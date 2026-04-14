Mưu sinh giữa cái nắng đổ lửa ở TPHCM

TPO - Giữa cái nắng gay gắt, oi bức của những ngày giữa tháng Tư ở TPHCM, nhiều người e ngại bước chân ra đường. Thế nhưng vì mưu sinh, không ít lao động vẫn lặng lẽ đội nắng, cần mẫn làm việc giữa cái nóng hầm hập của phố thị.
Tại chợ đầu mối Bình Điền, người làm thuê cũng tranh thủ nắng để phơi tôm cá. "Trời nắng càng to, càng có nhiều chủ hàng thuê mình làm công việc này. Sáng đem cá ra trải đều trên các miếng lưới, chờ lúc nắng to giữa trưa thì bắt đầu lật trở, tới chiều gom vào" - ông Bảy, người làm thuê ở chợ nói.
Các chuyên gia khuyến cáo,hạn chế thời gian làm việc trong môi trường nhiệt độ cao. Nếu bắt buộc phải làm việc thì không nên làm việc quá lâu trong môi trường nóng bức, tránh các hoạt động thể lực quá sức. Nên định kỳ sau khoảng 45 phút đến 1 giờ làm việc thì nghỉ ngơi ở nơi thoáng mát trong khoảng thời gian từ 15 - 20 phút.
Hạn chế tối đa diện tích tiếp xúc của ánh nắng lên cơ thể đặc biệt là vùng vai gáy. Sử dụng phương tiện bảo hộ cá nhân phù hợp khi làm việc ngoài trời nắng như quần áo bảo hộ lao động, mũ, nón, kính. Mặc quần áo rộng, thoáng mát và thấm mồ hôi. Có thể sử dụng thêm các loại kem chống nắng.
Không sử dụng các loại đồ uống có cồn. Cần uống nước đều đặn trong suốt thời gian làm việc. Đặc biệt cần uống thêm các loại nước có bổ sung thêm muối và khoáng chất như Oresol đối với những người bị mất nhiều mồ hôi trong quá trình làm việc.