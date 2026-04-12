Nắng nóng cực đoan, cháy rừng dồn dập ở Nghệ An

TPO - Chỉ trong ít ngày, khi nắng nóng gay gắt bao trùm, hàng loạt vụ cháy rừng liên tiếp xảy ra tại Nghệ An, đặt ra nguy cơ cháy lan trên diện rộng và gây áp lực lớn lên công tác phòng, chống cháy rừng.

Ngày 12/4, lãnh đạo UBND xã An Châu (Nghệ An) cho biết, khoảng 12 giờ ngày 11/4, tại khu vực rừng phòng hộ thuộc địa phận xóm 10 đã xảy ra cháy rừng.

Quá trình tiếp cận hiện trường các lực lượng tham gia chữa cháy gặp nhiều khó khăn do điều kiện thời tiết nắng nóng gay gắt, hanh khô, gió biển thổi mạnh, địa hình khu vực xảy ra cháy là đồi núi, dốc. Đến hơn 14 giờ cùng ngày, vụ cháy được khống chế và dập tắt. Thống kê ban đầu, hơn 500m2 diện tích rừng bị cháy.

Đến khoảng 24 giờ cùng ngày, đám cháy bất ngờ bùng phát trở lại, gây nhiều khó khăn cho công tác kiểm soát. Nhờ sự vào cuộc kịp thời của lực lượng chức năng cùng người dân địa phương, đám cháy đã được khống chế, không để lan rộng.

Cháy rừng ở xã An Châu.

Trước đó, khoảng 12 giờ ngày 10/4, một vụ cháy xảy ra tại rừng thông khu vực Khe Ve, xóm Bình Sơn, xã Tân Châu. Hơn 50 người gồm công an, dân quân tự vệ và người dân được huy động tham gia dập lửa. Các lực lượng chia thành nhiều tổ, sử dụng máy thổi, phát dọn thực bì, tạo đường băng cản lửa để cô lập đám cháy.

Tuy nhiên, do nắng nóng gay gắt kết hợp gió Tây Nam thổi mạnh, lửa lan nhanh, gây khó khăn cho công tác chữa cháy. Đến khoảng 15 giờ 30 cùng ngày, đám cháy mới được khống chế, thiêu rụi khoảng 1 ha rừng, chủ yếu là thông và keo. Theo nhận định của cơ quan kiểm lâm, nhiều diện tích thông bị cháy sém nặng có nguy cơ khó phục hồi nếu thời tiết hanh khô tiếp diễn.

Hiện trường cháy rừng ở xã Châu Bình.

Cũng trong chiều 10/4, một vụ cháy rừng quy mô lớn xảy ra tại khu vực bản Kẻ Nậm, giáp ranh giữa xã Châu Bình và Tam Hợp. Hơn 200 người gồm kiểm lâm, lực lượng vũ trang và người dân được huy động tiếp cận hiện trường, khẩn trương phát dọn thực bì, tạo đường băng cản lửa.

Địa hình đồi núi dốc, hiểm trở, cộng với thời tiết hanh khô, gió mạnh và khói dày đặc khiến công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn, nguy hiểm. Trước nguy cơ cháy lan sang khu vực lân cận, các lực lượng đã mở đường băng cản lửa dài hàng trăm mét để ngăn chặn. Đến hơn 20 giờ cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế. Nguyên nhân ban đầu được xác định do người dân đốt thực bì sau khai thác rừng để trồng keo, gây cháy lan, thiệt hại khoảng 1 ha rừng.

Lực lượng chức năng dập tắt đám cháy rừng.

Đêm 10/4, tại xóm Khạng, xã Tam Hợp tiếp tục xảy ra một vụ cháy rừng khác. Nguyên nhân được xác định là do người dân đốt thực bì nhưng không kiểm soát được, gặp gió lớn khiến lửa lan sang diện tích rừng keo lân cận. Vụ cháy được khống chế kịp thời, hạn chế thiệt hại.

Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, Ban Chỉ đạo công tác quản lý, bảo vệ và phòng cháy, chữa cháy rừng tỉnh Nghệ An đã phát cảnh báo nguy cơ cháy rừng trên toàn địa bàn, trong đó nhiều khu vực ở cấp III (cấp cao) đến cấp IV (cấp nguy hiểm).

Cơ quan chức năng yêu cầu các địa phương tăng cường trực ban 24/24 giờ, lập chốt kiểm soát người ra vào rừng, đẩy mạnh tuần tra, tuyên truyền và ký cam kết với người dân về bảo vệ rừng. Đồng thời, các chủ rừng cần chủ động theo dõi cảnh báo thời tiết, chuẩn bị phương tiện, trang thiết bị chữa cháy, hạn chế tối đa việc sử dụng lửa gần rừng.

Chỉ trong ít ngày, Nghệ An liên tiếp xảy ra cháy rừng.

Người dân được khuyến cáo tuyệt đối không mang lửa vào rừng, không đốt thực bì, đốt ong hay xử lý thực vật bằng lửa trong điều kiện hanh khô, nhằm ngăn chặn nguy cơ cháy rừng bùng phát và lan rộng.