Xếp hàng chờ xác thực thuê bao di động ở TPHCM

TPO - Lo ngại bị khóa dịch vụ thuê bao di động, nhiều người dân TPHCM đã đến các cửa hàng viễn thông để hoàn tất thủ tục xác thực thông tin. Nhiều thời điểm khách đông, người dân chờ đợi cả giờ đồng hồ mới đến lượt.

Chiều 16/4, tại nhiều cửa hàng viễn thông ở TPHCM như Viettel, VinaPhone, MobiFone, lượng khách hàng chờ đợi xác thực thông tin thuê bao di động đông đúc, nhộn nhịp.

Cửa hàng Viettel hai hôm trước tiếp tới 500 khách/ngày đến xác thực thông tin thuê bao di động

Hôm nay khách đã ít hơn nhưng vẫn còn rất nhộn nhịp. Nhân viên được huy động tối đa để hỗ trợ khách hàng nhanh nhất có thể

Chị Mỹ Trang (ngụ phường Sài Gòn) cho biết, đã tải app ở nhà và đăng ký thủ tục theo hướng dẫn. Tuy nhiên, đến các bước như chụp ảnh mặt trước, mặt sau căn cước công dân gắn chip, chụp ảnh chân dung, quét NFC, kiểm tra thông tin và ký xác nhận… thì lại làm không được. Vì vậy, tranh thủ vừa hết giờ làm việc ở công ty, chị vội đến cửa hàng VinaPhone gần nhất để nhờ nhân viên hỗ trợ.

Tại cửa hàng MobiFone Hậu Giang (phường Bình Phú) lúc 17h, khách hàng xếp hàng dài chờ xác thực thông tin thuê bao di động. “Số điện thoại tôi đang dùng được chuyển nhượng từ người khác. Do đó, tôi đến cửa hàng để xác thực thông tin chính chủ. Lượng khách rất đông nên tôi chờ khá lâu. Tuy nhiên, khi đến lượt, nhân viên hỗ trợ chỉ tầm 5 phút là xong” – anh Nguyễn Văn Khá (45 tuổi) nói.

Khách hàng chỉ cần đem căn cước công dân, nhân viên sẽ hỗ trợ các khâu còn lại

Để tránh chờ đợi lâu, nhiều khách hàng đến lấy số trước rồi canh khoảng 1 – 2 giờ đồng hồ sau quay lại. “Các cửa hàng viễn thông đều làm việc đến 20h. Thời điểm đó, hy vọng khách sẽ vắng hơn. Trường hợp vẫn còn khá đông người chờ đợi thì tôi sẽ quay lại vào hôm sau” – chị Thu Thảo (25 tuổi, nhân viên văn phòng) nói.

Thông tư 08 về xác thực thông tin đăng ký, sử dụng số thuê bao di động chính thức có hiệu lực trên toàn quốc từ ngày 15/4/2026. Theo quy định, số thuê bao di động cần được đối soát, xác thực đầy đủ 4 trường thông tin gồm: Số định danh cá nhân, họ tên, ngày sinh và dữ liệu sinh trắc học ảnh khuôn mặt bảo đảm trùng khớp với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư hoặc cơ sở dữ liệu căn cước.

Tại cửa hàng MobiFone Hậu Giang (phường Bình Phú), khách ngồi kín chỗ để chờ xác thực thông tin thuê bao di động

Hiện ba nhà mạng lớn của Việt Nam bao gồm Viettel, VinaPhone và MobiFone đều đã cung cấp tính năng xác thực thuê bao từ xa qua ứng dụng My Viettel, My VNPT và My MobiFone. Người dân cần chuẩn bị căn cước công dân, đăng nhập vào ứng dụng nhà mạng thuê bao đang sử dụng và thực hiện xác thực theo hướng dẫn.

Trước tình trạng ùn ứ cục bộ, nhà mạng tại TPHCM cho biết thời gian xác thực thực tế kéo dài trong vòng 2 tháng, cụ thể là từ ngày 15/4 đến 15/6. Chỉ sau thời điểm 15/6, thuê bao chưa hoàn tất thủ tục mới chính thức bị tạm khóa dịch vụ. Do đó, người dân được khuyến cáo không dồn ứ đến làm ngay để tránh tình trạng quá tải.

Các nhà mạng đều phục vụ đến hơn 20h để hỗ trợ cập nhật thông tin cho khách hàng

Khách hàng có thể lấy số trước, sau đó hẹn giờ quay trở lại cập nhật thông tin để tránh thời gian chờ đợi lâu

Về mặt thủ tục, quy trình xác thực nhìn chung khá đơn giản và nhanh gọn. Người dân chỉ cần mang theo căn cước công dân gắn chip và sim chính chủ. Nhân viên sẽ hỗ trợ thao tác trên ứng dụng. Khách hàng chỉ việc xác thực khuôn mặt và ký xác nhận. Để giảm tải, các cửa hàng viễn thông đều kéo dài thời gian phục vụ khách đến 20h mỗi ngày.

Bên cạnh đó, các nhà mạng khuyến cáo khách hàng nâng cao cảnh giác trước các hành vi lừa đảo lợi dụng việc thực hiện Thông tư 08. Người dân tuyệt đối không cung cấp mã OTP, mật khẩu, thông tin tài khoản ngân hàng; không bấm vào đường link lạ gửi qua SMS, Zalo, mạng xã hội; không cài đặt ứng dụng từ nguồn không chính thống. Người dân cần chủ động thực hiện việc xác thực đúng thời hạn quy định.