Kỹ thuật Hybrid - Cứu tinh cho các ca nhồi máu cơ tim phức tạp

Nhiều trường hợp nhồi máu cơ tim cấp với tổn thương mạch vành phức tạp đã được xử trí thành công tại Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) Hồng Ngọc nhờ ứng dụng kỹ thuật Hybrid - phương pháp kết hợp hiện đại giúp tối ưu hiệu quả điều trị và giảm nguy cơ biến chứng lâu dài.

Xử trí hiệu quả các tổn thương mạch vành phức tạp bằng kỹ thuật Hybrid

Thời gian gần đây, BVĐK Hồng Ngọc tiếp nhận không ít trường hợp nhập viện cấp cứu với biểu hiện nhồi máu cơ tim cấp, trong đó nhiều bệnh nhân có tình trạng tổn thương mạch vành nghiêm trọng, đa vị trí, tiềm ẩn nguy cơ tử vong nếu không được can thiệp kịp thời.

Điển hình như trường hợp bệnh nhân N.X.Chiến nhập viện trong tình trạng đau ngực dữ dội phía sau xương ức, cơn đau lan lên hai bên hàm kèm khó thở. Đây là những dấu hiệu điển hình của nhồi máu cơ tim cấp. Kết quả chụp mạch vành qua da cho thấy bệnh nhân bị tắc hoàn toàn đoạn II và hẹp 99% đoạn I nhánh mũ của động mạch vành trái, gây cản trở nghiêm trọng dòng máu nuôi tim.

Một trường hợp khác là bệnh nhân L.D.Tiến nhập viện vì đột ngột cảm thấy khó thở, thở nhanh. Người bệnh có tiền sử tăng huyết áp, đái tháo đường nhiều năm. Kết quả thăm khám ghi nhận men tim tăng cao, tình trạng suy tim và tổn thương mạch vành tại nhiều vị trí với mức độ hẹp lên tới trên 95%.

Trước các tổn thương mạch vành phức tạp, ê-kíp Tim mạch - Tim mạch can thiệp BVĐK Hồng Ngọc đã nhanh chóng hội chẩn và quyết định áp dụng kỹ thuật Hybrid - kết hợp linh hoạt giữa đặt stent và nong bóng phủ thuốc trong cùng một ca can thiệp, cho phép xử lý phù hợp với từng đặc điểm tổn thương tại các vị trí khác nhau nhằm tối ưu hiệu quả tái thông mạch vành cho người bệnh.

Phòng can thiệp tim mạch tại BVĐK Hồng Ngọc - Phúc Trường Minh

Lý giải về lựa chọn này, ThS.BS Nguyễn Đình Công - Phó khoa Tim mạch - Tim mạch can thiệp BVĐK Hồng Ngọc - Phúc Trường Minh cho biết: “Ở những trường hợp tổn thương nhiều vị trí, chúng tôi có thể đặt stent tại các mạch lớn để tái thông dòng chảy chính, đồng thời sử dụng bóng phủ thuốc ở các mạch nhỏ hoặc đoạn mạch dài. Cách tiếp cận này giúp hạn chế số lượng stent, giảm nguy cơ biến chứng lâu dài và tối ưu hiệu quả điều trị cho người bệnh.”

Nhờ được can thiệp kịp thời bằng phương pháp phù hợp, các bệnh nhân đều có diễn biến hồi phục tích cực, các triệu chứng đau tức ngực và khó thở giảm rõ rệt sau can thiệp và nhanh chóng ổn định.

Hybrid - xu hướng mới trong điều trị bệnh mạch vành

Hybrid là kỹ thuật kết hợp nhiều chiến lược điều trị trên cùng một tổn thương mạch vành, phổ biến nhất là phối hợp giữa đặt stent và nong bóng phủ thuốc. Phương pháp này đặc biệt phù hợp với các trường hợp tổn thương phức tạp như tổn thương tại vị trí chia nhánh, tổn thương nhiều mạch hoặc nhiều đoạn trên cùng một mạch, mạch máu nhỏ, dài hoặc tái hẹp trong stent.

Sau can thiệp, người bệnh được chăm sóc và theo dõi sát tình trạng sức khỏe

Việc ứng dụng kỹ thuật Hybrid mang lại nhiều lợi ích trong điều trị, không chỉ giúp tái thông mạch vành hiệu quả mà còn hạn chế việc đặt nhiều stent, từ đó giảm nguy cơ tái hẹp và hình thành huyết khối trong lòng mạch. Đồng thời, phương pháp này góp phần bảo tồn cấu trúc mạch tự nhiên, giảm nguy cơ biến chứng lâu dài và phù hợp với những bệnh nhân có nhiều bệnh nền cần giảm thời gian dùng thuốc kháng kết tập tiểu cầu.

Hiện nay, kỹ thuật Hybrid đã được triển khai thường quy tại BVĐK Hồng Ngọc, góp phần nâng cao hiệu quả điều trị cho các trường hợp bệnh lý tim mạch phức tạp, đặc biệt là nhồi máu cơ tim cấp cần xử trí khẩn cấp.

Các chuyên gia khuyến cáo, nhồi máu cơ tim có thể xảy ra đột ngột và tiến triển nhanh, do đó người dân nên chủ động tầm soát tim mạch định kỳ, đặc biệt với những người có yếu tố nguy cơ như tăng huyết áp, đái tháo đường hoặc rối loạn mỡ máu, nhằm phát hiện sớm và điều trị kịp thời.