho nhu cầu an dưỡng của đấng sinh thành, các sản phẩm tại Lynn Times Onsen Retreat Nam Hà Nội còn là kênh đầu tư hấp dẫn với chính sách ưu đãi vượt trội từ chủ đầu tư.

Không gian “làng trị liệu”- kết nối cộng đồng trong môi trường xanh

Việc lựa chọn an dưỡng tại nhà mang lại lợi ích không thể phủ nhận đối với sức khỏe thể chất và tinh thần của người cao tuổi. Với mô hình tiên phong như Lynn Times Onsen Retreat Nam Hà Nội, khách hàng không chỉ mua một không gian sống, mà đang đầu tư vào một hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe trọn đời, đồng thời nắm giữ một tài sản sinh lời bền vững trong tương lai.