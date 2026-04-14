Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Nhịp sống phương Nam

Google News

Tây Ninh: Đường ven sông sụp lún sâu 2m, nguy hiểm rình rập

Hữu Huy - Tường Minh
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Một đoạn đường ven sông Lò Gạch qua xã Vĩnh Hưng (tỉnh Tây Ninh) dài khoảng 60m bất ngờ sạt lở khiến nền đường đổ sụp ra sông, giao thông qua khu vực bị ảnh hưởng.

Ngày 14/4, lãnh đạo UBND xã Vĩnh Hưng (tỉnh Tây Ninh) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ sạt lở tại tuyến đường bờ Đông sông Lò Gạch, đoạn qua ấp Xóm Mới.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 15h ngày 12/4. Tại hiện trường, toàn bộ nền đường bị sụp trượt về phía lòng sông, tạo thành đoạn đứt gãy dài khoảng 60m, rộng 5m, có nơi lún sâu đến 2m.

Nguyên nhân ban đầu được cơ quan chức năng xác định do nền đất ở khu vực yếu, không đảm bảo khả năng chịu lực.

a1-sat-lo.jpg
Khu vực xảy ra sạt lở.

Sự cố khiến mặt đường, lề đường bị hư hỏng hoàn toàn, đồng thời làm gián đoạn hệ thống cấp nước sinh hoạt của các hộ dân dọc tuyến. Rất may, vụ sạt lở không gây thiệt hại về người và phương tiện. Tuy nhiên, khu vực này hiện tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cao, đặc biệt vào ban đêm khi tầm nhìn hạn chế.

Ngay sau sự cố, chính quyền địa phương đã phối hợp lực lượng công an tổ chức phân luồng giao thông. Xe máy được hướng dẫn đi tạm qua phần đất của người dân, trong khi ô tô được điều tiết theo tuyến thay thế. Khu vực sạt lở cũng đã được rào chắn, lắp biển cảnh báo và bố trí đèn tín hiệu vào ban đêm.

Phòng Kinh tế xã Vĩnh Hưng đề xuất chủ đầu tư sớm khảo sát, gia cố đoạn đường bị sạt lở, đồng thời nghiên cứu giải pháp lâu dài như xây kè, gia cố taluy và cải tạo hệ thống thoát nước nhằm đảm bảo an toàn cho người dân khi lưu thông.

Xem thêm

Cùng chuyên mục