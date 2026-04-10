Miền Bắc nắng nóng đỉnh điểm

TPO - Hôm nay (10/4), miền Bắc bước vào giai đoạn đỉnh điểm trong đợt nắng nóng lần này, kéo dài đến khoảng 13/4. Miền Trung, Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục chìm trong nắng nóng gay gắt và kéo dài.

Khu vực Đông Bắc Bộ hôm nay nắng nóng mở rộng phạm vi và gia tăng cường độ, trừ Quảng Ninh – Hải Phòng với nhiệt độ cao nhất từ 34-37 độ, có nơi trên 37 độ, riêng Quảng Ninh, Hải Phòng 32-34 độ. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ. Trời không mưa, gió tây nam đến nam cấp 2-3.

Khu vực Tây Bắc Bộ hôm nay nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ, có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất 35-38 độ, có nơi trên 38 độ.

Hà Nội hôm nay nắng nóng, đêm không mưa. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 34-36 độ.

Dự báo trong ba ngày 11-13/4, miền Bắc tiếp tục nắng nóng diện rộng và gay gắt do vùng áp thấp nóng phía Tây phát triển mạnh. Từ 14/4, nắng nóng có dấu hiệu hạ nhiệt.

Nắng nóng bao trùm hầu hết các khu vực trong cả nước ngày hôm nay (10/4).

Thanh Hóa đến Huế hôm nay trời nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, đêm không mưa. Gió tây nam đến nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất 37-40 độ, có nơi trên 40 độ.

Khu vực từ Đà Nẵng đến Phú Yên cũ hôm nay có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ. Nhiệt độ cao 35-38 độ, có nơi trên 38 độ.

Dự báo trong những ngày tới, khu vực từ Thanh Hoá đến Phú Yên cũ tiếp tục nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt. Từ 14/4, nắng nóng mới có dấu hiệu hạ nhiệt.

Khánh Hoà đến Bình Thuận cũ hôm nay trời nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ, cao nhất 32-35 độ.

Tây Nguyên hôm nay nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất 34-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Nam Bộ hôm nay nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 34-37 độ, có nơi trên 37 độ.

TPHCM hôm nay trời nắng nóng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 34-36 độ.

Dự báo từ khoảng 14-15/4, nắng nóng dịu dần ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ.