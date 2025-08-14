Châu Âu vật vã với cháy rừng và nắng nóng khốc liệt

TPO - Một đợt cháy rừng tồi tệ giữa thời tiết nắng nóng và gió mạnh đang tàn phá miền nam châu Âu, thiêu rụi nhà cửa, xe cộ, buộc hàng nghìn cư dân và khách du lịch phải di tản.

Theo Trung tâm Khoa học Liên minh châu Âu, trong mùa hè năm nay, cháy rừng đã tàn phá gần 440.000 ha ở châu Âu, gấp đôi mức trung bình của cùng kỳ năm 2006.

Lửa và khói đen cuồn cuộn bốc lên từ nhà máy xi măng bị thiêu rụi khi cháy rừng quét qua các vườn ô liu và rừng cây, gây gián đoạn giao thông đường sắt ở ngoại ô thành phố Patras của Hy Lạp.

"Giống như ngày tận thế vậy. Cầu Chúa phù hộ chúng tôi và giúp đỡ người dân ở đây", Giorgos Karvanis, một tình nguyện viên đến Patras từ Athens để hỗ trợ, cho biết.

Chính quyền đã yêu cầu cư dân của một thị trấn nơi có khoảng 7.700 người sinh sống gần Patras sơ tán từ hôm 12/8, sau đó tiếp tục khuyến cáo cư dân của 2 ngôi làng gần đó sơ tán.

Trên các đảo Chios ở miền đông và Cephalonia ở miền tây Hy Lạp - cả hai đều là điểm du lịch nổi tiếng, chính quyền yêu cầu người dân di chuyển đến nơi an toàn vì đám cháy lan rộng.

Hình ảnh các đám cháy rừng tàn phá châu Âu. (Ảnh: Reuters)

Tại Tây Ban Nha, một lính cứu hỏa tình nguyện đã tử vong do bỏng nặng và một số người đã phải nhập viện. Cơ quan khí tượng quốc gia AEMET cảnh báo rằng hầu hết các khu vực trên cả nước đang đối mặt với nguy cơ hỏa hoạn cực kỳ cao hoặc rất cao.

Một người đàn ông 35 tuổi mắc kẹt trong đám cháy khi đang cố gắng tạo ra các đường cản lửa gần thị trấn Nogarejas, thuộc vùng Castile và Leon miền trung. Anh là người thứ 6 tử vong trong năm nay do cháy rừng ở Tây Ban Nha.

Phát biểu với đài phát thanh SER, Bộ trưởng Môi trường Tây Ban Nha Sara Aagesen cho biết nguyên nhân xảy ra nhiều vụ cháy trên khắp cả nước có thể do những kẻ đốt phá gây ra.

Ngày 13/8, một lính cứu hỏa bị bắt vì nghi ngờ gây ra vụ cháy rừng gần Madrid cách đây 2 tuần. Cùng ngày, cảnh sát nước này cho biết họ đang điều tra một phụ nữ 63 tuổi bị cáo buộc gây ra các đám cháy ở khu vực Muxia của Galicia.

Cháy rừng cũng đang tàn phá vùng Trancoso của Bồ Đào Nha và nhiều khu vực của Albania.

Tây Ban Nha trải qua 10 ngày nắng nóng, đạt đỉnh điểm hôm 13/8 với nhiệt độ lên tới 45 độ C và dự kiến sẽ kéo dài đến đầu tuần sau. Đây là một trong những đợt nắng nóng dài nhất được ghi nhận.

Giáo hoàng Leo phải chuyển buổi thuyết giảng hằng tuần trên Quảng trường Thánh Peter vào địa điểm trong nhà ở Vatican để tránh nắng nóng. Ngày 13/8, Bộ Y tế Ý ban hành cảnh báo nắng nóng cực độ ở 16 thành phố, với nhiệt độ dự kiến đạt đỉnh 39 độ C tại Florence.