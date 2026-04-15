Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sức khỏe

Google News

Gắp 3 bàn chải ra khỏi đường tiêu hóa một bệnh nhân tại Huế

Ngọc Văn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Các bác sĩ Bệnh viện Trung ương Huế vừa nội soi can thiệp, lấy thành công 3 chiếc bàn chải đánh răng dài gần 20cm trong đường tiêu hóa của một bệnh nhân rối loạn tâm thần, kịp thời ngăn nguy cơ thủng hoặc tắc ruột do dị vật kích thước lớn.

Ngày 15/4, thông tin từ Trung tâm Nội soi - Bệnh viện Trung ương Huế cho biết vừa nội soi can thiệp, gắp thành công 3 bàn chải đánh răng trong đường tiêu hóa một bệnh nhân có nguy cơ cao xảy ra biến chứng.

nuot-ban-chai-2.jpg
Ba chiếc bàn chải được can thiệp y tế để lấy ra từ đường ruột của một bệnh nhân có tiền sử rối loạn tâm thần.

Trước đó, bệnh viện tiếp nhận bệnh nhân L.V.B. (29 tuổi, ngụ TP. Huế) sau khi nuốt 3 bàn chải đánh răng. Người bệnh có tiền sử rối loạn tâm thần, từng sử dụng chất kích thích và có hành vi tự gây hại.

Ngay sau khi tiếp nhận, bệnh nhân được chỉ định nội soi can thiệp. Ê-kíp tiến hành gắp thành công toàn bộ 3 dị vật ra khỏi đường tiêu hóa. Quá trình can thiệp diễn ra thuận lợi, không ghi nhận biến chứng và người bệnh không cần phẫu thuật.

Theo bác sĩ Phạm Như Hiển - Phó Giám đốc Trung tâm Nội soi, đây là trường hợp hiếm gặp trong thực hành lâm sàng tại Việt Nam khi bệnh nhân nuốt cùng lúc 3 dị vật dài, cứng. Dị vật dạng bàn chải đánh răng dài gần 20cm có nguy cơ mắc kẹt trong ống tiêu hóa, gây tổn thương niêm mạc, thủng hoặc tắc nghẽn nếu không được phát hiện và xử trí kịp thời. Tuy nhiên, toàn bộ dị vật đã được lấy ra bằng phương pháp nội soi, tránh được can thiệp phẫu thuật.

nuot-ban-chai-1.jpg
Sức khỏe bệnh nhân B. đã ổn định, hồi phục tốt.

Sau thời gian theo dõi, sức khỏe bệnh nhân đã ổn định, hồi phục tốt và tiếp tục được chăm sóc, điều trị tại bệnh viện.

Qua trường hợp này, Bệnh viện Trung ương Huế khuyến cáo cần tăng cường theo dõi, chăm sóc bệnh nhân rối loạn tâm thần, đặc biệt những trường hợp có nguy cơ tự gây hại; đồng thời cho thấy hiệu quả của kỹ thuật nội soi can thiệp trong xử trí các ca bệnh phức tạp.

Xem thêm

Cùng chuyên mục