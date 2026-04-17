15 triệu dân TPHCM chính thức được khám bệnh miễn phí

TPO - Ngành Y tế TPHCM huy động các y bác sĩ từ hơn 100 bệnh viện để khám sàng lọc và lập hồ sơ sức khỏe điện tử miễn phí cho toàn bộ 15 triệu người dân thành phố.

Ngày 17/4, bác sĩ tại các bệnh viện trên địa bàn TPHCM đồng loạt về tận phường xã khám bệnh cho người dân

Sáng 17/4 tại phường Bình Phú, UBND TP.HCM làm lễ ra quân Ngày hội chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Theo đó, ngành Y tế TPHCM huy động các y bác sĩ từ hơn 100 bệnh viện để khám sàng lọc và lập hồ sơ sức khỏe điện tử miễn phí cho toàn bộ 15 triệu người dân thành phố. Hoạt động này trong chiến dịch của thành phố nhằm nâng cao thể trạng nhân dân, theo Nghị quyết 72 Bộ Chính trị.

Người bệnh được bác sĩ kiểm tra thị lực tầm soát nguy cơ các bệnh lý mạn tính

Ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó chủ tịch UBND TPHCM cho biết, đây là bước đi cụ thể nhằm hiện thực hóa chủ trương chăm sóc sức khỏe toàn dân, với mục tiêu mỗi người dân được khám ít nhất một lần trong năm.

“Thành phố không chỉ hướng đến khám bệnh mà còn thay đổi cách tiếp cận, từ bị động sang chủ động phòng bệnh, phát hiện sớm và quản lý sớm” - ông Cường nói, đồng thời cho biết, chiến dịch này được xem là một trong những chương trình y tế cộng đồng lớn nhất từ trước đến nay tại TPHCM sau sáp nhập.

Bà con nhân dân tại phường Bình Phú, TPHCM vui mừng đến điểm khám bệnh miễn phí

Tầm soát chuyên sâu ngay tại cộng đồng

Ông Nguyễn Anh Dũng, Phó giám đốc Sở Y tế TPHCM cho biết, ngành y tế đang triển khai đồng bộ các giải pháp để “đưa dịch vụ đến gần người dân nhất”, trong đó lấy y tế cơ sở làm nền tảng.

Chiến dịch khám bệnh miễn phí cho toàn dân của thành phố được cộng đồng hưởng ứng và đánh giá cao

Các trạm y tế không chỉ tổ chức khám tại chỗ mà còn triển khai các đội chăm sóc sức khỏe đến tận nhà, đặc biệt với người cao tuổi, người yếu thế. Bên cạnh đó, các bệnh viện tuyến trên cũng cử bác sĩ về hỗ trợ tầm soát chuyên sâu ngay tại cộng đồng, giúp người dân tiếp cận dịch vụ chất lượng mà không phải di chuyển xa.

Ngành y tế thành phố sẽ tầm soát với chi phí 0 đồng cho 15 triệu dân trên toàn địa bàn

Tại điểm khám phường Bình Phú, Bà Tuyết Hạnh (69 tuổi) tỏ ra phấn khởi khi được tham gia chương trình khám sức khỏe miễn phí của thành phố. Sau khi được thăm khám, đo huyết áp, xét nghiệm máu và kiểm tra thị lực, bà được bác sĩ chẩn đoán suy tĩnh mạch chi dưới và thoái hóa khớp gối.

“Trước giờ tôi chỉ nghĩ mình đau khớp bình thường, không ngờ có thêm bệnh khác. Nhờ khám mới biết để còn theo dõi, điều trị” - bà Hạnh nói trong lúc chờ để được kiểm tra chuyên sâu.

Bệnh nhân được lấy máu thực hiện xét nghiệm tầm soát nguy cơ của các bệnh lý

Ở một góc khác, ông Giang Kim Quy (70 tuổi) nở nụ cười tươi, tay xách theo túi gạo và phần quà vừa được lãnh đạo thành phố tặng sau khi khám. Ông cho biết đã có tiền sử tăng huyết áp, từng được cảnh báo nguy cơ đột quỵ.

“Hôm nay bác sĩ khám lại, dặn dò kỹ hơn, cho thuốc và hướng dẫn theo dõi. Người dân có hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật như tôi rất vui mừng và cảm ơn chính sách khám bệnh miễn phí rất nhân văn này của thành phố và ngành y tế. Nhờ chương trình này, người lớn tuổi chúng tôi đỡ phải đi xa và tiết kiệm được chi phí thăm khám” – ông Quy chia sẻ.

Không chỉ được khám bệnh miễn phí, người dân còn được lãnh đạo thành phố tặng quà, thăm hỏi

Giúp người dân hiểu rõ tình trạng sức khỏe

Không chỉ dừng ở khám và phát hiện bệnh, quy trình lần này được thiết kế theo hướng liên tục. Theo BS-CKII Ngô Thị Cẩm Hoa, Phó giám đốc Bệnh viện Nhân Dân 115, người dân sau khi tầm soát sẽ được phân loại cụ thể: người khỏe được tư vấn phòng bệnh; người có nguy cơ được theo dõi; người mắc bệnh sẽ được hướng dẫn điều trị chuyên sâu hoặc chuyển tuyến phù hợp.

“Quan trọng nhất là giúp người dân hiểu rõ tình trạng sức khỏe của mình và biết cách phòng ngừa, theo dõi lâu dài. Với các bệnh như tim mạch, đái tháo đường, nếu phát hiện sớm sẽ giảm rất nhiều nguy cơ biến chứng” - bà Hoa cho biết.

Cùng với hoạt động thăm khám, người có bệnh lý cần điều trị được kê toa, phát thuốc ngay tại điểm khám bệnh

Một điểm mới đáng chú ý của chương trình là việc xây dựng hồ sơ sức khỏe điện tử cho từng người dân. Mỗi lần khám, các chỉ số, kết quả xét nghiệm sẽ được cập nhật, tạo thành dữ liệu theo dõi liên tục. Đây được xem là nền tảng để tiến tới quản lý sức khỏe theo vòng đời, thay vì chỉ can thiệp khi bệnh đã nặng.

TPHCM đang chuyển hướng từ bị động qua chủ động phòng bệnh bảo vệ sức khỏe toàn dân

Khi triển khai tầm soát diện rộng, nhiều bệnh lý tiềm ẩn trong cộng đồng đã được phát hiện. Điều này phần nào lý giải vì sao tỷ lệ người có vấn đề sức khỏe sau khám ở một số điểm lên tới hơn 60%. Tuy nhiên, theo ngành y tế, đây không phải là tín hiệu tiêu cực mà ngược lại, là cơ hội để can thiệp sớm, giảm gánh nặng bệnh tật về lâu dài.

Bệnh nhân được các bác sĩ đầu ngành của Bệnh viện Nhân Dân 115 đến tận địa phương thăm khám chuyên sâu

Theo các chuyên gia trong lĩnh vực y tế, với việc đưa chuyên gia đầu ngành đến tận khu dân cư “bắt bệnh” miễn phí cho toàn dân, TPHCM đang chuyển trạng thái từ bị động sang chủ động bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Khi mỗi người dân được tiếp cận khám sức khỏe ngay nơi mình sinh sống, hoạt động chăm sóc sức khỏe không còn là vấn đề riêng của cơ sở y tế, mà trở thành mối quan tâm chung của toàn dân.