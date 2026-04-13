Sự kiện 'Người cao tuổi & Kỷ nguyên vươn mình' thành công rực rỡ với sự tham dự của hơn 1400 người cao tuổi

Ngày 11/4/2026, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Đồng Tháp, chương trình “Người cao tuổi & Kỷ nguyên vươn mình” đã diễn ra thành công, thu hút gần 1.400 đại biểu là người cao tuổi cùng đông đảo văn nghệ sĩ và các bác sĩ và chuyên gia uy tín trong lĩnh vực dinh dưỡng và chăm sóc sức khỏe. Lượng khách mời tham dự vượt kỳ vọng ban đầu về quy mô tổ chức.

Đại diện Ban tổ chức chụp hình lưu niệm cùng Đại biểu, Lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp

Đây là sự kiện mở đầu cho chuỗi hoạt động triển khai trên 15 tỉnh, thành phố trong cả nước, do Hội Người cao tuổi phối hợp với Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức, cùng sự đồng hành của công ty cổ phần sữa VitaDairy Việt Nam

Chương trình không chỉ mang ý nghĩa chính trị – xã hội sâu sắc, mà còn tôn vinh vai trò “cây cao bóng cả” trong kỷ nguyên mới, góp phần khẳng định vị thế của người cao tuổi trong đời sống hiện đại.

“Người cao tuổi không phải là “lực lượng nghỉ ngơi”, mà là lực lượng giàu kinh nghiệm, giàu trí tuệ, giàu giá trị sống, cần tiếp tục được phát huy trong xã hội hiện đại” - Ông Nguyễn Lam - Phó Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam, Nguyên Phó ban dân vận Trung ương đặc biệt nhấn mạnh.

Người cao tuổi Đồng Tháp thưởng thức Đờn ca tài tử

Một trong những điểm nhấn nổi bật của chương trình là chuỗi hoạt động văn hóa giàu cảm xúc như đờn ca tài tử, cải lương và giao lưu với văn nghệ sĩ. Những tiết mục nghệ thuật không chỉ tái hiện không gian văn hóa Nam Bộ mà còn khơi gợi ký ức sâu sắc trong lòng người cao tuổi.

Sự tham gia của các nhà văn, nhà thơ đã góp phần làm nổi bật chiều sâu văn hóa của chương trình, đồng thời tạo nên cầu nối giữa các thế hệ. Những câu chuyện đời, ký ức gia đình và giá trị truyền thống được chia sẻ, lan tỏa, góp phần bồi đắp nền tảng tinh thần cho xã hội và góp phần tạo nên những trang sách giá trị trong dự án phát hành sách “Dấu ấn đời người” do Hội Nhà văn Việt Nam chủ biên.

Bs.CKI. Lê Ngọc Quỳnh Thư - Trưởng khoa Dinh Dưỡng Bệnh viện Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh tư vấn dinh dưỡng cho Người cao tuổi Đồng Tháp

Bên cạnh hoạt động văn hóa, chương trình còn đặc biệt chú trọng mang đến giá trị sức khỏe người cao tuổi với hoạt động đo chỉ số cơ thể và tư vấn dinh dưỡng chuyên sâu do đơn vị đồng hành VitaDairy tổ chức.

Các bác sĩ tham dự tư vấn dinh dưỡng tại sự kiện

Sự tham gia của 20 bác sĩ và chuyên gia dinh dưỡng đã mang đến những kiến thức thiết thực về chăm sóc dinh dưỡng sức khỏe, phòng ngừa bệnh lý tuổi già và xây dựng lối sống lành mạnh cho người cao tuổi địa phương.

“Sự kiện hôm nay chỉ là điểm khởi đầu cho một chuỗi các hoạt động tiếp nối mà VitaDairy đồng hành triển khai trên khắp cả nước. Chúng tôi sẽ tiếp tục đồng hành và phối hợp tổ chức thêm nhiều chương trình với nhiều giá trị thiết thực, từ tư vấn y khoa đến các sân chơi văn hóa, tinh thần…” - Ông Nguyễn Duy Dũng - Giám đốc Phát triển kinh doanh VitaDairy - Đại diện Đơn vị đồng hành VitaDairy nhấn mạnh trong bài phát biểu tại sự kiện.

“Đất nước ta đang bước vào một giai đoạn phát triển mới – một kỷ nguyên vươn mình mạnh mẽ, hội nhập sâu rộng với thế giới.

Trong hành trình đó, chúng ta không chỉ cần công nghệ, không chỉ cần kinh tế, mà còn cần nền tảng văn hóa – giá trị – và bản sắc dân tộc. Và chính các cô, các bác là những người đang giữ gìn những giá trị đó.” - Ông Nguyễn Lam - Đại diện Ban tổ chức chia sẻ thêm.

Thành công của chương trình không chỉ dừng lại ở một sự kiện, mà còn là lời khẳng định: “Đây là sự khởi đầu cho một hành trình lớn hơn:

- Hành trình kêu gọi mỗi người cao tuổi trở thành một người kể chuyện

- Hành trình góp phần xây dựng một kho tư liệu sống cho đất nước

- Và xa hơn – là hành trình tạo nên những cuốn sách mang dấu ấn của chính các cô, các bác…” - theo Nhà thơ Trần Đăng Khoa - Đại diện ban tổ chức chương trình chia sẻ.

Với quy mô lớn, nội dung phong phú và giá trị nhân văn sâu sắc, sự kiện tại Đồng Tháp đã để lại dấu ấn nổi bật, mở ra cách tiếp cận toàn diện trong việc chăm sóc và phát huy vai trò Người cao tuổi. Không chỉ dừng lại ở các hoạt động văn hóa – tinh thần, chương trình còn mang đến giá trị thiết thực thông qua tư vấn sức khỏe chuyên sâu và hướng dẫn dinh dưỡng khoa học, giúp người cao tuổi chủ động bảo vệ thể chất, nâng cao chất lượng sống và thích ứng tích cực với kỷ nguyên mới. Qua đó, chương trình góp phần khẳng định: khi được quan tâm đúng mức và trao cơ hội, Người cao tuổi sẽ tiếp tục là lực lượng giàu kinh nghiệm, lan tỏa giá trị sống và đồng hành cùng sự phát triển bền vững của xã hội.