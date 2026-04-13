Xuất hiện nhiều ổ dịch tay chân miệng tại nhà trẻ ở Đà Nẵng

Thanh Hiền
TPO - Số ca mắc tay chân miệng tại Đà Nẵng tăng liên tục, cao nhất từ đầu năm đến nay. Phần lớn các ổ dịch xuất hiện tại nhà trẻ, trường mẫu giáo.

Ngày 12/4, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Đà Nẵng cho hay trong tuần qua (6-12/4), trên địa bàn ghi nhận thêm 215 ca mắc tay chân miệng. Số ca này tăng gấp đôi so với tuần trước, cao nhất từ đầu năm đến nay.

dntcm-2872.jpg
Lực lượng chức năng kiểm tra việc phòng chống tay chân miệng tại trường mầm non.

Các ổ dịch tay chân miệng phần lớn ở các nhà trẻ, trường mẫu giáo như: trường Mầm non Bình Minh (phường Hải Châu), nhóm trẻ Nhà Có Nắng (phường Hòa Xuân), nhà trẻ Thúy Hạ (phường Hội An Tây), trường Mẫu giáo Điện Tiến (xã Điện Bàn Bắc), trường Mầm non Thần Đồng Việt (phường Hải Châu).

Ngoài ra còn một số ổ dịch ở các phường Cẩm Lệ, Hải Châu, Ngũ Hành Sơn, Hoà Xuân.

Tính từ đầu năm đến nay, Đà Nẵng có 803 ca mắc tay chân miệng, tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái. Tại Bệnh viện Phụ sản – Nhi Đà Nẵng, từ cuối tháng 3 đến nay, số ca tay chân miệng đang có xu hướng tăng nhanh. Mỗi ngày có gần 100 trẻ đến khám, trong đó khoảng 20 trường hợp phải nhập viện.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, Sở Y tế thành phố Đà Nẵng đã kiểm tra công tác phòng, chống bệnh tay chân miệng và các bệnh truyền nhiễm khác tại nhiều xã, phường.

Nội dung kiểm tra tập trung vào việc giám sát, phát hiện và xử lý ca bệnh; đảm bảo vật tư, hóa chất. Đồng thời đánh giá hiệu quả truyền thông phòng bệnh cho người dân, đặc biệt tại các cơ sở giáo dục và nhóm trẻ nhỏ. Đoàn công tác cũng đã kiểm tra thực tế tại các trường mầm non, cơ sở nuôi dạy trẻ nhằm đánh giá việc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh.

#Đà Nẵng #dịch tay chân miệng #nhà trẻ #trường mẫu giáo #phòng chống dịch

