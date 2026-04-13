Tưởng ung thư, không ngờ 'sát thủ' ẩn trong gan

TPO - Vàng da, vàng mắt kéo dài thường khiến người bệnh lo sợ ung thư đường mật. Tại bệnh viện, các bác sĩ xác định nguyên nhân thực sự lại đến từ bệnh lý hiếm gặp do ký sinh trùng trong gan.

Đó là trường hợp ông N.V.B. (71 tuổi, ngụ tỉnh Ninh Bình) vừa được Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á, TPHCM tiếp nhận, điều trị.

Ngày 13/4, thông tin từ bệnh viện cho biết, suốt 3 tháng qua, ông B. sống trong tâm trạng lo lắng khi cơ thể xuất hiện những dấu hiệu bất thường như vàng da, vàng mắt kèm theo ngứa da dai dẳng. Ông đi khám tại nhiều bệnh viện, được chẩn đoán tắc ống mật, can thiệp điều trị nhưng tình trạng vẫn không thuyên giảm.

Những biểu hiện kéo dài khiến ông B. không khỏi nghĩ đến khả năng mắc bệnh lý ác tính, đặc biệt là ung thư đường mật. Tại Bệnh viện Xuyên Á, qua các xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh, bác sĩ ghi nhận tình trạng người bệnh bị giãn đường mật trong và ngoài gan, đồng thời phát hiện sỏi ở đoạn cuối ống mật chủ. Qua nội soi mật tụy ngược dòng (ERCP), các bác sĩ đã lấy sạch sỏi giúp tình trạng của ông B. cải thiện nhẹ trong những ngày đầu.

Ký sinh trùng được bác sĩ lấy ra từ đường mật trong gan của người bệnh

Tuy nhiên, điều bất thường là các triệu chứng vàng da và ngứa da nhanh chóng quay trở lại, thậm chí có xu hướng nặng hơn. Trước diễn tiến bất thường, các bác sĩ quyết định tiến hành phẫu thuật nội soi thám sát đường mật để quan sát trực tiếp bên trong hệ thống đường mật.

Trong quá trình soi và bơm rửa đường mật, các bác sĩ phát hiện nhiều ký sinh trùng trôi ra từ trong gan xuống đường mật. Kết quả xác định đây là sán lá nhỏ, loại ký sinh trùng có thể gây tắc nghẽn dòng chảy của mật nếu xâm nhập vào hệ thống đường mật.

BS Phan Trung Hiếu, khoa Ngoại Tiêu hóa Gan Mật Tụy, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á cho biết: “Sau khi xác định tình trạng tắc mật do sán ký sinh, chúng tôi đã phối hợp với khoa Nội Tổng quát lên phác đồ điều trị nội khoa nhằm tiêu diệt tận gốc sán ký sinh trùng. Đồng thời, bệnh nhân cũng được bơm rửa ống dẫn lưu đường mật để trôi xác sán còn lại ra ngoài. Sau quá trình điều trị phối hợp, tình trạng của bệnh nhân đã cải thiện rõ rệt. Các triệu chứng vàng da, vàng mắt và ngứa da biến mất, sức khỏe dần ổn định”.

Theo BS Trung Hiếu, nhiễm ký sinh trùng là bệnh lý khá phổ biến nhưng gây tắc mật là tình trạng hiếm gặp. Khi giun, sán xâm nhập vào đường mật, chúng có thể gây bít tắc dòng chảy của mật, dẫn đến các biểu hiện như vàng da, vàng mắt, ngứa da, đau bụng, sốt hoặc nôn. Điều đáng nói là các triệu chứng này rất dễ bị nhầm lẫn với những bệnh lý nguy hiểm khác như sỏi mật hoặc ung thư đường mật.

Sau khi được can thiệp, sức khỏe của bệnh nhân đã bình phục tốt

Bác sĩ cho biết, những đối tượng có nguy cơ cao của bệnh trên bao gồm, người thường xuyên làm việc đồng áng, tiếp xúc với đất hoặc gia súc, người có thói quen đi chân trần hoặc ăn thực phẩm chưa được nấu chín như rau sống, gỏi cá, thịt tái. Đây là điều kiện thuận lợi để ký sinh trùng xâm nhập và phát triển trong cơ thể.

Từ trường hợp trên, các bác sĩ khuyến cáo người dân không nên chủ quan khi xuất hiện các dấu hiệu như vàng da, vàng mắt hoặc ngứa da kéo dài không rõ nguyên nhân. Việc thăm khám sớm và đầy đủ các phương pháp chẩn đoán là yếu tố then chốt giúp phát hiện chính xác nguyên nhân và điều trị kịp thời.