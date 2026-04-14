Mưu sinh giữa cái nắng đổ lửa ở TPHCM

Phương Vy

TPO - Giữa cái nắng gay gắt, oi bức của những ngày giữa tháng Tư ở TPHCM, nhiều người e ngại bước chân ra đường. Thế nhưng vì mưu sinh, không ít lao động vẫn lặng lẽ đội nắng, cần mẫn làm việc giữa cái nóng hầm hập của phố thị.

tp-nang-nong-uyen-phuong-8.jpg
Ngày 13/4, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết, khu vực tiếp tục xảy ra nắng nóng diện rộng, có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất 40 - 50%. Thời điểm nắng nóng trong ngày tập trung 12-16h.
tp-nang-nong-uyen-phuong-11.jpg
Mặc cái nắng như thiêu đốt, những người công nhân vẫn miệt mài với công việc của mình. Tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (phường Sài Gòn), ông Thành (46 tuổi) trộn hồ, đắp gạch xây bồn hoa. "Tôi tranh thủ trời nắng để hoàn thành công việc. Nắng thì việc xây sửa này mới làm được. Ngày nào cũng đội nắng làm việc nên quen rồi" - ông Thành nói, vừa đưa tay quệt mồ hôi nhễ nhại trên mặt.
tp-nang-uyen-phuong.jpg
Làm việc ngoài trời cả ngày trong cái nắng gay gắt, ngoài chiếc mũ, chị em phụ nữ còn mang thêm khẩu trang, bao tay để hạn chế bớt tia UV gây nguy hiểm cho da. "Gần cả tuần nay, thời tiết đều 35 - 36 độ C, có hôm gần 40 độ, nhiều người không dám ra đường. Mình làm việc lâu dưới nắng cũng bị hoa mắt, chóng mặt nhưng công việc nó vậy, mình phải cố thôi" - nữ công nhân chia sẻ.
tp-nang-nong-uyen-phuong-10.jpg
Công nhân vệ sinh môi trường cũng miệt mài với công việc của mình. Trưa nắng nóng, đường phố gần như không một bóng người.
tp-nang-nong-uyen-phuong-16.jpg
Những người lao động tay chân đội nắng mưu sinh trên đường. "Nắng mưa gì tôi cũng đẩy xe đi thu mua ve chai, khi nào đầy xe thì đem đến vựa thu gom. Ngày làm việc từ sáng đến chiều tối có khi kiếm được cả trăm nghìn đồng. Nắng gay gắt lắm, nếu làm việc ngoài nắng không quen dễ bị xỉu ngay" - một người mua bán ve chai, đồng nát cho biết.
tp-nang-nong-uyen-phuong-14.jpg
Các tài xế công nghệ cũng trùm kín mít khi chở khách. "Tôi chạy xe cả ngày dưới trời nắng, hễ "nổ đơn" là đón khách. Để hạn chế bớt tác hại của ánh nắng, tôi che chắn khá kỹ như găng tay, khẩu trang; đem theo nước uống đầy đủ để tránh bị sốc nhiệt. Tuy nắng nóng với thời gian kéo dài, nhiều người ngại ra đường nên họ cũng đặt đồ ăn, thức uống nhiều hơn nhất là các buổi trưa. Nhờ vậy mình cũng có nhiều đơn hàng hơn, doanh số trong ngày cũng tăng lên đáng kể" - chị Minh (tài xế công nghệ) bộc bạch.
tp-nang-nong-uyen-phuong-1.jpg
tp-nang-nong-uyen-phuong-18.jpg
Tại chợ đầu mối Bình Điền, người làm thuê cũng tranh thủ nắng để phơi tôm cá. "Trời nắng càng to, càng có nhiều chủ hàng thuê mình làm công việc này. Sáng đem cá ra trải đều trên các miếng lưới, chờ lúc nắng to giữa trưa thì bắt đầu lật trở, tới chiều gom vào" - ông Bảy, người làm thuê ở chợ nói.
tp-nang-nong-uyen-phuong-15.jpg
Các chuyên gia cảnh báo do ảnh hưởng của nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nguy cơ cao xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.
tp-nang-nong-uyen-phuong-6.jpg
Nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 2-4 độ C, thậm chí có thể cao hơn do phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa. Trong ảnh, một người lao động tranh thủ nghỉ chân bên vỉa hè có bóng râm

Các chuyên gia khuyến cáo,hạn chế thời gian làm việc trong môi trường nhiệt độ cao. Nếu bắt buộc phải làm việc thì không nên làm việc quá lâu trong môi trường nóng bức, tránh các hoạt động thể lực quá sức. Nên định kỳ sau khoảng 45 phút đến 1 giờ làm việc thì nghỉ ngơi ở nơi thoáng mát trong khoảng thời gian từ 15 - 20 phút.

Hạn chế tối đa diện tích tiếp xúc của ánh nắng lên cơ thể đặc biệt là vùng vai gáy. Sử dụng phương tiện bảo hộ cá nhân phù hợp khi làm việc ngoài trời nắng như quần áo bảo hộ lao động, mũ, nón, kính. Mặc quần áo rộng, thoáng mát và thấm mồ hôi. Có thể sử dụng thêm các loại kem chống nắng.

Không sử dụng các loại đồ uống có cồn. Cần uống nước đều đặn trong suốt thời gian làm việc. Đặc biệt cần uống thêm các loại nước có bổ sung thêm muối và khoáng chất như Oresol đối với những người bị mất nhiều mồ hôi trong quá trình làm việc.

