Sau mùa 'Giải cứu hút mỡ hỏng', bệnh viện thẩm mỹ Siam Thailand bất ngờ công bố Format Truyền hình thực tế mới

Sau dấu ấn từ chương trình “Giải cứu hút mỡ hỏng”, Bệnh viện Thẩm mỹ Siam Thailand chính thức công bố sự trở lại với format truyền hình thực tế hoàn toàn mới mang tên “Tái sinh vóc dáng”. Chương trình được triển khai với gói đầu tư lên đến 6 tỷ đồng, hướng đến việc hỗ trợ toàn diện cho các nhân vật có nhu cầu thay đổi ngoại hình và lấy lại sự tự tin.

Trước đó, trải qua 2 mùa của chương trình “Giải cứu hút mỡ hỏng”, Bệnh viện Thẩm mỹ Siam Thailand đã ghi dấu trên thị trường khi tiếp nhận và xử lý thành công nhiều ca biến chứng phức tạp đến từ các cơ sở không uy tín. Không chỉ khẳng định năng lực chuyên môn trong lĩnh vực chỉnh sửa hậu biến chứng, chương trình còn lan toả giá trị nhân văn sâu sắc khi đồng hành cùng khách hàng vượt qua mặc cảm, ổn định tâm lý và từng bước lấy lại sự tự tin trong cuộc sống. Tiếp nối hành trình nhân văn này, Siam Thailand lựa chọn bước sang một hướng đi mới, mở rộng phạm vi hỗ trợ không chỉ dành cho các trường hợp gặp sự cố thẩm mỹ, mà còn hướng đến những người đang mang mặc cảm ngoại hình kéo dài.

Theo đại diện Bệnh viện Thẩm mỹ Siam Thailand, format mới mang tên “Tái sinh vóc dáng” được phát triển dưới dạng chương trình truyền hình thực tế, với tổng giá trị tài trợ lên đến 06 tỷ đồng. Chương trình được xây dựng với định hướng tuyển chọn những nhân vật mang câu chuyện cá nhân đặc biệt, có nhu cầu cải thiện ngoại hình và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Đặc biệt, người tham gia sẽ trải qua hành trình kéo dài 3 tháng, lưu trú trực tiếp tại bệnh viện trong suốt quá trình can thiệp và hồi phục. Trong thời gian này, các nhân vật sẽ được theo dõi sát sao bởi đội ngũ bác sĩ chuyên môn, kết hợp giữa can thiệp thẩm mỹ, chăm sóc hậu phẫu và phục hồi thể trạng, nhằm đảm bảo kết quả ổn định và bền vững.

Chia sẻ về định hướng của chương trình, ông Thái Hoàng Sơn - CEO Bệnh viện Thẩm mỹ Siam Thailand cho biết:

“Sau mùa “Giải cứu hút mỡ hỏng”, chúng tôi nhận ra rằng có rất nhiều phụ nữ không gặp biến chứng, nhưng vẫn đang sống trong sự tự ti kéo dài. Format “Tái sinh vóc dáng” được xây dựng với mong muốn trao cho họ một cơ hội để thay đổi, không chỉ về ngoại hình mà còn về sự tự tin trong cuộc sống.”

Sự ra mắt của “Tái sinh vóc dáng” được xem là bước chuyển mình của Bệnh viện Thẩm mỹ Siam Thailand, tiếp tục khẳng định năng lực chuyên môn của đơn vị đã xây dựng trong suốt 1 thập kỷ qua. Không chỉ dừng lại ở việc cải thiện diện mạo, chương trình hướng đến việc đồng hành cùng nhân vật trong quá trình xây dựng lại sự tự tin và cân bằng trong cuộc sống.