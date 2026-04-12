Lãnh đạo TPHCM thực hiện chuỗi hoạt động tri ân, an sinh xã hội ở Côn Đảo

Ngô Tùng
TPO - Tại chương trình “Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc” diễn ra ở đặc khu Côn Đảo ngày 12/4, đoàn đại biểu TPHCM đã thực hiện nhiều hoạt động chăm lo an sinh xã hội thiết thực với tổng kinh phí 2,25 tỷ đồng.

Tại Trung tâm văn hóa Côn Đảo, đoàn đã tổ chức trao tặng 100 phần quà đến các lực lượng vũ trang, gia đình chính sách, hộ dân, ngư dân và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, với tổng trị giá 250 triệu đồng. Các phần quà được trao tận tay, đúng đối tượng, không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ thiết thực mà còn là nguồn động viên tinh thần, tiếp thêm niềm tin cho người dân và các lực lượng đang ngày đêm bám trụ nơi đảo xa.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Nguyễn Phước Lộc trao các phần quà của thành phố tặng các gia đình chính sách, hộ dân và trẻ em trên địa bàn đặc khu Côn Đảo. Ảnh: MTTQ TPHCM

Các hoạt động chăm lo được triển khai đồng bộ, thiết thực, bám sát chương trình công tác, gắn với nhiệm vụ chính trị và công tác dân vận tại địa bàn. Không chỉ hỗ trợ về vật chất, những hoạt động này còn góp phần củng cố mối quan hệ gắn bó quân - dân, lan tỏa tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và nghĩa tình của TPHCM đối với biển đảo quê hương.

Cũng trong chuyến công tác tại đặc khu Côn Đảo, đoàn đại biểu TPHCM đã đến thăm, làm việc tại Hải đội 33, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3, trực tiếp động viên cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ nơi tuyến đầu Tổ quốc.

Tại buổi làm việc, đoàn nghe báo cáo về kết quả thực hiện nhiệm vụ của Hải đội 33 trong thời gian qua, đặc biệt là công tác tuần tra, kiểm soát, thực thi pháp luật trên biển, góp phần giữ vững chủ quyền, an ninh, trật tự trên các vùng biển được phân công.

Đoàn công tác tặng cán bộ, chiến sĩ Hải đội 3 phần quà ý nghĩa.
Lãnh đạo Thành ủy, MTTQ Việt Nam TPHCM tặng quà đến ngư dân.
Đoàn công tác thăm hỏi, động viên ngư dân đang vươn khơi bám biển, góp phần bảo vệ chủ quyền Tổ quốc.

Dịp này, đoàn công tác đã trao tặng công trình “Khu chăn nuôi khép kín 2 tầng” trị giá 2 tỷ đồng nhằm góp phần cải thiện điều kiện sinh hoạt, nâng cao đời sống cho cán bộ, chiến sĩ. Đây là công trình mang ý nghĩa thiết thực, lâu dài, thể hiện sự sẻ chia, trách nhiệm của thành phố đối với lực lượng đang ngày đêm bám biển.

Đoàn cũng đến cảng, thăm hỏi, động viên và trao quà cho ngư dân tại 2 tàu cá, kết hợp tuyên truyền, vận động bà con chấp hành nghiêm các quy định về phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp (IUU), chung tay bảo vệ nguồn lợi thủy sản và chủ quyền biển đảo quốc gia.

Sáng cùng ngày, đoàn đại biểu TPHCM do Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Nguyễn Phước Lộc làm trưởng đoàn, đã tổ chức lễ dâng hương, tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Hàng Keo, Nghĩa trang Hàng Dương và Đền thờ Côn Đảo.

Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu thành kính dâng hương, dành phút mặc niệm, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ, chiến sĩ cách mạng và đồng bào yêu nước đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc.

Đoàn đại biểu TPHCM dâng hương, tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Hàng Keo, Nghĩa trang Hàng Dương và Đền thờ Côn Đảo. Ảnh: MTTQ TPHCM
Ngô Tùng
