Diễn biến nắng nóng, xâm nhập mặn tại TPHCM trong những ngày giữa tháng 4

TPO - Cơ quan khí tượng dự báo trong những ngày tới, nắng nóng tiếp tục xuất hiện ở trung tâm và phía bắc TPHCM. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C. Dự báo, từ ngày 14/4, nắng nóng có xu hướng giảm dần.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, trong ngày hôm qua (10/4), nắng nóng ở TPHCM xảy ra trên khu vực trung tâm và phía Bắc như: Sở Sao 35,4 độ C, Tân Sơn Hòa 35,2 độ C. Độ ẩm thấp nhất 45.2-55.8%.

Dự báo trong 24 giờ đến 48 giờ tới nắng nóng tiếp tục xảy ra trên khu vực trung tâm và phía Bắc TPHCM, có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ cao nhất từ 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất từ 35-45%. Thời gian nắng nóng trong ngày khoảng từ 12h-16h.

Từ 72h - 120h tới, nắng nóng xuất hiện ở trung tâm và phía bắc TPHCM. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C. Dự báo, nắng nóng trên khu vực TPHCM còn tiếp tục kéo dài trong những ngày tới, từ ngày 14/4 xu hướng giảm dần.

Cơ quan khí tượng dự báo trong những ngày tới, nắng nóng tiếp tục xuất hiện ở trung tâm và phía bắc TPHCM, nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C.

“Do ảnh hưởng của nắng nóng, độ ẩm không khí thấp nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ, hỏa hoạn ở khu vực dân cư và cháy rừng. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nhiệt độ cao”- Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ khuyến cáo.

Bên cạnh đó, trong tuần qua, mực nước cao nhất ngày tại các trạm trên các sông, kênh, rạch khu vực TPHCM lên chậm trong 3 ngày đầu tuần, sau xuống nhanh đến cuối tuần. Mực nước đỉnh triều cao nhất trong tuần xuất hiện vào đầu tuần ở mức thấp (dưới báo động 1).

Độ mặn lớn nhất tại hầu hết các trạm xuất hiện vào đầu tuần, ở mức thấp hơn so với cùng kỳ năm 2025 và trung bình nhiều năm, riêng trạm Lý Nhơn cao hơn trung bình nhiều năm.

Khoảng cách chịu ảnh hưởng của ranh mặn 4‰ tính từ cửa sông chính khoảng 48-57km.

Bản đồ dự báo phân bố độ mặn cao nhất tuần trên khu vực TPHCM (từ ngày 11/4 đến 20/4).

Dự báo, trong tuần tới, độ mặn lớn nhất tại hầu hết các trạm chủ yếu xuất hiện vào cuối tuần, ở mức xấp xỉ hoặc thấp hơn so với cùng kỳ năm 2025 và trung bình nhiều năm.

Phạm vi chịu ảnh hưởng của độ mặn 4‰ trên hệ thống sông Sài Gòn - Đồng Nai; thời gian chịu ảnh hưởng của độ mặn 4‰ duy trì trong suốt tuần.

Khoảng cách chịu ảnh hưởng của ranh mặn 4‰ tính từ cửa sông chính khoảng 62-65km.

