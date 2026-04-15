Kê đơn, gợi ý chuyển người bệnh tới cơ sở khác nhằm trục lợi: Phạt đến 10 triệu đồng, tước chứng chỉ hành nghề

Nghị định 90/2026/NĐ-CP vừa được ban hành quy định mức xử phạt nghiêm đối với hành vi trục lợi trong khám chữa bệnh. Theo đó, hành vi kê đơn thuốc, chuyển bệnh nhân đến cơ sở khác để trục lợi có thể bị phạt đến 10 triệu đồng, thậm chí bị tước chứng chỉ hành nghề.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 90/2026/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế; trong đó quy định xử phạt hành vi vi phạm hành chính về khám bệnh, chữa bệnh; có hiệu lực từ ngày 15/5/2026.

Quy định mới siết chặt xử phạt hành vi trục lợi trong khám chữa bệnh

Tại Điều 38 Nghị định 90/2026/NĐ-CP quy định chi tiết về vi phạm quy định về hành nghề và sử dụng giấy phép hoặc chứng chỉ hành nghề của người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh. Cụ thể:

Phạt tiền từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây: Không đeo biển tên; Không sử dụng trang bị phòng hộ theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

Ngăn cản người bệnh thuộc trường hợp bắt buộc chữa bệnh vào cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hoặc cố ý thực hiện bắt buộc chữa bệnh đối với người không thuộc trường hợp bắt buộc chữa bệnh;

Kê đơn thuốc, chỉ định sử dụng các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh hoặc gợi ý chuyển người bệnh tới cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác nhằm trục lợi;

Lạm dụng nghề nghiệp để xâm phạm danh dự, nhân phẩm, thân thể người bệnh;

Người nước ngoài trực tiếp khám bệnh, chữa bệnh bằng tiếng Việt nhưng chưa được cơ sở đào tạo chuyên ngành y do Bộ trưởng Bộ Y tế chỉ định kiểm tra và công nhận thành thạo tiếng Việt hoặc bằng ngôn ngữ khác không phải tiếng Việt mà chưa được đăng ký sử dụng;

Chỉ định điều trị, kê đơn thuốc bằng ngôn ngữ khác không phải là tiếng Việt mà ngôn ngữ đó chưa được đăng ký sử dụng hoặc người phiên dịch chưa được công nhận đủ trình độ phiên dịch sang tiếng Việt;

Tẩy xoá, sửa chữa hồ sơ bệnh án nhằm sai lệch thông tin về khám bệnh, chữa bệnh;

Sử dụng hình thức mê tín, dị đoan trong khám bệnh, chữa bệnh;

Đối với những trường hợp này còn có hình thức xử phạt bổ sung tước quyền sử dụng giấy phép hoặc chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh trong thời hạn từ 1 tháng đến 3 tháng đối với hành vi quy định.

Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc xin lỗi trực tiếp người bệnh đối với hành vi lạm dụng nghề nghiệp để xâm phạm danh dự, nhân phẩm, thân thể người bệnh;

Kê đơn thuốc không phù hợp tình trạng bệnh, bị phạt tới 20 triệu

Tại Điều 41 Nghị định 90/2026/NĐ-CP quy định vi phạm về sử dụng thuốc trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thực hiện điều trị nội trú và trong thời gian lưu người bệnh ngoại trú để theo dõi. Cụ thể:

Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

Kê đơn thuốc không phù hợp với chẩn đoán bệnh và tình trạng bệnh của người bệnh;

Kê vào đơn thuốc các sản phẩm không được kê đơn theo quy định của pháp luật;

Kê đơn thuốc không phù hợp với tờ hướng dẫn sử dụng thuốc đã được Bộ Y tế phê duyệt hoặc hướng dẫn chẩn đoán và điều trị do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành hoặc công nhận hoặc hướng dẫn chẩn đoán và điều trị của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh xây dựng hoặc dược thư quốc gia của Việt Nam hiện hành.

Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi cấp phát, bán thuốc đã hết hạn dùng, thuốc bảo quản không đúng quy định ghi trên nhãn thuốc, thuốc đã có thông báo thu hồi của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, thuốc không rõ nguồn gốc, xuất xứ cho người sử dụng.