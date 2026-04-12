Điểm bán giá tốt ‘phủ sóng’ khu công nhân

TPO - Giữa bối cảnh thu nhập bị co hẹp, các hệ thống bán lẻ đang tăng tốc mở rộng điểm bán giá ưu đãi, len lỏi vào khu công nghiệp, khu dân cư đông công nhân. Không chỉ là câu chuyện cạnh tranh thị phần, đây còn là cách thị trường tự điều chỉnh để giữ chân người tiêu dùng thu nhập thấp bằng hàng hóa thiết yếu, giá hợp lý và nguồn gốc rõ ràng.

Yên tâm chất lượng

Những ngày đầu tháng, khi vừa nhận lương, chị Nguyễn Thị Thảo (quê An Giang) lại ghé điểm bán hàng phúc lợi cạnh Khu chế xuất Tân Thuận (phường Tân Thuận) để mua gạo, dầu ăn, mì gói và các nhu yếu phẩm. Theo chị, mức giá tại đây thường thấp hơn thị trường từ 10–20%, giúp tiết kiệm đáng kể chi phí sinh hoạt mỗi tháng.

Không riêng chị Thảo, nhiều công nhân khác cũng đang thay đổi thói quen mua sắm. Nếu trước đây, chợ tự phát hay chợ chiều là lựa chọn chính vì giá rẻ, thì nay các cửa hàng tiện lợi, siêu thị mini lại trở thành điểm đến quen thuộc. Nguyên nhân không chỉ nằm ở giá cả mà còn ở sự an tâm về chất lượng hàng hóa.

Công nhân mua hàng ở điểm phúc lợi đoàn viên, giá rẻ, hàng hóa phong phú

Anh Trần Văn Tuấn (công nhân ngành may) cho biết, gia đình hay chọn mua thực phẩm ở những nơi xả hàng cuối ngày, giá giảm một nửa để tiết kiệm chi phí. Ngay cả các loại hóa mỹ phẩm như xà bông, sữa tắm cũng được mua ở vỉa hè, giá chỉ vài chục nghìn đồng… Tuy nhiên vừa qua, con gái anh Tuấn nhập viện do ngộ độc cá bị tẩm hóa chất mua ở chợ. Từ đó anh càng kỹ tính hơn trong việc chọn mua thực phẩm, đồ dùng gia đình.

“Trước đây tôi không mua hàng ở siêu thị hay các cửa hàng vì nghĩ rằng giá cao hơn, nhưng sau nhiều lần mua sắm và so sánh giá lại thấy rẻ hơn rất nhiều. Các siêu thị gần khu công nghiệp giá cũng rất phải chăng và có nhiều khuyến mãi, lại sạch sẽ, rõ nguồn gốc giúp mình rất yên tâm”, anh Tuấn chia sẻ.

Nắm bắt xu hướng này, nhiều doanh nghiệp bán lẻ đã đẩy mạnh mở rộng mạng lưới đến các khu dân cư, khu công nghiệp. Hệ thống SATRA vừa đưa vào hoạt động thêm cửa hàng Satrafoods tại khu Viet Sing (phường An Phú, TPHCM) góp phần gia tăng điểm mua sắm giá tốt cho người lao động. Tại đây, hàng loạt mặt hàng thiết yếu như rau củ, gạo, sữa được áp dụng chương trình giảm giá sâu, có sản phẩm giảm tới 50% như cà chua chỉ 15.000 đồng/kg, dưa hấu 9.000 đồng/kg...

Nhiều cửa hàng tiện lợi, hàng hóa chất lượng, có nguồn gốc rõ ràng đặt tại khu dân cư, khu công nghiệp, nhiều mặt hàng giảm giá tới 50%

Không đứng ngoài cuộc, các chuỗi lớn như Co.opmart, Bách Hóa Xanh hay WinMart cũng mở rộng điểm bán tại khu vực có đông công nhân. Cạnh tranh không chỉ nằm ở độ phủ mà còn ở chính sách giá và khuyến mãi, với mức giảm phổ biến từ 5–25%, thậm chí lên đến 30–40% đối với một số nhóm hàng.

Thị trường điều chỉnh theo nhu cầu thiết yếu

Sự dịch chuyển của các doanh nghiệp bán lẻ cho thấy một xu hướng rõ rệt, thị trường đang xoay trục về nhóm khách hàng thu nhập trung bình và thấp. Khi sức mua suy giảm, yếu tố giá cả và độ tin cậy của sản phẩm trở thành tiêu chí hàng đầu.

Ở góc độ doanh nghiệp, ông Lâm Quốc Thanh – Tổng giám đốc SATRA cho rằng, người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến chất lượng và an toàn thực phẩm. Vì vậy, các hệ thống bán lẻ không chỉ cạnh tranh về giá mà còn phải đảm bảo nguồn gốc rõ ràng, hàng hóa tươi sạch và ổn định giá lâu dài.

Đáng chú ý, sự phát triển của các điểm bán giá tốt còn góp phần hạn chế tình trạng hàng giả, hàng kém chất lượng vốn từng len lỏi trong các chợ tự phát. Khi người lao động có nhiều lựa chọn mua sắm đáng tin cậy, thị trường cũng dần được “lọc sạch” theo hướng minh bạch hơn.

TPHCM triển khai chương trình bình ổn thị trường với nhiều mặt hàng, trở thành điểm tựa cho người lao động cân đối chi tiêu

Từ góc nhìn thị trường, việc các chuỗi bán lẻ phủ rộng đến khu công nhân không chỉ là chiến lược kinh doanh, mà còn là phản ứng tất yếu trước sự thay đổi hành vi tiêu dùng. Trong bối cảnh kinh tế còn nhiều khó khăn, những điểm bán hàng giá hợp lý, đảm bảo chất lượng đang trở thành “điểm tựa” giúp người lao động cân đối chi tiêu và ổn định cuộc sống.

Theo đại diện Sở Công Thương TPHCM, trong bối cảnh giá cả nhiều mặt hàng có khả năng tăng giá do ảnh hưởng tình hình chính trị thế giới, giá hàng hóa trong chương trình bình ổn vẫn được duy trì ổn định nhờ sự tham gia của doanh nghiệp. Điều này giúp người tiêu dùng có thêm lựa chọn phù hợp, đồng thời góp phần kiểm soát mặt bằng giá chung trên thị trường.

Tại hội nghị Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 2 do Liên đoàn Lao động TPHCM tổ chức, công đoàn TPHCM cho biết, các chương trình phúc lợi đoàn viên tiếp tục được mở rộng và nâng chất trong năm 2026. Nhiều "Điểm phúc lợi đoàn viên" được đưa vào hoạt động, giúp người lao động tiếp cận hàng hóa thiết yếu với giá ưu đãi. Các chương trình hỗ trợ BHYT, khám sức khỏe cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn cũng được duy trì, góp phần bảo đảm an sinh.