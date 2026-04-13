TXI-NBI-EDOF-AI sự kết hợp hoàn hảo, tất cả hội tụ tại hệ thống Endocyto 520x

Trong thập kỷ qua, nội soi tiêu hóa đã không ngừng ứng dụng các công nghệ hình ảnh tiên tiến như TXI, NBI, EDOF và AI nhằm nâng cao khả năng phát hiện sớm tổn thương. Từ việc hỗ trợ quan sát niêm mạc theo nhiều lớp dữ liệu khác nhau, nội soi hiện đại đang tiến sâu tới cấp độ tế bào với Endocyto 520x, mở thêm cơ hội nhận diện sớm các bất thường tiêu hóa ngay từ giai đoạn đầu.

Từ “bề mặt” đến “tế bào”: Xu hướng mới của nội soi hiện đại

Ung thư dạ dày giai đoạn sớm thường có biểu hiện không điển hình, dễ nhầm lẫn với các rối loạn tiêu hóa thông thường, khiến nhiều người bệnh chủ quan và chậm trễ trong thăm khám. Theo các chuyên gia, để phát hiện bệnh ở giai đoạn sớm đòi hỏi sự phối hợp giữa công nghệ nội soi hiện đại và kinh nghiệm lâm sàng của bác sĩ.

Nhận định về giải pháp sàng lọc, PGS.TS.BS Vũ Văn Khiên - Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội Khoa học Tiêu hóa Việt Nam, Chuyên gia Tiêu hóa tại Thu Cúc TCI nhận định: "Triệu chứng lâm sàng rất quan trọng, nhưng các biện pháp cận lâm sàng, nhất là nội soi dạ dày có vai trò quyết định để đưa ra chẩn đoán. Nội soi dạ dày bằng hệ thống hiện đại Endocyto 520x sẽ giúp phát hiện sớm ung thư đường tiêu hóa qua nội soi dạ dày, nội soi đại tràng. Việc kết hợp hình ảnh tế bào học trên nội soi sẽ giúp bác sỹ nội soi định hướng sinh thiết chính xác, giúp đánh giá đúng bản chất tổn thương thông qua tế bào học trên nội soi”.

Trước đây, nội soi chủ yếu giúp bác sĩ quan sát bề mặt niêm mạc. Tuy nhiên, với sự phát triển của công nghệ, nội soi hiện đại đã tiến xa hơn – không chỉ dừng ở mức nhìn thấy tổn thương, mà còn có thể phân tích ở cấp độ tế bào. Đây chính là bước tiến quan trọng giúp phát hiện ung thư tiêu hóa từ giai đoạn rất sớm – khi tổn thương còn chưa biểu hiện rõ ràng trên bề mặt. Sự xuất hiện của các công nghệ tiên tiến như TXI, NBI, EDOF và AI đã thay đổi hoàn toàn cách bác sĩ tiếp cận tổn thương niêm mạc, đặc biệt trong chẩn đoán sớm ung thư tiêu hóa – nơi mà mỗi milimet tổn thương bỏ sót có thể quyết định tiên lượng của bệnh nhân.

Bài viết sẽ phân tích cụ thể từng công nghệ, các ứng dụng lâm sàng trong thực tiễn, đồng thời lý giải hiệu quả của việc tích hợp đồng bộ các nền tảng này. Tiêu biểu là hệ thống Endocyto 520x – công nghệ nội soi siêu phóng đại ở cấp độ tế bào, lần đầu tiên được triển khai tại Việt Nam bởi Hệ thống Y tế Thu Cúc.

TXI – Texture and Color Enhancement Imaging - Công nghệ TXI – “Ánh sáng trắng thế hệ mới”

TXI là công nghệ giúp tăng độ rõ của hình ảnh nội soi, làm nổi bật những thay đổi rất nhỏ trên niêm mạc. Bằng cách phân tích phổ ánh sáng phản chiếu từ niêm mạc, sau đó tái tạo hình ảnh với độ tương phản cao hơn so với ánh sáng trắng thông thường (WLI), TXI đặc biệt hiệu quả trong việc phát hiện các tổn thương phẳng (flat lesion), tổn thương lõm nhẹ hoặc thay đổi màu sắc tinh tế – những dạng tổn thương cực kỳ dễ bỏ sót khi nội soi thông thường. Trong ứng dụng lâm sàng, TXI giúp phát hiện sớm Barrett's esophagus và các tổn thương loạn sản thực quản, đồng thời tăng tỷ lệ phát hiện polyp đại tràng dẹt (sessile serrated adenoma – SSA) và hỗ trợ phân biệt viêm loét lành tính và tổn thương ác tính giai đoạn sớm tại dạ dày. TXI không thay thế ánh sáng trắng mà bổ sung thêm một lớp thông tin mà mắt người không thể nhận biết trong điều kiện ánh sáng thông thường.

NBI – Narrow Band Imaging: Công nghệ NBI – “Sức mạnh chẩn đoán chính xác”

Công nghệ NBI là công nghệ nội soi ánh sáng dải hẹp, sử dụng hai bước sóng ánh sáng đặc hiệu: 415 nm (ánh sáng xanh lam) – hấp thụ bởi hemoglobin, hiển thị mạch máu bề mặt niêm mạc (capillary pattern) và 540 nm (ánh sáng xanh lục) – thâm nhập sâu hơn, hiển thị mạch máu dưới niêm mạc (submucosal vessels). Qua đó giúp phân biệt rõ tổn thương, hạn chế sinh thiết không cần thiết, đồng thời phát hiện sớm và phân biệt polyp, ung thư giai đoạn sớm qua hình ảnh mạch máu bề mặt. Theo nghiên cứu đăng trên Gastrointestinal Endoscopy (2022), NBI kết hợp nội soi phóng đại giúp tăng độ nhạy phát hiện ung thư dạ dày sớm lên đến 92,3% so với 71,4% của nội soi ánh sáng trắng đơn thuần.

EDOF – Extended Depth of Field: Công nghệ EDOF – “Lấy nét toàn cảnh” với hình ảnh sắc nét liên tục, quan sát toàn diện, hạn chế bỏ sót. Một trong những hạn chế kinh điển của nội soi phóng đại (magnifying endoscopy) là hiện tượng mất nét ở vùng ngoại vi khi zoom sâu khiến bác sĩ chỉ quan sát rõ trung tâm hình ảnh trong khi các vùng rìa tổn thương bị mờ. EDOF đã giải quyết triệt để vấn đề này bằng công nghệ quang học tiên tiến thông qua mở rộng vùng lấy nét trên toàn bộ khung hình, kể cả khi phóng đại tối đa, cho phép quan sát cấu trúc pit pattern và vascular pattern đồng đều từ trung tâm đến ngoại vi tổn thương. Nhờ đó giảm đáng kể thời gian điều chỉnh tiêu cự, tăng tốc độ và độ chính xác trong thủ thuật.

Tại sao EDOF quan trọng trong nội soi tế bào? Trong nội soi tế bào (endocytoscopy), bác sĩ cần quan sát cấu trúc tế bào ở độ phóng đại cực cao (lên đến 520 lần). Ở mức phóng đại này, chỉ cần một chút mất nét là toàn bộ thông tin tế bào học trở nên vô nghĩa. Trong bối cảnh đó, việc EDOF đảm bảo hình ảnh sắc nét nhất quán ở mọi góc độ và mọi vị trí trong khung hình là rất quan trọng.

AI – Trí Tuệ Nhân Tạo: Con Mắt Thứ Hai Của Bác Sĩ Nội Soi

Trí tuệ nhân tạo (AI) trong nội soi tiêu hóa không phải là tương lai – đó là thực tại lâm sàng đang được triển khai tại hàng nghìn trung tâm nội soi trên thế giới. Hai ứng dụng AI chính ứng dụng trong nội soi:

① AI hỗ trợ phát hiện (CADe – Computer-Aided Detection): Phân tích hình ảnh theo thời gian thực, cảnh báo tức thì khi phát hiện tổn thương nghi ngờ. Công dụng này đặc biệt hữu ích trong nội soi đại tràng giúp giảm tỷ lệ bỏ sót adenoma (ADR) xuống còn dưới 5%. Nghiên cứu RCT đăng trên The Lancet (2021) cho thấy AI giúp tăng ADR thêm 29,6% so với nội soi thông thường.

② AI hỗ trợ chẩn đoán (CADx – Computer-Aided Diagnosis): Phân tích đặc điểm hình thái tổn thương, đưa ra xác suất lành/ác tính trong vài giây, đồng thời hỗ trợ phân loại tổn thương theo các hệ thống chuẩn quốc tế (NICE, WASP, VS classification). Qua đó, giảm sự phụ thuộc vào kinh nghiệm cá nhân của từng bác sĩ, chuẩn hóa chất lượng chẩn đoán trên toàn hệ thống.

Tuy nhiên AI không thay thế phán đoán lâm sàng của bác sĩ mà là công cụ hỗ trợ quyết định, đặc biệt có giá trị trong các ca tổn thương nhỏ, tổn thương phẳng hoặc trong điều kiện nội soi tầm soát khối lượng lớn.

Ngoài ra, sự có mặt RDI (Red Dichromatic Imaging) hỗ trợ nhận diện mạch máu sâu trong quá trình can thiệp nếu cần thiết. Kỹ thuật này giúp làm tăng độ tương phản giữa máu và mô xung quanh, góp phần kiểm soát chảy máu hiệu quả và nâng cao độ an toàn thủ thuật.

Sức Mạnh Của Sự Kết Hợp: Endocyto 520x – Khi Tất Cả Hội Tụ Trong Một Hệ Thống.

Trong thực hành lâm sàng, hiểu từng công nghệ là một chuyện nhưng ứng dụng đồng bộ mới là điều tạo ra sự khác biệt thực sự. Endocyto 520x là hệ thống nội soi tế bào thế hệ mới, tích hợp toàn diện bộ 3 công nghệ hình ảnh đỉnh cao TXI – EDOF – NBI giúp phát hiện sớm tổn thương nhỏ nhất, an tâm tuyệt đối, trong đó:

- TXI: làm nổi bật kết cấu và màu sắc niêm mạc.

- EDOF: giữ nét toàn cảnh, hạn chế mờ khi di chuyển ống soi.

- NBI: làm rõ mạch máu và mô bất thường.

Khi TXI, NBI, EDOF và AI được kết hợp, nội soi không còn chỉ là công cụ quan sát mà trở thành hệ thống phân tích tổn thương theo từng lớp từ bề mặt đến cấp độ tế bào. Sự kết hợp hoàn hảo này giúp bác sĩ phát hiện dễ dàng các tổn thương phẳng, nhỏ hoặc ẩn sâu, nâng cao độ chính xác trong chẩn đoán. Đây là quy trình "one-stop diagnosis" – chẩn đoán tại chỗ mà không cần chờ sinh thiết mô bệnh học trong nhiều trường hợp, giúp rút ngắn thời gian từ phát hiện đến điều trị – yếu tố sống còn trong ung thư tiêu hóa giai đoạn sớm.

Với sự kết hợp đột phá giữa các công nghệ tối tân hiện nay, Endocyto 520x được chuyên gia tin tưởng “Thấy rõ hơn, tìm sớm hơn” - “Biết chắc hơn, điều trị an toàn hơn”. Ngoài ra, ưu việt của công nghệ với sự trợ lực của AI, kết hợp chuyên gia đầu ngành tiêu hóa, đội ngũ bác sĩ giàu kinh nghiệm tại TCI giúp mang lại kết quả chẩn đoán tin cậy và sự an tâm cho bệnh nhân.

Điểm nổi bật của nội soi hiện đại là khả năng quan sát ở cấp độ tế bào, và đây cũng chính là xu hướng mới trong chẩn đoán ung thư tiêu hóa. Với công nghệ nội soi phóng đại lên đến 520 lần, hệ thống Endocyto 520x cho phép bác sĩ quan sát trực tiếp hình ảnh tế bào ngay trong quá trình nội soi, đồng thời phát hiện sớm những biến đổi rất nhỏ mà mắt thường không thấy và hỗ trợ chẩn đoán nhanh chóng mà trong nhiều trường hợp không cần chờ sinh thiết.

Nói cách khác, đây là bước chuyển từ “nhìn thấy tổn thương” sang “hiểu được tế bào” ngay tại chỗ. Sự kết hợp giữa TXI – NBI – EDOF – AI và nội soi phóng đại cấp độ tế bào giúp nâng cao độ chính xác trong chẩn đoán, đặc biệt trong phát hiện ung thư giai đoạn sớm.