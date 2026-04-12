Sức khỏe

Ba lần lên bàn mổ khi mang thai, người mẹ quyết không bỏ con

Vân Sơn
TPO - U xơ tử cung tái phát liên tiếp, mỗi lần đều nguy hiểm hơn buộc thai phụ phải phẫu thuật nhiều lần trong thai kỳ. Dù bác sĩ từng khuyên bỏ con để an toàn tính mạng nhưng người mẹ đã quyết giữ lại sinh linh bé nhỏ của mình.

Ngày 12/4, BS-CK2 Nguyễn Thị Anh Phương, Trưởng khoa Sản bệnh, Bệnh viện Hùng Vương (TPHCM) cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận và xử trí thành công một trường hợp thai phụ mang thai 35 tuần với u xơ tử cung khổng lồ sa ra ngoài âm đạo. Đây là tình trạng hiếm gặp, đe dọa trực tiếp đến tính mạng cả mẹ và thai nhi.

Bệnh nhân trên là chị N.T.T. (35 tuổi, ngụ tại TPHCM). Theo bệnh sử chị đã có hai lần sinh nở trọn vẹn. Trước khi mang thai thứ ba, chị được phát hiện có u xơ tử cung lớn. Các bác sĩ đã thực hiện cuộc phẫu thuật cắt khối u thành công.

BS Anh Phương thăm sức khỏe mẹ con sản phụ sau hành trình thai kỳ và vượt cạn nhiều rủi ro

Tuy nhiên, khi mang thai lần thứ 3 biến cố bắt đầu xảy ra, khối u nhanh chóng tái phát. Trước nguy cơ biến chứng nghiêm trọng, nhiều ý kiến chuyên môn đã khuyên chị nên dừng thai kỳ để tập trung điều trị. Đó là lựa chọn an toàn hơn cho người mẹ. Nhưng chị T. đã chọn con đường khó khăn hơn – giữ lại sinh mạng đang hình thành trong cơ thể mình.

Quyết định ấy mở ra chuỗi ngày không dễ dàng. Ở tuần thai thứ 14, chị nhập Bệnh viện Hùng Vương trong tình trạng u xơ tái phát với kích thước lớn, sa ra ngoài âm đạo. Các bác sĩ buộc phải phẫu thuật để bóc nhân xơ, với mục tiêu duy nhất là kéo dài thêm thời gian cho thai nhi phát triển. “Phẫu thuật trong thai kỳ là giải pháp can thiệp tối thiểu, nhằm xử lý khối u gây biến chứng và giữ thai càng lâu càng tốt” – BS Anh Phương cho biết.

Tuy nhiên, đến tuần 29, khối u tiếp tục phát triển nhanh bất thường, kèm theo nhiễm trùng và hoại tử. Lần này, các bác sĩ ghi nhận khối u có kích thước lên tới 20x20cm, sa hẳn ra ngoài âm hộ, có dấu hiệu sinh mủ. Một cuộc phẫu thuật nữa được tiến hành, cùng với điều trị kháng sinh tích cực để kiểm soát nhiễm trùng và ngăn ngừa sinh non.

Sau 10 ngày điều trị, tình trạng tạm ổn định. Chị T. lại tiếp tục hành trình dưỡng thai, mang theo hy vọng mong manh nhưng kiên định. Đến tuần 35, khi tưởng chừng đã gần chạm đến đích, khối u lại tái phát lần nữa. Lần này, khối u che kín toàn bộ cổ tử cung, khiến người mẹ không thể sinh thường. Thai nhi ở ngôi mông, nặng khoảng 2.200g, trong khi người mẹ còn mang thêm bệnh viêm gan B mạn tính.

Ê kíp bác sĩ và mẹ con sản phụ trở thành những "người hùng" trong cuộc chiến với u xơ tử cung

Lúc này, những cơn gò dồn dập xuất hiện ngày càng nhiều. Chị được gia đình đưa vào bệnh viện trong tình trạng chuyển dạ. Không còn lựa chọn nào khác, ê kíp quyết định mổ lấy thai khẩn, đồng thời bóc toàn bộ khối u xơ. Đây là ca mổ được các bác sĩ đánh giá là đặc biệt phức tạp.

Trong phòng mổ, ê kíp bác sĩ phải đối mặt với nhiều nguy cơ: khối u xuất phát từ cổ tử cung, lan vào dây chằng rộng – khu vực có liên quan mật thiết đến niệu quản. “Nguy cơ tổn thương niệu quản và chảy máu rất cao, thậm chí có thể phải cắt tử cung nếu không kiểm soát được” - BS Anh Phương chia sẻ.

Ca mổ diễn ra trong sự tập trung cao độ. Bé gái nặng gần 2,3kg cất tiếng khóc chào đời an toàn. Khối u xơ nặng tới 1,1kg cũng được được các bác sĩ bóc tách hoàn toàn khỏi cơ thể người mẹ. Cả hai mẹ con đã hoàn tất hành trình vượt cạn nghiệt ngã nhưng nhiều hạnh phúc. Hiện sức khỏe của mẹ và bé đều ổn định.

Theo BS Anh Phương, u xơ tử cung trong thai kỳ không phải hiếm, với tỷ lệ dao động từ 2,5% đến 10%. Tuy nhiên, trường hợp như chị T. rất đặc biệt khi khối u có kích thước lớn, vị trí phức tạp và liên tục tái phát nhanh trong suốt thai kỳ. “Tình trạng này có thể gây nhiều biến chứng như sảy thai, sinh non, ngôi thai bất thường, nhiễm trùng, thậm chí băng huyết sau sinh do tử cung co hồi kém” - BS Anh Phương phân tích.

