Bao giờ miền Bắc đón mưa giải nhiệt?

Nguyễn Hoài
TPO - Dự báo khoảng từ chiều tối và đêm 16/4 đến ngày 17/4, miền Bắc có thể xuất hiện mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, chấm dứt chuỗi ngày nắng sớm kéo dài và oi bức. Nam Bộ cũng có thể đón mưa giải nhiệt vào khoảng 15/4.

Chiều nay (12/4), hầu khắp các khu vực trên cả nước tiếp tục xảy ra nắng nóng trên diện rộng, riêng Nghệ An đến Đà Nẵng có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ lúc 13h phổ biến 37-39 độ, có nơi trên 39 độ như Quỳ Hợp (Nghệ An) 39.2 độ, Hương Khê (Hà Tĩnh) 40.2 độ, Tuyên Hóa (Quảng Trị) 40.1 độ, Nam Đông (Huế) 39.2 độ.

Về diễn biến tình hình thời tiết trong những ngày tới, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho hay, tại khu vực Đông Bắc Bộ trong hai ngày 13-14/4 tiếp tục có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất khoảng 35-36 độ, riêng Quảng Ninh - Hải Phòng chỉ 32-34 độ.

Dự báo trong hai ngày 15-16/4, khu vực Đông Bắc Bộ chỉ còn nắng nóng cục bộ 33-34 độ, vào chiều tối và đêm bắt đầu xuất hiện mưa rào và dông cục bộ ở một vài khu vực.

Miền Bắc có thể đón mưa dông rải rác từ chiều tối 16/4.

Từ chiều tối và đêm 16/4 đến ngày 17/4, do ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp, khu vực Đông Bắc Bộ có thể xuất hiện mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xuất hiện lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ ngày 17/4, khu vực Đông Bắc Bộ mát mẻ.

Tại khu vực Tây Bắc Bộ trong các ngày từ 13-16/4 vẫn tiếp tục có nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất 35-38 độ, có nơi trên 38 độ. Từ chiều tối và đêm 16/4 đến ngày 17/4, khu vực này có mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to, nắng nóng chấm dứt.

Khu vực từ Thanh Hoá đến Huế tiếp tục là trọng điểm của đợt nắng nóng bao trùm cả nước những ngày qua. Dự báo từ ngày 13-16/4, khu vực này tiếp tục có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 38-40 độ, có nơi trên 40 độ.

Trong khi đó, Đà Nẵng đến Phú Yên cũ thời gian này có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ, có nơi trên 38 độ.

Dự báo đến khoảng ngày 17/4 nắng nóng mới có khả năng dịu dần ở khu vực miền Trung, riêng tại Thanh Hoá, Nghệ An và Hà Tĩnh trong đêm 16/4 và ngày 17/4 có thể xuất hiện mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Tại Nam Bộ, nơi hứng chịu nóng nắng dài ngày nhất thời gian qua, dự báo đến khoảng 15-17/4 chỉ còn nắng nóng cục bộ, vào chiều tối có thể xuất hiện mưa dông rải rác.

Tại Tây Nguyên, nắng nóng cũng dịu dần từ ngày 15-16/4. Trong các ngày từ 15-17/4, khu vực này có thể xuất hiện mưa dông rải rác vào cuối chiều, làm dịu thời tiết khô nóng kéo dài suốt những ngày qua.

Nguyễn Hoài
