TPHCM cấp căn cước tận nơi cho người khuyết tật

TPO - Lực lượng công an TPHCM trực tiếp đến trung tâm bảo trợ để cấp căn cước cho người khuyết tật, giúp giảm khó khăn đi lại và tạo điều kiện tiếp cận các dịch vụ công, chính sách an sinh.

Sáng 12/4, công an phường Hiệp Bình phối hợp Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH (PC06) Công an TPHCM tổ chức cấp căn cước cho người khuyết tật đang được nuôi dưỡng tại Trung tâm bảo trợ người tàn tật Hiệp Bình Chánh.

Công an hỗ trợ người dân tại Trung tâm bảo trợ người tàn tật Hiệp Bình Chánh.

Lực lượng chức năng đã trực tiếp đến trung tâm để thu nhận hồ sơ, làm thủ tục cấp căn cước cho các trường hợp đặc biệt. Trước đó, công an phường Hiệp Bình đã chủ động rà soát, thu thập, xác minh thông tin nhân khẩu, giúp quá trình tiếp nhận diễn ra nhanh chóng, chính xác.

Trong đợt này, cơ quan công an đã cấp mới căn cước cho 24 trường hợp và cấp đổi cho 16 trường hợp. Hoạt động nhằm hỗ trợ người khuyết tật giảm bớt khó khăn trong việc đi lại, tạo điều kiện thuận lợi khi thực hiện các thủ tục hành chính, tiếp cận dịch vụ công và hưởng các chính sách an sinh xã hội.

Đây là hoạt động thiết thực, góp phần đưa Đề án 06 của Chính phủ đi vào đời sống, đồng thời thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự quan tâm của lực lượng Công an đối với các đối tượng yếu thế trong xã hội.

Trung tá Nguyễn Văn Dũng - Phó trưởng công an phường Hiệp Bình - cho biết trong thời gian tới, công an phường tiếp tục phối hợp các đơn vị liên quan, đẩy mạnh triển khai Luật Căn cước, tổ chức cấp căn cước cho các nhóm nhân khẩu đặc thù trên địa bàn.