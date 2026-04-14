Di dời hàng trăm cây xanh mở đường ga ngầm metro số 2

Hữu Huy
TPO - Tại tuyến Trường Chinh (TPHCM), hàng loạt cây xanh đường kính tới 1m đang được di dời, đốn hạ để bàn giao mặt bằng thi công ga ngầm S10 thuộc dự án metro số 2. Hơn 450 cây sẽ được xử lý, đánh dấu bước tăng tốc giải phóng mặt bằng cho công trình giao thông hơn 55.000 tỷ đồng.

Theo ghi nhận của phóng viên trong ngày 13/4, tại tuyến đường Trường Chinh (đoạn qua phường Tân Sơn), công nhân của Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh TPHCM tất bật triển khai việc di dời hàng loạt cây xanh trong phạm vi giải phóng mặt bằng xây dựng ga ngầm S10 (dự án metro số 2 TPHCM).

Tại hiện trường, nhiều cây có đường kính thân khoảng 1m, cao từ 15 đến 30m đang lần lượt được xử lý. Khu vực thi công được rào chắn từng đoạn, đồng thời lực lượng làm nhiệm vụ thực hiện điều tiết giao thông nhằm đảm bảo an toàn, hạn chế ùn tắc.

Nhiều cây xanh trên đường Trường Chinh đang được di dời để phục vụ thi công ga ngầm S10 (Phạm Văn Bạch) thuộc tuyến metro số 2 TPHCM. Ảnh: CTV

Theo kế hoạch, để phục vụ xây dựng dự án metro số 2, lực lượng chức năng sẽ phải xử lý tổng cộng 453 cây xanh, trong đó: 404 cây bị đốn hạ và 49 cây được bứng dưỡng, di dời để bảo tồn.

Việc xử lý cây xanh được chia thành hai giai đoạn, với tổng kinh phí dự kiến khoảng 1,4 tỷ đồng, trải dài qua nhiều khu vực dọc tuyến như các phường: Bến Thành, Bàn Cờ, Xuân Hòa, Hòa Hưng, Vườn Lài, Nhiêu Lộc, Tân Hòa, Tân Sơn Nhất, Bảy Hiền, Tân Bình, Tây Thạnh...

Nhiều cây xanh có kích thước lớn được xử lý. Ảnh: CTV

Trước đó, từ ngày 4/4, Sở Xây dựng TPHCM đã có thông báo điều chỉnh giao thông tại nút giao Trường Chinh - Phạm Văn Bạch, đóng dải phân cách giữa để bàn giao mặt bằng cho Ban Quản lý đường sắt đô thị TPHCM - chủ đầu tư dự án.

Tuyến metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương) được khởi công từ ngày 15/1/2026, có tổng vốn đầu tư hơn 55.000 tỷ đồng, dài gần 11,27km, trong đó khoảng 9,3km đi ngầm và 2km đi trên cao. Toàn tuyến có 10 ga ngầm và 1 depot.

Công tác di dời cây xanh, hạ tầng kỹ thuật để giao mặt bằng cho dự án metro số 2 TPHCM đang được khẩn trương thực hiện. Ảnh: CTV

Trong đó, ga ngầm Phạm Văn Bạch (S10), nằm gần khu vực giao lộ Cộng Hòa - Trường Chinh là ga cuối của đoạn đi ngầm trước khi tuyến chuyển sang đi trên cao tại ga Tân Bình.

Khi hoàn thành, tuyến metro số 2 được kỳ vọng sẽ trở thành trục giao thông quan trọng, góp phần giảm ùn tắc và mở ra dư địa phát triển mới cho khu vực tây bắc TPHCM.

