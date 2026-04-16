Chi tiết 7 điểm bắn pháo hoa chào mừng Ngày hội “Non sông thống nhất”

TPO - TPHCM sẽ tổ chức bắn pháo hoa nghệ thuật tại 7 điểm trên địa bàn vào tối 30/4, nhân dịp kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và 140 năm Ngày Quốc tế Lao động phục vụ đông đảo người dân và du khách.

Tại họp báo về các vấn đề kinh tế xã hội diễn ra chiều 16/4, đại diện Sở Văn hóa – Thể thao TPHCM cho biết, chương trình bắn pháo hoa sẽ diễn ra từ 21 giờ đến 21 giờ 15 phút ngày 30/4/2026 (thứ Năm). Các điểm bắn được bố trí tại nhiều khu vực trọng điểm, bao gồm cả pháo hoa tầm cao và tầm thấp nhằm tạo điều kiện cho người dân ở nhiều khu vực có thể thưởng lãm.

Khu vực đầu đường hầm vượt sông Sài Gòn sẽ là một trong các điểm tổ chức bắn pháo hoa tầm cao

Cụ thể, 3 điểm bắn pháo hoa tầm cao được tổ chức tại khu vực đầu đường hầm sông Sài Gòn (phường An Khánh), khu Trung tâm Thành phố mới (phường Bình Dương) và Quảng trường công viên Bà Rịa (phường Bà Rịa). Bên cạnh đó, 4 điểm bắn pháo hoa tầm thấp diễn ra tại Công viên Văn hóa Đầm Sen (phường Bình Thới), tòa tháp Saigon Marina IFC (phường Sài Gòn), khu biệt thự Kim Long (Cầu Rạch Đỉa, xã Nhà Bè) và Khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ (Vinhomes Green Paradise, xã Cần Giờ).

Việc tổ chức đồng loạt 7 điểm bắn pháo hoa được đánh giá là bước mở rộng quy mô so với các năm trước, góp phần giảm tải áp lực tập trung đông người tại khu vực trung tâm thành phố, đồng thời lan tỏa không khí lễ hội đến nhiều địa bàn.

Song song với hoạt động bắn pháo hoa, TP.HCM cũng tổ chức chương trình biểu diễn nghệ thuật đặc biệt từ 19 giờ 30 đến 21 giờ cùng ngày tại 3 khu vực lớn, trong đó điểm cầu chính đặt tại đường Nguyễn Huệ (phường Sài Gòn) và được truyền hình trực tiếp. Các chương trình còn lại diễn ra tại Công viên Trung tâm Thành phố mới (phường Bình Dương) và Quảng trường công viên Bà Rịa (phường Bà Rịa).

Để đảm bảo an toàn cho người dân khi tham gia các hoạt động đông người, Công an TPHCM sẽ triển khai phương án chốt chặn, điều tiết giao thông tại nhiều khu vực. Cụ thể, tuyến đường Nguyễn Huệ sẽ hạn chế phương tiện lưu thông từ 18 giờ đến 22 giờ 30 ngày 30/4; khu vực Quảng trường công viên Bà Rịa cũng áp dụng điều tiết giao thông từ 17 giờ đến 22 giờ 30 cùng ngày. Các phương án phân luồng, lộ trình thay thế sẽ được thông báo để người dân chủ động di chuyển.

Ngoài ra, lực lượng chức năng sẽ tăng cường đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ và xử lý các tình huống phát sinh trong suốt thời gian diễn ra sự kiện. Sở Y tế và Trung tâm Cấp cứu 115 bố trí lực lượng thường trực, sẵn sàng hỗ trợ y tế tại các điểm tập trung đông người.

Theo Sở Văn hóa Thể thao, những chương trình trên không chỉ là hoạt động giải trí mà còn mang ý nghĩa chính trị – xã hội sâu sắc, góp phần tạo không khí phấn khởi, tự hào trong nhân dân nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước. Đây cũng là dịp để TPHCM quảng bá hình ảnh năng động, hiện đại, thu hút du khách trong và ngoài nước.

Trong bối cảnh lượng người đổ về các điểm xem pháo hoa dự kiến tăng cao, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân chủ động lựa chọn địa điểm phù hợp, tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng, đảm bảo an toàn cho bản thân và cộng đồng khi tham gia các hoạt động lễ hội.

