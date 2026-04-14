Tây Ninh: Đường ven sông sụp lún sâu 2m, nguy hiểm rình rập

TPO - Một đoạn đường ven sông Lò Gạch qua xã Vĩnh Hưng (tỉnh Tây Ninh) dài khoảng 60m bất ngờ sạt lở khiến nền đường đổ sụp ra sông, giao thông qua khu vực bị ảnh hưởng.

Ngày 14/4, lãnh đạo UBND xã Vĩnh Hưng (tỉnh Tây Ninh) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ sạt lở tại tuyến đường bờ Đông sông Lò Gạch, đoạn qua ấp Xóm Mới.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 15h ngày 12/4. Tại hiện trường, toàn bộ nền đường bị sụp trượt về phía lòng sông, tạo thành đoạn đứt gãy dài khoảng 60m, rộng 5m, có nơi lún sâu đến 2m.

Nguyên nhân ban đầu được cơ quan chức năng xác định do nền đất ở khu vực yếu, không đảm bảo khả năng chịu lực.

Khu vực xảy ra sạt lở.

Sự cố khiến mặt đường, lề đường bị hư hỏng hoàn toàn, đồng thời làm gián đoạn hệ thống cấp nước sinh hoạt của các hộ dân dọc tuyến. Rất may, vụ sạt lở không gây thiệt hại về người và phương tiện. Tuy nhiên, khu vực này hiện tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cao, đặc biệt vào ban đêm khi tầm nhìn hạn chế.

Ngay sau sự cố, chính quyền địa phương đã phối hợp lực lượng công an tổ chức phân luồng giao thông. Xe máy được hướng dẫn đi tạm qua phần đất của người dân, trong khi ô tô được điều tiết theo tuyến thay thế. Khu vực sạt lở cũng đã được rào chắn, lắp biển cảnh báo và bố trí đèn tín hiệu vào ban đêm.

Phòng Kinh tế xã Vĩnh Hưng đề xuất chủ đầu tư sớm khảo sát, gia cố đoạn đường bị sạt lở, đồng thời nghiên cứu giải pháp lâu dài như xây kè, gia cố taluy và cải tạo hệ thống thoát nước nhằm đảm bảo an toàn cho người dân khi lưu thông.