Sức khỏe

Lạm dụng thuốc bôi không rõ nguồn gốc, người phụ nữ mắc nấm da toàn thân

Hà Minh
TPO - Bệnh viện Da liễu Trung ương cho hay các bác sĩ đã tiếp nhận nữ bệnh nhân trong tình trạng tổn thương da lan tỏa toàn thân, ngứa dữ dội sau thời gian dài tự điều trị bằng các loại thuốc không rõ nguồn gốc.

Theo bác sĩ, ThS. Dương Phúc Hiếu, Khoa Điều trị bệnh da phụ nữ và trẻ em (Bệnh viện Da liễu Trung ương) bệnh nhân có tiền sử kéo dài khoảng 2 năm với các biểu hiện ban đầu là những dát đỏ hình đa cung, bề mặt bong vảy mỏng. Trong quá trình điều trị, người bệnh đã đi khám nhiều nơi nhưng chủ yếu tự ý sử dụng các loại thuốc bôi mua qua mạng hoặc tại hiệu thuốc mà không có đơn, đồng thời kết hợp tắm lá, uống thuốc nam, thuốc bắc hằng ngày. Tuy nhiên, tình trạng không những không cải thiện mà còn lan rộng ra toàn thân.

Tình trạnh của nữ bệnh nhân thơi điểm đến thăm khám tại bệnh viện.

Qua thăm khám, các bác sĩ ghi nhận tổn thương da là các dát đỏ ranh giới rõ với vùng da lành, trung tâm có xu hướng lành, bề mặt bong vảy mỏng, xuất hiện ở nhiều vị trí như đầu, mặt, tay chân và thân mình. Kết quả xét nghiệm soi tươi cho thấy có sự hiện diện của nấm sợi. Bệnh nhân được chẩn đoán mắc nấm da toàn thân và được chỉ định điều trị bằng thuốc uống itraconazole kết hợp thuốc bôi kháng nấm tại chỗ.

Sau 3 ngày điều trị, tình trạng da của bệnh nhân đã cải thiện rõ rệt, các tổn thương giảm đỏ, không còn bong vảy. Bệnh nhân tiếp tục được theo dõi và điều trị theo phác đồ tại bệnh viện.

Các chuyên gia cho biết, bệnh nấm da do nấm sợi là tình trạng nhiễm nấm nông, có thể gặp ở nhiều vị trí như thân mình, mặt, bẹn, bàn tay và bàn chân. Việc chẩn đoán chủ yếu dựa vào biểu hiện lâm sàng và xét nghiệm. Nếu được điều trị đúng cách, bệnh thường đáp ứng tốt trong vòng 1- 2 tuần. Tuy nhiên, việc sử dụng thuốc không phù hợp có thể khiến bệnh diễn biến phức tạp và kéo dài.

BSCKII. Nguyễn Thị Thanh Thùy, Trưởng khoa Điều trị bệnh da phụ nữ và trẻ em, cảnh báo hiện nay người dân dễ dàng tiếp cận các loại thuốc bôi được quảng cáo tràn lan trên mạng với những lời cam kết như “khỏi nhanh sau vài ngày” hay “điều trị dứt điểm chỉ sau một lần bôi”. Thực tế, nhiều sản phẩm không rõ nguồn gốc hoặc dạng “kem trộn” thường chứa corticoid liều cao.

Trong giai đoạn đầu, các loại thuốc này có thể giúp giảm ngứa và mẩn đỏ nhanh chóng, khiến người bệnh lầm tưởng đã khỏi. Tuy nhiên, corticoid thực chất chỉ ức chế miễn dịch tại chỗ, tạo điều kiện cho nấm phát triển âm thầm và lan rộng.

Việc lạm dụng thuốc bôi sai cách có thể dẫn đến nhiều biến chứng nghiêm trọng như nấm da biến dạng khó nhận biết và lan rộng toàn thân, tình trạng teo da, rạn da không hồi phục, bội nhiễm vi khuẩn gây viêm loét, thậm chí nhiễm trùng nặng. Không ít trường hợp còn rơi vào tình trạng lệ thuộc thuốc, ngừng bôi là bệnh bùng phát dữ dội.

Các bác sĩ khuyến cáo, khi phát hiện các dấu hiệu bất thường trên da, người dân không nên tự ý mua thuốc điều trị. Trường hợp đã sử dụng thuốc sai cách, cần ngừng ngay, lưu lại thông tin sản phẩm đã dùng và đến cơ sở y tế chuyên khoa để được thăm khám, điều trị kịp thời.

Làn da là hàng rào bảo vệ đầu tiên của cơ thể, vì vậy việc điều trị đúng ngay từ đầu có ý nghĩa quan trọng. Theo các chuyên gia, một lần khám đúng sẽ hiệu quả hơn nhiều lần tự điều trị sai cách, tránh những hậu quả đáng tiếc về sau.

Hà Minh
