Sạt lở đê nghiêm trọng

TPO - Một vụ sạt lở nghiêm trọng vừa xảy ra sáng 12/4 tại xã Bình Phú, tỉnh Đồng Tháp, kéo theo đoạn đê bao dài 75 m xuống sông. Sự cố không chỉ chia cắt giao thông, còn nguy cơ gây ngập hơn 500 ha sầu riêng của người dân.

Theo UBND xã Bình Phú, vụ sạt lở xảy ra vào lúc 6h30 ngày 12/4. Đoạn sạt lở kéo dài khoảng 75 m. ​Tại hiện trường, toàn bộ thân đê bao ngăn triều cường và mặt đường giao thông Đông sông Phú An bị nhấn chìm hoàn toàn gây chia cắt giao thông, một số nhà dân cũng bị nghiêng theo. Hiện, các vết nứt vẫn còn xuất hiện quanh khu vực.

Hiện trường vụ sạt lở.

Vụ sạt lở còn ảnh hưởng trực tiếp đến 5 căn nhà của 6 hộ dân. Trong đó, có một hộ nghèo cần hỗ trợ khẩn cấp. Các căn nhà này đang đứng trước nguy cơ sụp đổ hoàn toàn nếu không được gia cố kịp thời. ​

Việc mất thân đê bao đang đe dọa trực tiếp đến hơn 500 ha sầu riêng của bà con nông dân. Nếu triều cường dâng cao, nước vào vườn gây ngập úng sẽ thiệt hại kinh tế đặc biệt lớn cho vùng chuyên canh này.

Ngoài ra, do tuyến đường 2 thôn bị chia cắt, khoảng 1.000 hộ dân và các em học sinh bị ảnh hưởng trực tiếp trong việc đi lại, vận chuyển hàng hóa và sinh hoạt hàng ngày.

​Ngay sau khi sự cố xảy ra, chính quyền địa phương đã triển khai ứng phó tạm thời, như rào chắn, biển cảnh báo nguy hiểm và cấm người dân qua lại khu vực sạt lở, ​cử cán bộ trực 24/24 tại hiện trường để theo dõi diễn biến và sẵn sàng hỗ trợ 6 hộ dân di dời người và tài sản khi có tình huống xấu.

Hiện trường sạt lở tại Đồng Tháp.

​UBND xã Bình Phú đã kiến nghị khẩn cấp lên Sở NN&MT, UBND tỉnh Đồng Tháp lập đoàn khảo sát, có phương án khắc phục đê bao và chính sách với những hộ dân bị ảnh hưởng trực tiếp.