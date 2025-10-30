Hy vọng sống cho bệnh nhân ung thư dạ dày nhờ nội soi can thiệp ESD

Nhờ kỹ thuật nội soi cắt tách dưới niêm mạc (ESD) tiên tiến, ung thư dạ dày có thể được phát hiện và điều trị triệt căn ngay từ giai đoạn sớm, không cần phẫu thuật, bảo tồn toàn vẹn cấu trúc dạ dày, người bệnh phục hồi nhanh chóng, tiết kiệm chi phí.

ESD - Bước tiến vượt bậc trong phát hiện và điều trị ung thư sớm dạ dày

Ung thư dạ dày là một trong những bệnh ung thư nguy hiểm nhất, có tỉ lệ tử vong thuộc top đầu tại Việt Nam hiện nay. Tuy nhiên, nếu được tầm soát và phát hiện sớm, bệnh có thể được điều trị triệt để, nâng cao tỷ lệ sống sau 5 năm lên tới 90%.

Với mục tiêu cập nhật những tiến bộ trong phát hiện ung thư giai đoạn sớm, ngày 29/10, Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc đã tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề “Nâng cao chất lượng chẩn đoán và điều trị ung thư đường tiêu hóa giai đoạn sớm bằng kỹ thuật ESD tiên tiến”. Sự kiện quy tụ các chuyên gia tiêu hóa hàng đầu từ Việt Nam và Nhật Bản cùng thảo luận chuyên sâu về kỹ thuật nội soi cắt tách dưới niêm mạc (ESD) – giải pháp ưu việt giúp chẩn đoán chính xác, can thiệp triệt để ung thư dạ dày giai đoạn sớm ngay trong nội soi tiêu hóa.

Các chuyên gia thảo luận tại hội thảo “Nâng cao chất lượng chẩn đoán và điều trị ung thư đường tiêu hóa giai đoạn sớm thông qua kỹ thuật ESD tiên tiến”

ESD (Endoscopic Submucosal Dissection) là kỹ thuật nội soi hiện đại cho phép bóc tách và loại bỏ toàn bộ tổn thương ung thư nằm trong lớp niêm và dưới niêm mạc dạ dày mà không cần phẫu thuật mở. Phương pháp này giúp loại bỏ khối u triệt để trong khi vẫn bảo tồn gần như toàn vẹn cấu trúc dạ dày.

Phát biểu tại hội thảo, PGS.TS.BS Nguyễn Cảnh Bình - Trưởng khoa Tiêu hóa, Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc, Yên Ninh cho biết: “ESD là can thiệp tối thiểu, ít tai biến, biến chứng do khối u được loại bỏ hoàn toàn trong nội soi, không cần phẫu thuật, do đó bảo tồn nguyên vẹn cấu trúc dạ dày, người bệnh có thể hồi phục nhanh chóng, tiết kiệm được cả chi phí điều trị lẫn thời gian nằm viện”.

PGS.TS.BS Nguyễn Cảnh Bình (ngoài cùng bên phải) giữ vai trò chủ tọa tại hội thảo

Đồng thuận với đánh giá của chuyên gia Việt Nam, TS.BS. Kohei Takizawa - Giám đốc khoa Tiêu hóa, Trung tâm Ung Bướu Kanagawa - Nhật Bản cũng nhấn mạnh trong hội thảo: “Kỹ thuật ESD được phát triển tại Nhật Bản từ cuối những năm 1990. Nhờ vào ưu thế vượt trội và hiệu quả điều trị tối ưu, hiện phương pháp này đã được áp dụng rộng rãi tại hầu hết các bệnh viện, giúp hàng nghìn người bệnh thoát khỏi ung thư tại Nhật Bản.”

TS.BS. Kohei Takizawa phát biểu tại hội thảo

Cũng tại hội thảo, TS.BS Trần Đức Cảnh – Phó Trưởng khoa Nội soi – Thăm dò chức năng, Bệnh viện K và BS Nguyễn Tiến Sơn – Phó khoa Tiêu hóa, BVĐK Hồng Ngọc – Phúc Trường Minh đã trình bày báo cáo chuyên sâu, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn trong xử lý các ca ESD phức tạp trên bệnh nhân có nhiều bệnh nền. Hai chuyên gia chia sẻ những ca bệnh điển hình qua đó thể hiện rõ vai trò của kỹ thuật ESD trong điều trị ung thư dạ dày giai đoạn sớm, giúp can thiệp triệt để, an toàn và tối ưu hóa kết quả điều trị cho người bệnh.

Bác sĩ Nguyễn Tiến Sơn - Phó khoa Tiêu hóa - BVĐK Hồng Ngọc - Phúc Trường Minh báo cáo tại hội thảo

Bệnh viện Hồng Ngọc áp dụng thường quy kỹ thuật ESD: Chẩn đoán chính xác, triệt căn ung thư sớm dạ dày ngay trong nội soi

Ngay trong khuôn khổ hội thảo, các chuyên gia đã trực tiếp thực hiện ba ca can thiệp cắt bỏ khối u ung thư dạ dày giai đoạn sớm bằng kỹ thuật ESD. Các ca phẫu thuật đều thành công trọn vẹn, khối u được loại bỏ hoàn toàn, giúp người bệnh phục hồi nhanh, ít đau và bảo tồn tối đa chức năng tiêu hóa.

Đánh giá cao năng lực chuyên môn của đội ngũ bác sĩ Hồng Ngọc, TS.BS Kohei Takizawa (Nhật Bản) nhận định: “Tôi rất ấn tượng với kỹ năng và kinh nghiệm thực hành của các bác sĩ tại Bệnh viện Hồng Ngọc. Đây là một trong số ít cơ sở y tế tư nhân tại Việt Nam xây dựng quy trình ESD trong điều trị ung thư đường tiêu hóa giai đoạn sớm với kết quả đáng ghi nhận.”

Bác sĩ thực hiện cắt tách dưới niêm mạc ESD ngay trong nội soi tiêu hóa

Theo bác sĩ Nguyễn Tiến Sơn - Phó khoa Tiêu hóa, BVĐK Hồng Ngọc - Phúc Trường Minh, BVĐK Hồng Ngọc đã áp dụng thường quy kỹ thuật cắt tách dưới niêm mạc ESD trong điều trị ung thư sớm thực quản - dạ dày - đại trực tràng, mở ra cơ hội sống cho nhiều bệnh nhân ung thư giai đoạn sớm.

“Tại BVĐK Hồng Ngọc, hơn 80% ca can thiệp ESD được xác định là tổn thương ung thư tại chỗ – những trường hợp nếu không được phát hiện sớm có thể tiến triển thành ung thư xâm lấn. Việc áp dụng kỹ thuật ESD đã giúp kiểm soát bệnh hiệu quả, đồng thời giúp người bệnh tránh được các cuộc phẫu thuật cắt dạ dày phức tạp, rút ngắn thời gian hồi phục và nâng cao chất lượng sống.” - Bác sĩ Sơn một lần nữa nhấn mạnh tính ưu việt của phương pháp này.

Với nhiều ưu thế vượt trội, nội soi cắt tách dưới niêm mạc ESD đã thắp lên hy vọng sống cho nhiều bệnh nhân ung thư tiêu hóa. Tuy nhiên, phương pháp này chỉ mang lại hiệu quả điều trị tối ưu nhất ở ung thư giai đoạn sớm. Do đó, các chuyên gia khuyến cáo, những người trên 40 tuổi, thường xuyên uống rượu bia, hút thuốc, có tiền sử bệnh hoặc nghi ngờ có triệu chứng cần thực hiện nội soi tiêu hóa, thăm khám tổng quát định kỳ để kịp thời phát hiện và điều trị bệnh.