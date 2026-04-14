weMedi-Balm chính thức được Bộ Y Tế cấp phép lưu hành: Lời cam kết về chất lượng từ Lưu Gia Đường

Vừa qua, dòng sản phẩm hỗ trợ phục hồi da weMedi-Balm đã chính thức được cơ quan chức năng cấp số công bố lưu hành tại thị trường Việt Nam. Đây là sản phẩm do Công ty Cổ phần Lưu Gia Đường phân phối, đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn về pháp lý và an toàn theo quy định hiện hành của Bộ Y tế.

Việc hoàn tất các thủ tục cấp phép không chỉ là bước xác nhận về tính pháp lý mà còn giúp người dùng an tâm hơn khi tiếp cận một giải pháp hỗ trợ chăm sóc da chuyên sâu. Hiện tại, weMedi-Balm đã sẵn sàng cung ứng ra thị trường để phục vụ nhu cầu hỗ trợ phục hồi và chăm sóc sức khỏe làn da cho người tiêu dùng.

Quy trình thẩm định khắt khe từ cơ quan chức năng

Để đủ điều kiện lưu hành và cung ứng tại các cơ sở y tế, dòng sản phẩm weMedi-Balm đã hoàn tất các thủ tục thẩm định hồ sơ theo quy định. Quy trình này tập trung vào các tiêu chuẩn kỹ thuật nhằm đảm bảo tính an toàn và chất lượng cho người sử dụng:

Kiểm soát thành phần: Toàn bộ hoạt chất trong sản phẩm đều được đối chiếu và xác nhận phù hợp với danh mục cho phép của Bộ Y tế, không chứa các thành phần gây hại hoặc các chất cấm.

Đánh giá độ ổn định: Sản phẩm được kiểm chứng về khả năng duy trì chất lượng trong suốt hạn sử dụng, phù hợp với điều kiện khí hậu thực tế tại Việt Nam.

Dữ liệu an toàn: Các báo cáo về độ kích ứng và dữ liệu lâm sàng đã được xem xét kỹ lưỡng. Với đặc tính hỗ trợ cho da nhạy cảm, weMedi-Balm được kiểm soát chặt chẽ các chỉ số lành tính để phù hợp cho người viêm da cơ địa, vảy nến, chàm da.

Việc hoàn thiện đầy đủ hồ sơ pháp lý và kiểm định chuyên môn là cơ sở để sản phẩm chính thức phục vụ người tiêu dùng tại các hiệu thuốc và bệnh viện trên toàn quốc.

Cam kết từ đơn vị phân phối Lưu Gia Đường

Việc chính thức nhận số công bố lưu hành cho weMedi-Balm là bước đi quan trọng trong lộ trình phát triển của Công ty Cổ phần Lưu Gia Đường. Sự kiện này khẳng định cam kết của đơn vị trong việc tuân thủ các quy định pháp luật và đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm khi đưa ra thị trường.

Định hướng hoạt động và quản lý chất lượng

Trong quá trình phân phối sản phẩm, Lưu Gia Đường tập trung vào các nguyên tắc cốt lõi:

Thông tin minh bạch: Công khai rõ ràng về nguồn gốc xuất xứ, đối tác sản xuất và quy trình bào chế để người dùng dễ dàng truy xuất thông tin.

Tuân thủ kiểm định: Thực hiện đầy đủ các thủ tục kiểm tra chất lượng định kỳ theo quy định của cơ quan chức năng trước khi lưu thông.

Đảm bảo sự ổn định: Cam kết mỗi sản phẩm cung ứng trên thị trường đều đồng nhất về tiêu chuẩn kỹ thuật như hồ sơ đã được cấp phép.

Trách nhiệm đối với người tiêu dùng

weMedi-Balm được định hướng là giải pháp hỗ trợ phục hồi da dựa trên các cơ sở khoa học. Thay vì các thông điệp mang tính ngắn hạn, Lưu Gia Đường chú trọng vào việc cung cấp thông tin thực tế về độ lành tính của sản phẩm. Mọi sản phẩm lưu hành đều có số đăng ký rõ ràng trên bao bì, giúp khách hàng thuận tiện trong việc nhận diện và an tâm về tính pháp lý của sản phẩm.

Giải pháp phục hồi chuẩn y khoa

Về mặt kỹ thuật, weMedi-Balm được phát triển dựa trên công nghệ sáp dưỡng kết hợp với hoạt chất Astaxanthin, hỗ trợ quá trình làm dịu và phục hồi các vùng da khô, tổn thương. Đặc tính nổi bật của sản phẩm là việc tuân thủ tiêu chuẩn 5 không, bao gồm: Không chứa Corticoid, không Paraben, không hương liệu tổng hợp, không chất tạo màu, không gây kích ứng da.

Sự kết hợp giữa các thành phần bổ trợ và quy trình kiểm duyệt từ cơ quan chức năng giúp sản phẩm đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về độ lành tính, phù hợp cho người dùng đang tìm kiếm giải pháp hỗ trợ chăm sóc da an toàn và có đầy đủ cơ sở pháp lý.

Việc hoàn tất thủ tục cấp phép lưu hành từ Bộ Y tế là bước xác nhận quan trọng về tính pháp lý cho dòng sản phẩm weMedi-Balm. Đây là cơ sở để người tiêu dùng có thêm thông tin xác thực khi lựa chọn sản phẩm chăm sóc da giữa các phương án khác trên thị trường.

Với việc đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn kiểm định, sản phẩm hiện đã có mặt tại các hệ thống phân phối để hỗ trợ kịp thời cho các đối tượng có làn da đặc biệt nhạy cảm. Việc bổ sung số đăng ký lưu hành giúp kiện toàn hồ sơ sản phẩm, đảm bảo weMedi-Balm đáp ứng đúng các yêu cầu về an toàn và chất lượng trong danh mục sản phẩm hỗ trợ chăm sóc sức khỏe gia đình.

Liên hệ tư vấn và đặt mua sản phẩm:

Website: https://wemedibalm.vn/

Hotline: 096 164 3766

Facebook: https://www.facebook.com/wemedibalm

Instagram: https://www.instagram.com/wemedibalmvietnam/

Tiktok: https://www.tiktok.com/@wemedibalm

X.com: https://x.com/wemedibalm

Youtube: https://www.youtube.com/@WeMediBalmVietNam