Suýt chết vì uống nhầm hóa chất, bác sĩ cảnh báo thói quen nguy hiểm

Vân Sơn
TPO - Người đàn ông nhập viện trong tình trạng ‘thập tử nhất sinh” do uống nhầm hóa chất. Bác sĩ cảnh báo thói quen đựng hóa chất trong vỏ chai nước có thể dẫn đến hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Ngày 12/4, Bệnh viện Thống Nhất TPHCM cho biết, tại đây vừa tiếp nhận một ca ngộ độc rất nặng. Bệnh nhân V.V.S. (52 tuổi, ngụ TPHCM) nhập viện lúc nửa đêm trong tình trạng lơ mơ, co giật sau khi uống nhầm một lượng lớn hóa chất.

Theo người nhà, trước đó bệnh nhân đã uống nhầm hóa chất được đựng trong vỏ chai nước giải khát. Sau khi uống, bệnh nhân xuất hiện co giật nên được đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, khi đến bệnh viện, tình trạng đã trở nên đặc biệt nghiêm trọng.

Các bác sĩ thăm khám, điều trị tích cực cho người bệnh

Tại khoa Cấp cứu, bệnh nhân suy hô hấp nặng, phải gắng sức để thở, huyết áp tụt, tay chân lạnh. BS Phạm Thị Thanh Thúy, khoa Hồi sức Tích cực – Chống độc của bệnh viện cho biết, người bệnh có các dấu hiệu điển hình của ngộ độc hóa chất nhóm phospho hữu cơ như tăng tiết đàm, da ẩm, đồng tử co nhỏ. Kết quả xét nghiệm cho thấy cơ thể đang rơi vào tình trạng thiếu oxy nghiêm trọng, tiên lượng xấu nếu không xử trí kịp thời.

Trước tình huống nguy cấp, các bác sĩ lập tức triển khai hồi sức tích cực. Bệnh nhân được đặt nội khí quản để thở máy, rửa dạ dày, sử dụng than hoạt tính nhằm hạn chế hấp thu độc chất. Đồng thời, các bác sĩ truyền liên tục truyền thuốc giải độc liều cao, điều chỉnh tình trạng toan máu và tiến hành lọc máu liên tục để hỗ trợ thận cũng như loại bỏ độc chất ra khỏi cơ thể.

BS Thanh Thúy cho biết, bệnh nhân được chẩn đoán ngộ độc nhóm thuốc bảo vệ thực vật (Carbamat) biến chứng suy hô hấp, toan chuyển hóa nặng và tổn thương thận cấp, trên nền nhiều bệnh lý mạn tính như tăng huyết áp, bệnh mạch vành và rối loạn lipid máu. Đây là những yếu tố khiến nguy cơ tử vong càng cao.

Sau 6 ngày điều trị tích cực, tình trạng bệnh nhân cải thiện rõ rệt. Hiện bệnh nhân đã được rút ống thở, tự thở tốt, huyết áp ổn định. Theo BS Thanh Thúy, việc nhận diện sớm các dấu hiệu ngộ độc, đặc biệt khi có yếu tố tiếp xúc với hóa chất, đóng vai trò then chốt trong việc cứu sống người bệnh. “Nếu chậm trễ, người bệnh có thể nhanh chóng rơi vào suy đa cơ quan và tử vong” - bác sĩ nhấn mạnh.

Sau 1 tuần được điều trị tích cực, bệnh nhân đã qua nguy kịch, sức khỏe bình phục tốt

Từ trường hợp này, các bác sĩ cảnh báo một thói quen nguy hiểm vẫn còn phổ biến trong nhiều gia đình: bảo quản hóa chất sinh hoạt, thuốc trừ sâu, dung dịch tẩy rửa trong chai lọ không nhãn hoặc đựng chung với chai nước uống. Điều này rất dễ dẫn đến nhầm lẫn, đặc biệt trong điều kiện thiếu ánh sáng hoặc bất cẩn.

Bác sĩ khuyến cáo, khi phát hiện các dấu hiệu như lơ mơ, co giật, khó thở, tăng tiết đàm… người dân cần nhanh chóng đưa bệnh nhân đến cơ sở y tế gần nhất. Việc tự xử trí tại nhà trong các trường hợp nặng không chỉ không hiệu quả mà còn làm mất “thời gian vàng”, khiến nguy cơ tử vong tăng cao.

Các chuyên gia khuyến cáo, mỗi gia đình cần tuyệt đối không đựng hóa chất vào chai nước uống, phải dán nhãn rõ ràng, để xa tầm tay trẻ em và người lớn tuổi. Đồng thời, cần nâng cao ý thức trong sử dụng và bảo quản hóa chất để tránh những tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

Vân Sơn
