Bộ Y tế yêu cầu công khai giá thuốc và dịch vụ y tế, ngăn đầu cơ, găm hàng

Thứ trưởng Bộ Y tế Lê Đức Luận vừa ký ban hành văn bản về việc tăng cường công tác quản lý, điều hành và bình ổn giá thuốc, thiết bị y tế, dịch vụ khám chữa bệnh thực hiện Công điện số 28/CĐ- TTg của TTCP.

Yêu cầu niêm yết công khai giá dịch vụ khám chữa bệnh, mua sắm minh bạch

Trong văn bản gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Các Bệnh viện, Viện có giường bệnh thuộc Bộ Y tế và các Bộ, ngành; Các cơ sở sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu, kinh doanh thuốc, nguyên liệu làm thuốc và thiết bị y tế, Bộ Y tế cho biết, trong thời gian qua, công tác quản lý giá thuốc, thiết bị y tế và giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh đã được triển khai theo đúng quy định của pháp luật, góp phần bảo đảm quyền lợi của người dân và kiểm soát chi phí y tế.

Tuy nhiên, trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới và trong nước tiếp tục diễn biến phức tạp; giá nguyên vật liệu, chi phí đầu vào có xu hướng gia tăng; nguy cơ gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu, công tác bảo đảm nguồn cung và ổn định giá các mặt hàng thiết yếu, trong đó có thuốc và thiết bị y tế, đang đặt ra yêu cầu cấp thiết.

Bộ Y tế yêu cầu các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Bộ Y tế và các Bộ, ngành, Bộ Y tế yêu cầu thực hiện niêm yết công khai, đầy đủ, rõ ràng giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh, giá thuốc và thiết bị y tế.

Thực hiện Công điện số 28/CĐ-TTg ngày 01/4/2026 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác quản lý, điều hành giá, Bộ Y tế yêu cầu các đơn vị khẩn trương triển khai một số nội dung.

Theo đó, đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Bộ Y tế và các Bộ, ngành, Bộ Y tế yêu cầu thực hiện niêm yết công khai, đầy đủ, rõ ràng giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh, giá thuốc và thiết bị y tế theo đúng quy định; bảo đảm cập nhật kịp thời khi có thay đổi.

Thực hiện mua sắm thuốc, thiết bị y tế theo đúng quy định của pháp luật về đấu thầu, bảo đảm nguyên tắc cạnh tranh, công khai, minh bạch, hiệu quả và tiết kiệm. Trong quá trình lựa chọn nhà thầu, cần đánh giá đầy đủ các yếu tố về chất lượng, giá cả, nguồn gốc xuất xứ và phù hợp với nhu cầu chuyên môn.

Rà soát, đánh giá tình hình sử dụng, tồn kho và khả năng cung ứng; chủ động phối hợp với các nhà thầu để bảo đảm nguồn cung trong trường hợp xảy ra gián đoạn do nguyên nhân khách quan.

Các cơ sở bán lẻ thuốc trong khuôn viên đơn vị thực hiện nghiêm quy định về thặng số bán lẻ và giá bán lẻ thuốc.

Tăng cường thanh tra, xử lý nghiêm đầu cơ, găm hàng, bán thuốc sai giá niêm yết

Đối với Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, chỉ đạo Sở Y tế và các cơ quan chức năng triển khai các biện pháp bình ổn giá thuốc trên địa bàn; tăng cường theo dõi, giám sát diễn biến giá thuốc và tình hình cung ứng; chủ động phương án mua sắm, dự trữ và điều tiết nhằm tránh tình trạng thiếu thuốc cục bộ;

Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát việc chấp hành quy định pháp luật về dược và giá thuốc; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm như không niêm yết giá, bán không đúng giá niêm yết, kinh doanh thuốc không rõ nguồn gốc;

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, kết nối các cơ sở cung ứng thuốc nhằm kiểm soát nguồn gốc, xuất xứ và biến động giá;

Tăng cường theo dõi diễn biến giá thiết bị y tế kê khai trên địa bàn; trường hợp phát hiện biến động bất thường, tổng hợp và báo cáo về Bộ Tài chính và Bộ Y tế để kịp thời xử lý theo quy định.

Chỉ đạo các cơ sở sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu, kinh doanh thuốc, nguyên liệu làm thuốc và thiết bị y tế thực hiện nghiêm các quy định của Nhà nước về quản lý giá; niêm yết giá và bán không cao hơn giá niêm yết; thực hiện đúng quy định về công bố, công bố lại giá trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế.

Nghiêm cấm các hành vi đầu cơ, găm hàng gây bất ổn thị trường.

Chủ động tiết giảm chi phí sản xuất, kinh doanh; trong trường hợp chi phí đầu vào tăng, cần rà soát tối ưu chi phí để giữ ổn định giá bán, góp phần bình ổn thị trường.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, kết nối các cơ sở cung ứng thuốc nhằm kiểm soát nguồn gốc, xuất xứ và biến động giá.

Kịp thời thông tin cho các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh về tình hình cung ứng, đặc biệt trong trường hợp gián đoạn do các yếu tố bất khả kháng.

Xây dựng kế hoạch dự trữ, đa dạng hóa nguồn cung nguyên liệu và thuốc thành phẩm, bảo đảm cung ứng liên tục, đặc biệt đối với thuốc thiết yếu và thuốc cấp cứu.

Chỉ đạo các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn thực hiện niêm yết công khai, đầy đủ, rõ ràng giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh, giá thuốc và thiết bị y tế theo đúng quy định; bảo đảm cập nhật kịp thời khi có thay đổi.

Bộ Y tế yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện; trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, kịp thời báo cáo về Bộ Y tế (Vụ Kế hoạch – Tài chính) để được hướng dẫn, xử lý.