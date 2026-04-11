Sạt lở bờ sông Hậu dài 50m, khoét sâu 15m

Nhật Huy
TPO - Một đoạn bờ sông Hậu dài khoảng 50m tại xã Vĩnh Thạnh Trung (An Giang) bất ngờ sạt lở, làm sụp bờ kè, hư hỏng thiết bị của doanh nghiệp. Dù không thiệt hại về người, khu vực này vẫn tiềm ẩn nguy cơ tiếp tục sạt lở.

Ngày 11/4, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã Vĩnh Thạnh Trung (tỉnh An Giang) cho biết, sạt lở xảy ra sáng 10/4, tại bờ sông Hậu khu vực Công ty Lương thực Thực phẩm An Giang (ấp Vĩnh Phú). Ghi nhận ban đầu, đoạn sạt lở dài khoảng 50m, ăn sâu vào bờ khoảng 15m, và vẫn có nguy cơ tiếp tục sạt lở.

Khu vực bị sạt lở.

Theo nhận định ban đầu, sạt lở do mực nước sông Hậu xuống thấp, trong khi kết cấu bờ chủ yếu cát. Cùng đó, khu vực này tập kết lúa, gạo có tải trọng lớn, làm gia tăng áp lực lên bờ kè.

Vụ sạt lở không gây thiệt hại về người nhưng làm sụp bờ kè bảo vệ và hư hỏng hai băng tải vận chuyển lúa, gạo của doanh nghiệp.

Ngay sau khi xảy ra sự cố, hơn 100 người gồm lực lượng tại chỗ, Ban Chỉ huy Quân sự xã và Lữ đoàn 6 Pháo binh (Quân khu 9) được huy động khẩn trương di dời lúa, gạo ra khỏi khu vực nguy hiểm, đảm bảo an toàn tài sản.

Lực lượng chức năng khẩn trương di dời tài sản khỏi khu vực sạt lở. Ảnh: CTV

Địa phương đã kiến nghị Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh An Giang, Sở Nông nghiệp và Môi trường sớm khảo sát, đánh giá, tham mưu UBND tỉnh An Giang phương án hỗ trợ kinh phí khắc phục.

Xem thêm

Cùng chuyên mục