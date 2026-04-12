‘Sách đỏ’ lưu giữ ký ức Biên Hòa xưa

Bàn làm việc của sĩ quan cao cấp của thực dân Pháp

Nơi làm việc của an ninh quân đội Mỹ - chính quyền Sài Gòn

Thành cổ Biên Hòa là di tích có giá trị nhiều mặt về công trình kiến trúc quân sự đặc biệt và trung tâm có vị trí chiến lược của Bộ trong chính sách trị an của nhà Nguyễn ở phía Nam Tổ quốc.

Đây cũng là một công trình thành quách duy nhất còn lại đến ngày nay ở khu vực Đông Nam Bộ. Trải qua những thăng trầm của lịch sử, Thành cổ Biên Hoà mãi là biểu tượng cao đẹp của quân và dân Biên Hòa - Đồng Nai trong suốt chiều dài lịch sử, biểu tượng về tinh thần đoàn kết một lòng, chung sức bảo vệ đất nước. Thành cổ Biên Hòa mãi là di sản vô giá của các thế hệ đi trước để lại cho thế hệ mai sau.